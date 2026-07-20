Magic The Gathering : Déjà des informations sur les extensions prévues pour 2027

Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé des détails sur les extensions Magic à venir en 2027.

Lors du week-end du 17-19 juillet 2026, et plus précisément durant l'événement MagicCon Amsterdam, Wizards of the Coast a partagé de nombreuses informations concernant l'avenir de Magic The Gathering. Ainsi, Wizards of the Coast a déjà révélé des détails à propos des extensions Magic prévues pour le début de l'année 2027.

De premières informations sur les extensions Magic de 2027

Pour l'année 2027, les équipes de Magic The Gathering ont prévu trois éditions « Magic Multiverse » et trois éditions Universes Beyond, qui « alterneront entre elles ». D'ailleurs, nous en savons déjà un peu plus à propos de certaines extensions Magic, qui débarqueront au cours de l'année 2027.

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Le 5 février 2027, les joueurs et les joueuses de Magic pourront, ainsi, découvrir l'extension Nauctis: Le Royaume des Profondeurs. Selon les informations connues, ce set proposera « une vision d'un royaume sous-marin peuplé de toutes sortes de créatures aquatiques ». Wizards of the Coast a précisé que les joueurs peuvent s'attendre à « des sirènes, des phoques, des homarides et quelques humains audacieux ».

Par la suite, et plus précisément le 4 juin 2027, la communauté sera invitée à retrouver le peuple de Kamigawa avec l'extension Kamigawa: L'invasion des Titans de Magic The Gathering. Ce set est décrit comme « un affrontement entre deux plans emblématiques de Magic », étant donné que les habitants de Kamigawa vont devoir s'unir pour « arrêter les monstres d'Ikoria qui menacent de piétiner, de brûler et de réduire en miettes leur foyer ».

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Finalement, le 1er octobre 2027, Magic se dotera de l'extension Zhalfir, qui mettra notamment en scène Teferi Akosa, décrit comme « le maître de la chronomancie de Magic ». D'ailleurs, le royaume de Zhalfir sera, dès lors, considéré comme un plan à part entière. D'après le calendrier présenté par Wizards of the Coast, les extensions Universes Beyond de Magic de 2027 sont prévues pour le 9 avril, le 6 août et le 19 novembre. Reste à savoir ce que les équipes préparent pour ces sets.

En attendant, rappelons que la prochaine extension Magic à venir est Le Hobbit, qui doit débarquer le 14 août 2026.