Magic The Gathering : Une actrice très connue pourrait être dans le film

Il se pourrait bien que le film Magic The Gathering se dote d'une actrice renommée, selon ce récent rapport.

Comme vous le savez probablement déjà, Magic The Gathering va avoir le droit à une adaptation live-action. Si le projet est encore très mystérieux à ce stade, une récente rumeur laisse entendre que le casting du film Magic The Gathering devrait compter une actrice très connue, qui s'est fait remarquer dans de grosses et récentes franchises.

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Maya Hawke pourrait être dans le film Magic The Gathering

En effet, Deadline a partagé, il y a très peu de temps, une nouvelle concernant le casting de l'adaptation à venir dudit TCG de Wizards of the Coast : plusieurs sources auraient ainsi spécifié au média que l'actrice Maya Hawke devrait rejoindre le film Magic The Gathering. Pour le moment, Deadline ne possède pas de détails concernant son rôle, mais il pourrait bien s'agir « d'une place centrale dans le projet ».

EXCLUSIVE: Sources tell Deadline that Maya Hawke is set to join Legendary Entertainment and Hasbro Entertainment's upcoming live-action ‘Magic: The Gathering' film. More details here: https://t.co/qNftCktVLQ https://t.co/M1nPHAVYDK — Deadline (@DEADLINE) November 4, 2026

Comme vous le savez probablement déjà, Maya Hawke a notamment prêté ses traits à Robin Buckley dans la fameuse série télévisée Stranger Things. L'actrice incarne également Wiress dans le film Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, qui arrive dans les salles obscures en ce mois de novembre 2026. Maya Hawke est également dans d'autres productions cinématographiques, dont Once Upon a Time... in Hollywood ou encore Vice-Versa 2.

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D'après les dernières informations connues, le film Magic The Gathering serait dirigé par Matt Johnson (Nirvanna the Band the Show), tandis que Noah Gardner (Super 8) et Aidan Fitzgerald (Calls) sont au scénario. Pour autant, et comme dit précédemment, nous ne savons encore que très peu de choses concernant le film Magic The Gathering. Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure.