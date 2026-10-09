Magic The Gathering : Les decks Commander Warhammer 40,000 vont faire leur retour, c'est officiel

Wizards of the Coast a, très récemment, indiqué que les decks Commander Warhammer 40,000 ont fait l'objet d'une réimpression.

Cela fait quelques jours maintenant que diverses rumeurs laissaient entendre que les decks Commander Warhammer 40,000 de Magic, sortis en 2022, allaient de nouveau se rendre disponibles en boutique. C'est désormais chose officielle : Wizards of the Coast a confirmé la réimpression des decks Commander Warhammer 40,000 de Magic The Gathering.

Une réimpression pour les decks Commander Warhammer 40,000 de Magic

Ce sont les journalistes d'IGN, ayant directement contacté Wizards of the Coast à la suite des rumeurs, qui ont confirmé cette excellente nouvelles pour les joueurs et les joueuses de Magic : les decks Commander Warhammer 40,000 ont profité d'une nouvelle réimpression et devraient, dès lors, bientôt arriver dans les boutiques locales. Un porte-parole de Wizards of the Coast a déclaré à IGN :

Oui, nous pouvons confirmer que nous avons procédé à une petite réimpression des decks Commander, qui seront bientôt disponibles auprès des distributeurs et des magasins. Les fans et les revendeurs du réseau WPN sont invités à se renseigner auprès de leurs distributeurs quant à la disponibilité, car celle-ci peut varier selon les régions.

À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date précise. Bien évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

There will be a "small" reprint run for the incredibly popular Magic The Gathering Warhammer 40K Commander decks. https://t.co/UfIUZRkKFM https://t.co/hDYobb4Obp — IGN (@IGN) October 8, 2026

Des détails sur les decks Commander Warhammer 40,000 de Magic

Comme dit précédemment, c'est au cours de l'année 2022 que les joueurs et les joueuses de Magic ont pu mettre la main sur 4 decks Commander Warhammer 40,000. Depuis, ces produits, qui ne se trouvent plus dans les magasins spécialisés, sont revendus à des prix exorbitants sur Internet. Dès lors, cette réimpression ravira grandement toutes celles et ceux qui n'avaient pas réussi à s'en procurer.

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Les decks Commander Warhammer 40,000 de Magic mettent en avant différentes factions du célèbre univers de Games Workshop, notamment les Tyranides ou encore les Nécrons. Les 4 decks en question sont les suivants :

Forces de l'Imperium (Blanc/Plaine, Bleu/Île, Noir/Marais)

Dynasties Nécrons (Noir/Marais)

Nuée de Tyranides (Vert/Forêt, Bleu/Île, Rouge/Montagne)

Les puissances de la ruine (Bleu/Île, Noir/Marais, Rouge/Montagne)

Reste à savoir quand nous pourrons retrouver ces decks Commander Warhammer 40,000 de Magic dans les rayons des boutiques locales.