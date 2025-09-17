Magic The Gathering : Aux portes des Éternités, guide et avis sur les deux decks commander

Nous avons eu l'occasion de découvrir les deux deck commander de l'extension Aux portes des Éternités de Magic The Gathering. Voici nos impressions sur ces deux produits, ainsi que des informations utiles pour les jouer et se lancer dans le format Commander de Magic.

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Magic The Gathering : Aux portes des Éternités, les deux decks Commander de l'extension

Regard rapide sur les deux decks Commander de l'extension Aux portes des Éternités de Magic

Deck Commander « Façonneur de monde » du set Aux portes des Éternités : 1 deck de 100 cartes prêt-à-jouer. 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle. 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle. 98 cartes non-Premium, dont 10 cartes Magic inédites. 10 jetons recto-verso. 1 boîte de deck.

: Deck Commander « Contre-intelligence » du set Aux portes des Éternités : 1 deck de 100 cartes prêt-à-jouer. 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle. 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle. 98 cartes non-Premium, dont 10 cartes Magic inédites. 6 jetons recto-verso et 4 cartes de marqueurs prédécoupés. 1 boîte de deck.

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Les commandants des deux decks Commander de l'extension Aux portes des Éternités

Commandants du Deck Commander « Façonneur de monde » : Coquefoyer, la Semence de monde. Szarel, berger de genèse.

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Commandants du Deck Commander « Contre-intelligence » :

Kilo, esprit de l'apogée. Exhortation, vaisseau amiral.

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Détails sur le fonctionnement des deux decks Commander de l'extension Aux portes des Éternités

Notre avis sur les deux decks Commander de l'extension Aux portes des Éternités de Magic



Nous avons testé les deux decks Commander aux portes des Éternités (version anglaise).

Qu'est-ce que le format Commander de Magic The Gathering ?

La composition d'un deck Commander





Une partie de Commander, comment ça se passe ?

