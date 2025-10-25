Magic The Gathering : Le calendrier des sorties des extensions de 2026
modifié le 05 mai 2026 à 10h18
Comme chaque année, le calendrier des sorties pour le fameux jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) est plutôt chargé en 2026. De nombreuses extensions, pour la gamme « Universes Beyond » ou non, sont, de ce fait, prévues pour l'année 2026. D'ailleurs, afin de vous aider à y voir plus clair et surtout vous préparer aux prochaines arrivées, nous vous avons concocté un récapitulatif concernant les extensions de Magic The Gathering devant débarquer en 2026.
Le calendrier des sorties des extensions de Magic (MTG) en 2026
Pour l'année 2026, Wizards of the Coast a prévu 7 extensions, au total, pour son jeu de cartes Magic. Comme vous vous en doutez, certains sets font partie de la gamme « Universes Beyond », et sont donc en lien avec des licences connues. D'ailleurs, les fans des Tortues Ninja, de Star Trek ou encore du Hobbit vont être aux anges.
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Mais, sans plus tarder, voici le calendrier des sorties des extensions Magic The Gathering pour l'année 2026. Ci-dessous, vous trouverez donc la date de sortie des prochaines extensions de Magic dans les boutiques locales (version physique/tabletop, donc). Pour certains sets, nous ne possédons qu'une fenêtre de sortie. Cependant, nous mettrons à jour cet article en fonction des annonces, afin que vous ayez toutes les informations clés concernant les extensions Magic à venir en 2026.
|Nom de l'extension Magic The Gathering
|Date de sortie
|Lorwin Éclipsé
|23 janvier 2026
|Les Tortues Ninja
|6 mars 2026
|Les Secrets de Strixhaven
|24 avril 2026
|Marvel Super Heroes
|26 juin 2026
|Le Hobbit
|14 août 2026
|Reality Fracture
|2 octobre 2026
|Star Trek
|13 novembre 2026
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Comme toujours, à l'approche d'une sortie de l'une des extensions de 2026 de Magic The Gathering, nous vous proposerons un article de présentation, qui comportera des informations sur les produits prévus, les mécaniques disponibles via le set et bien d'autres détails.
En attendant ces futures extensions de MTG, qui risquent grandement de ravir la communauté, il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos calendriers, puis à vos cartes !
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