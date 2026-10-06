Magic The Gathering annonce l'arrivée des boosters God Pack

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2026 à 11h34
Il va bientôt y avoir du changement concernant les boosters de Magic The Gathering, avec notamment l'introduction du God Pack.
Magic The Gathering annonce l'arrivée des boosters God Pack

Après avoir sorti l'extension Réalité fracturée, Wizards of the Coast a pris la parole pour annoncer de la nouveauté : les joueurs et les joueuses du TCG Magic The Gathering peuvent s'attendre à quelques modifications à propos des boosters de jeu et boosters collector, qui prendront notamment effet dès l'année 2027.

Le booster God Pack arrive sur Magic The Gathering

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Dès l'année 2027, et plus précisément à partir du set Nauctis : le royaume des profondeurs, Wizards of the Coast proposera les boosters God Pack, et ce, « pour toutes les extensions du Multivers Magic » ainsi que « les extensions Univers infinis attendues en 2028 ». Le God Pack est un booster rare épique « dans lequel chaque carte non-basique est soit rare soit mythique », dont le taux de drop est de 1 sur 1 000 et dont la composition exacte est la suivante :

  • 1 carte de célébration de God Pack
  • 10 cartes rares et/ou rares mythiques non-Premium
  • 2 cartes rares et/ou rares mythiques Booster Fun non-Premium
  • 2 cartes rares et/ou rares mythiques Booster Fun Premium traditionnelles. 

Wizards of the Coast a, d'ailleurs, prévu d'ajouter le traitement Japan Showcase, qui était jusqu'à alors seulement proposé dans la version collector des boosters. D'ailleurs, à ce sujet, notons qu'il y aura également des boosters God Pack Collector (1 booster collector sur 300), qui proposera ces éléments : 

  • 1 carte de célébration God Pack
  • 1 terrain Premium
  • 3 cartes rares et/ou rares mythiques à cadre normal Premium
  • 3 cartes rares et/ou rares mythiques Booster Fun non-Premium
  • 5 cartes rares ou rares myhtiques Booster Fun Premium

Wizards of the Coast précise que l'arrivée des boosters God Pack ne changera pas les tarifs. Pour autant, il faut s'attendre à quelques changements concernant les boosters.

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Des modifications prévues pour les boosters de Magic

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L'équipe précise qu'à compter de 2027, il n'y aura plus de cartes Premium courantes et inhabituelles dans les boosters, qui ne disposeront plus nécessairement d'une carte Premium. À la place, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une carte rare ou rare mythique. Pour ce qui est des boosters collector, deux cartes courantes et une carte inhabituelle « de leurs emplacements Premium » seront retirées.

Wizards of the Coast explique ces différents changements en raison des retours des joueurs et selon un objectif précis : « que chaque ouverture de boosters ait de l'importance ». 

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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