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Au tout début du mois d'août 2025, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering vont pouvoir découvrir la toute nouvelle extension, baptisée Aux portes des Éternités (« Edge of Eternities » en anglais). En plus des produits traditionnels (bundles, boosters, packs d'avant-première),. En complément, vous trouverez des informations utiles concernant le format Commander de Magic, pour vous aider à vous lancer dans cette configuration de jeu multijoueur très amusante.Contrairement à la plupart des extensions, qui proposent généralement quatre decks pour le format Commander,(comme ce fut le cas pour Aetherdrift, par exemple). Comme toujours,. Mais, sans plus tarder, voici ce que contient chaque deck Commander de l'extension Aux portes des Éternités de Magic (nous vous précisons le contenu global, et non toutes les cartes) :Comme précisé ci-dessus,: un principal et un secondaire. Les joueurs et les joueuses sont ainsi libres de choisir celui qui leur convient le mieux, pour leurs parties.Pour ce qui est de leur fonctionnement, voici. En sacrifiant un land ou bien un permanent, les joueurs et les joueuses bénéficient d'effets plus ou moins significatifs. Par exemple, la carte Korvold, roi maudit par les taes demande de sacrifier un autre permanent lorsqu'il arrive ou bien lorsqu'il attaque. Or, quand un permanent est sacrifié, son propriétaire met un marqueur +1/+1 sur Korvold et pioche une carte. Fort heureusement, le deck dispose également de cartes ont Touchettere et d'autres qui donnent la possibilité d'aller chercher des terrains dans sa bibliothèque (Cherchauloin, Culture, par exemple).À l'inverse,. Celui-ci possède également la mécanique « Station », qui marche notamment avec un système de marqueur « Charge ». En fonction du nombre de marqueurs « Chargeur », les cartes déclenchent leur(s) effet(s). Par exemple, l'artefact Forge à titans peut créer un jeton de créature-artefact incolore 9/9 Golem, si son propriétaire lui retire 3 marqueurs « Charge » et l'engage.Ainsi, sur le papier,, tant ils fonctionnent sur des mécaniques quelques peu différentes et un système de jeu distinct. D'ailleurs, nous avons pu les tester, afin de vous rapporter notre avis sur le deck Façonneur de monde et celui baptisé Contre-intelligence.Au premier abord,, étant donné que celui-ci exige de sacrifier des terrains ou, plus généralement, des permanents. C'est, effectivement, toujours un peu difficile de se séparer de Mana ou bien de cartes (créatures, artefacts, etc.), préalablement payées et posées., au sens où plusieurs cartes permettent de jouer des terrains depuis son cimetière ou bien de bénéficier d'effets intéressants après avoir sacrifié (notamment de la pioche grâce au Commandant Coquefoyer).À l'inverse,. Se concentrant sur l'accumulation de marqueurs charge (ou +1/+1) et offrant de nombreux artefacts pertinents (dont « Lux Cannon » qui est un removal très intéressant),. D'autant plus que le Commandant Exhortation permet d'ajouter des marqueurs charge ou +1/+1 (Station 1+), mais aussi protéger les artefacts contrôlés par son propriétaire (Station 8+).et de consolider notre champ de bataille, tour après tour, pour prendre davantage le contrôle de la table.. Celui-ci propose de nombreuses variantes par rapport au Standard, tant au niveau de la construction d'un deck qu'au niveau de la configuration de la partie.. Généralement, les decks pré-construits proposent 2 cartes de commandant (généralement des créatures légendaires, mais cela peut également être un planeswalker, par exemple), que les joueurs et les joueuses peuvent choisir en fonction de leur préférence. Si vous faites partie de celles et ceux qui souhaitent construire votre propre deck, vous devez donc définir 1 carte de commandant par vous-même, qui vous donnera une ligne directrice pour tout le reste.Il y a plusieurs spécificités à prendre en compte pour la construction d'un deck Commander. Tout d'abord, sachez que. Par exemple, si vous optez pour Kilo, esprit de l'apogée (Aux portes des Éternités - ci-dessus) comme commandant, toutes vos autres cartes doivent être Bleu (Eau), Rouge (Montagne) et Blanc (Plaine).En outre,. Cela ne s'applique évidemment pas pour les terrains de base. Toutefois, chaque permanent contenu dans le deck doit avoir un nom différent. Certaines cartes ont, par ailleurs, été bannies du format Commander (c'est à vous de voir si vous voulez les respecter, si vous jouez seulement avec des amis).Les parties en Commander sont, là encore, un peu différentes de celles en Standard.(contre 20 en Standard). Généralement, ce sont 4 joueurs qui s'affrontent mais vous pouvez adapter au besoin. Il est assez commun de voir deux personnes ou même trois faire une partie de Commander ensemble. Ce n'est, en soi, absolument pas dérangeant.(généralement sur l'un des côtés de votre board), en début de partie. Pour faire venir un commandant sur le champ de bataille, il faut payer son coût de mana. Si un joueur contrecarre, exile ou bien détruit votre commandant, vous pouvez le replacer dans sa zone de commandement. Or, pour le lancer à nouveau, vous devrez payer 2 manas incolores de plus (et ainsi de suite, à chaque fois qu'il retourne dans sa zone de commandement).Votre commandant peut infliger des blessures à un joueur.. De ce fait, en Commander, il faut à la fois faire attention à son total de points de vie de base mais aussi aux cartes qui vous infligent des blessures, notamment aux commandants, comme vous l'aurez compris.. Ainsi, très souvent, au cours d'une partie de Commander, les joueurs et les joueuses forment des alliances pour éliminer celui ou celle qui représente la plus grande menace sur la table. Dans d'autres cas, vous pourriez être trahi par celui ou celle que vous pensiez être votre allié/e.D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus, voici un article dédié au format Commander de Magic The Gathering, qui pourrait vous aider à débuter.