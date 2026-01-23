Magic The Gathering : Présentation de l'extension Lorwyn Éclipsé

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois de janvier 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Lorwyn Éclipsé. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic.

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Coup d'œil sur l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic

Retournez au pays de la lumière et de l'ombre. Osez pénétrer dans le monde en constante évolution de Lorwyn et Shadowmoor et découvrez votre véritable identité.

Présentation des produits de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic

Produits de

l'extension

Lorwyn Éclipsé

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes

- 1 jeton ≃ 6-7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 30 € Draft Night - 12 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 90 terrains ≃ 90 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 60 € Pack d'avant-première

- 6 boosters de jeu

- 1 compteur de points de vie Spindown ≃ 35 € Deck thématique (60 cartes) - 1 deck de 60 cartes

- 1 boîte de deck

- 5 cartes de jeton

- 1 fiche de stratégie

- 1 fiche de référence ≃ 25 € Deck Commander - 1 deck de 100 cartes

- 10 jetons recto verso

- 1 boîte de deck

- 1 fiche de stratégie

- 1 fiche de référence ≃ 50 - 60 €





Les mécaniques et nouveautés de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering

Archétypes

de l'extension Lorwyn Éclipsé Manas Ondins Goblins Sangamis Élémentaux Elfes

Les nouvelles mécaniques

Éclatant → Il s'agit d'un mot-clé, qui propose un effet, attenant au nombre de couleurs parmi les permanents contrôlés par le joueur.

→ Il s'agit d'un mot-clé, qui propose un effet, attenant au nombre de couleurs parmi les permanents contrôlés par le joueur. Gangrène → Associée à un nombre, cette mécanique est liée aux marqueurs -1/-1. En gangrénant, et donc en donnant des marqueurs -1/-1 à ses créatures, le joueur contrôleur peut bénéficier de différents effets. Il est également possible de donner ses marqueurs à des créatures adverses.

→ Associée à un nombre, cette mécanique est liée aux marqueurs -1/-1. En gangrénant, et donc en donnant des marqueurs -1/-1 à ses créatures, le joueur contrôleur peut bénéficier de différents effets. Il est également possible de donner ses marqueurs à des créatures adverses. Changelin → Mot-clé apparaissant dans plusieurs extensions, Changelin permet, à la carte en question, d'avoir tous les types de créature. Cela s'applique aussi bien lorsque la carte est dans la main d'un joueur, dans sa bibliothèque ou encore dans son cimetière.

→ Mot-clé apparaissant dans plusieurs extensions, Changelin permet, à la carte en question, d'avoir tous les types de créature. Cela s'applique aussi bien lorsque la carte est dans la main d'un joueur, dans sa bibliothèque ou encore dans son cimetière. Clans → Faisant leur retour dans l'extension Lorwyn Éclipsé, le terme « clan » peut apparaître sur des cartes de rituel comme d'enchantement, par exemple. Cela offre à la carte non-créature d'avoir des types de créature.

→ Faisant leur retour dans l'extension Lorwyn Éclipsé, le terme « clan » peut apparaître sur des cartes de rituel comme d'enchantement, par exemple. Cela offre à la carte non-créature d'avoir des types de créature. Recto-Verso → Devenue chose commune dans Magic, les cartes Recto-Verso sont disponibles dans ce nouveau set. Comme bien souvent, il faut payer un coût de mana pour transformer/retourner la carte en question. Il y a une petite subtilité à retenir : seul le recto dispose d'un coût de mana.









Les mécaniques qui font leur retour

Convocation → Mécanique de retour, convocation permet aux créatures d'aider son détenteur à lancer un sort : chaque créature engagée donne 1 mana incolore.

→ Mécanique de retour, convocation permet aux créatures d'aider son détenteur à lancer un sort : chaque créature engagée donne 1 mana incolore. Contemplation → Le joueur doit contempler une carte (souvent, un type de créature), c'est-à-dire révéler une carte, pour payer un coût supplémentaire ou bénéficier d'un effet. Cette mécanique était notamment présente dans l'extension Tarkir : La tempête des dragons (avril 2025).

→ Le joueur doit contempler une carte (souvent, un type de créature), c'est-à-dire révéler une carte, pour payer un coût supplémentaire ou bénéficier d'un effet. Cette mécanique était notamment présente dans l'extension Tarkir : La tempête des dragons (avril 2025). Évocation → Il s'agit d'un coût alternatif, généralement moindre que celui de la carte en question, qui permet de lancer un sort et de bénéficier de ses effets assez rapidement. Toutefois, celle-ci doit être sacrifiée par la suite.

→ Il s'agit d'un coût alternatif, généralement moindre que celui de la carte en question, qui permet de lancer un sort et de bénéficier de ses effets assez rapidement. Toutefois, celle-ci doit être sacrifiée par la suite. Persistance → C'est un mot-clé permettant à une créature de revenir sur le champ de bataille après être morte une première fois, mais avec un marqueur -1/-1. Cela ne s'applique qu'une seule fois.







Les decks Commander pour l'extension Lorwyn Éclypsé de Magic

Decks Commander

Lorwyn Éclipsé Couleurs Descriptif Commandants Danse des éléments Blanc (plaine), Bleu (île), Noir (marais), Rouge (montagne), Vert (forêt) - Invoquez d'immenses élémentaux

- Sacrifiez et copiez - Cendreline, l'Illimitée

- Masse de mystère Gangrène maudite Noir (marais), Rouge (montagne), Vert (forêt) - Drain -1/-1

- Des combos de créatures redoutables - Tantine Ool, malédiction

- Le Faucheur, roi déchu





Très régulièrement, le jeu de cartes(MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de janvier 2026, et plus précisément le 23, Wizards of the Coast a sorti, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit,, qui sera, d'ailleurs, assez chargée pour Wizards of the Coast. Certains d'entre vous le savent probablement déjà, mais Lorwyn Éclipsé signe le grand retour de Magic dans le plan de Lorwyn, soit plusieurs années après sa première apparition.. La description officielle de l'extension Lorwyn Éclipsé, qui est disponible sur le site de Magic, est la suivante :Comme toujours,, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre,, afin que les joueurs et les joueuses aient une ligne directrice, si nécessaire, pour la construction de leur deck. Comme bien souvent, ces archétypes s'articulent autour de deux manas/couleurs, qui sont ici en lien avec des types de créatures. Il existe 5 autres archétypes (toujours de deux couleurs/manas), qui font référence aux mécaniques, mais Wizards of the Coast ne les a pas précisé., qui conviendront aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs. D'autres, plus ou moins communes, font leur grand retour dans ce nouveau set.En complément, sachez que. Évidemment, chaque deck Commander de ce nouveau set s'articule autour de certaines mécaniques, et donc façon de jouer :Afin de retrouver les différents produits liés à, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !