Magic The Gathering : Le calendrier des sorties des extensions de 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 05 mai 2026 à 10h18
Retrouvez toutes les informations relatives aux sorties des extensions du jeu de cartes Magic The Gathering à venir en 2026.
Magic The Gathering : Le calendrier des sorties des extensions de 2026

Comme chaque année, le calendrier des sorties pour le fameux jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) est plutôt chargé en 2026. De nombreuses extensions, pour la gamme « Universes Beyond » ou non, sont, de ce fait, prévues pour l'année 2026. D'ailleurs, afin de vous aider à y voir plus clair et surtout vous préparer aux prochaines arrivées, nous vous avons concocté un récapitulatif concernant les extensions de Magic The Gathering devant débarquer en 2026.

Le calendrier des sorties des extensions de Magic (MTG) en 2026

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Pour l'année 2026, Wizards of the Coast a prévu 7 extensions, au total, pour son jeu de cartes Magic. Comme vous vous en doutez, certains sets font partie de la gamme « Universes Beyond », et sont donc en lien avec des licences connues. D'ailleurs, les fans des Tortues Ninja, de Star Trek ou encore du Hobbit vont être aux anges.

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Mais, sans plus tarder, voici le calendrier des sorties des extensions Magic The Gathering pour l'année 2026. Ci-dessous, vous trouverez donc la date de sortie des prochaines extensions de Magic dans les boutiques locales (version physique/tabletop, donc). Pour certains sets, nous ne possédons qu'une fenêtre de sortie. Cependant, nous mettrons à jour cet article en fonction des annonces, afin que vous ayez toutes les informations clés concernant les extensions Magic à venir en 2026.

Nom de l'extension Magic The Gathering Date de sortie
Lorwin Éclipsé 23 janvier 2026
Les Tortues Ninja 6 mars 2026
Les Secrets de Strixhaven 24 avril 2026
Marvel Super Heroes 26 juin 2026
Le Hobbit 14 août 2026
Reality Fracture 2 octobre 2026
Star Trek 13 novembre 2026

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Comme toujours, à l'approche d'une sortie de l'une des extensions de 2026 de Magic The Gathering, nous vous proposerons un article de présentation, qui comportera des informations sur les produits prévus, les mécaniques disponibles via le set et bien d'autres détails.

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En attendant ces futures extensions de MTG, qui risquent grandement de ravir la communauté, il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos calendriers, puis à vos cartes !

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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