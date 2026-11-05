Magic The Gathering : Une actrice très connue pourrait être dans le film

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2026 à 11h48
Il se pourrait bien que le film Magic The Gathering se dote d'une actrice renommée, selon ce récent rapport.
Ajouter aux sources préférées
Magic The Gathering : Une actrice très connue pourrait être dans le film

Comme vous le savez probablement déjà, Magic The Gathering va avoir le droit à une adaptation live-action. Si le projet est encore très mystérieux à ce stade, une récente rumeur laisse entendre que le casting du film Magic The Gathering devrait compter une actrice très connue, qui s'est fait remarquer dans de grosses et récentes franchises. 

À lire également

Magic The Gathering : Le film pourrait avoir trouvé son directeur
Magic The Gathering10 avril 2025

Magic The Gathering : Le film pourrait avoir trouvé son directeur

Le directeur du film sur le fameux jeu de cartes Magic The Gathering pourrait être connu.

Maya Hawke pourrait être dans le film Magic The Gathering

magic-secrets-strixhaven-artwork

En effet, Deadline a partagé, il y a très peu de temps, une nouvelle concernant le casting de l'adaptation à venir dudit TCG de Wizards of the Coast : plusieurs sources auraient ainsi spécifié au média que l'actrice Maya Hawke devrait rejoindre le film Magic The Gathering. Pour le moment, Deadline ne possède pas de détails concernant son rôle, mais il pourrait bien s'agir « d'une place centrale dans le projet ».

Comme vous le savez probablement déjà, Maya Hawke a notamment prêté ses traits à Robin Buckley dans la fameuse série télévisée Stranger Things. L'actrice incarne également Wiress dans le film Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, qui arrive dans les salles obscures en ce mois de novembre 2026. Maya Hawke est également dans d'autres productions cinématographiques, dont Once Upon a Time... in Hollywood ou encore Vice-Versa 2.

Chargement du sondage...

0 votant

D'après les dernières informations connues, le film Magic The Gathering serait dirigé par Matt Johnson (Nirvanna the Band the Show), tandis que Noah Gardner (Super 8) et Aidan Fitzgerald (Calls) sont au scénario. Pour autant, et comme dit précédemment, nous ne savons encore que très peu de choses concernant le film Magic The Gathering. Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Magic The Gathering : Certains produits de l'extension Star Trek pourraient arriver avec du retard
Magic The Gathering 19 octobre 2026

Magic The Gathering : Certains produits de l'extension Star Trek pourraient arriver avec du retard

Wizards of the Coast a annoncé que différents produits de l'extension Star Trek de Magic sont susceptibles d'arriver plus tard que prévu.
Magic The Gathering dévoile l'extension Marvel: Darkhold Destiny, prévue pour 2027
Magic The Gathering 10 octobre 2026

Magic The Gathering dévoile l'extension Marvel: Darkhold Destiny, prévue pour 2027

Wizards of the Coast a, récemment, levé le voile sur une extension Univers Infinis de Magic The Gathering de 2027 : Marvel: Darkhold Destiny.
Magic The Gathering : Les decks Commander Warhammer 40,000 vont faire leur retour, c'est officiel
Magic The Gathering 09 octobre 2026

Magic The Gathering : Les decks Commander Warhammer 40,000 vont faire leur retour, c'est officiel

Wizards of the Coast a, très récemment, indiqué que les decks Commander Warhammer 40,000 ont fait l'objet d'une réimpression.
Magic The Gathering annonce l'arrivée des boosters God Pack
Magic The Gathering 06 octobre 2026

Magic The Gathering annonce l'arrivée des boosters God Pack

Il va bientôt y avoir du changement concernant les boosters de Magic The Gathering, avec notamment l'introduction du God Pack.
Magic The Gathering : Un Secret Lair avec KPop Demon Hunters est en approche
Magic The Gathering 03 octobre 2026

Magic The Gathering : Un Secret Lair avec KPop Demon Hunters est en approche

Une collaboration entre KPop Demon Hunter et Magic The Gathering est prévue et imminente, notamment pour un Secret Lair.
Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur le deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée
Magic The Gathering 02 octobre 2026

Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur le deck Commander Multivers reforgé de l'extension Réalité fracturée

Nous avons eu l'opportunité de découvrir le deck Commander de l'extension Réalité Fracturée. Voici notre avis sur le deck Multivers reforgé, ainsi que des informations utiles à son sujet.

commentaire (0)