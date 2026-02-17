Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Les Tortues Ninja en avant-première

Après Lorwyn Éclipsé, Magic The Gathering a prévu une nouvelle extension liée aux Tortues Ninja. Nous avons eu l'opportunité de suivre une présentation de ce nouveau set, afin de vous partager des détails à propos de l'extension Les Tortues Ninja de Magic.

Un bref aperçu du lore de l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering





Coup d'œil sur les mécaniques de l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering

Sneak





Alliance





Disappear

D'autres mécaniques





L'extension Les Tortues Ninja de Magic et ses produits

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Booster de jeu

Booster collector

Bundle

Pizza Bundle

Turtle Team-Up

Deck Commander

Draft Night/Soirée de Draft

Pack d'Avant-première

Les dates à retenir pour l'extension Les Tortues Ninja de Magic The Gathering

Événements d'Avant-première → Du 27 février au 5 mars 2026.

Date e sortie sur MTG Arena → Le 3 mars 2026.

Date de sortie sur table → Le 6 mars 2026.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Pour continuer ce beau début d'année 2026, qui s'est déjà soldé par l'arrivée de l'extension Lorwyn Éclipsé,. Soulignons, tout de suite, que ce nouveau set doit arriver dans nos boutiques locales au début du mois de mars 2026.Après avoir assisté à un premier événement de révélation en 2025,avec plusieurs membres de l'équipe de Wizards of the Coast. Ainsi,Comme vous l'aurez sans doute compris,, une licence qui a débuté en comics en 1984 et dont les personnages ont été créés par Kevin Eastman et Peter Laird.. D'ailleurs, pour confectionner cette extension,. Cela transparaît, d'ailleurs, dans diverses illustrations.Pour ce qui est des fameux protagonistes (Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo), les créateurs de ce set ont décidé de créer une carte de chaque rareté pour eux. Évidemment, leur union fait leur force. De ce fait, les joueurs et les joueuses pourront découvrir des cartes avec les 4 Tortues Ninja dessus, comme celle intitulée « Turtles Forever » ou celle baptisée « Turtles in Time ».Comme vous vous en doutez,(avec des changements ou non).Assez similaire à la mécanique Ninjutsu, « Sneak » est une capacité qui permet de lancer un sort à moindre coût. Pour cela, il faut que le joueur paye le coût de mana indiqué sur la carte et renvoie un attaquant non bloqué dans sa main. Cette action n'est possible que lors de la déclaration des bloqueurs.« Alliance » est un mot clé qui permet de bénéficier d'un effet lorsqu'une autre créature entre sur le champ de bataille de son contrôleur. Les effets sont multiples. Par exemple, la carte « Slash, Reptile Rampager » inflige 2 blessures à chaque adversaire, si la capacité « Alliance » est déclenchée.Proche de la capacité « Revolt », la mécanique « Disappear » vient avec une condition bien spécifique, qui se résout à l'étape de fin : l'effet inscrit ne fonctionne que lorsqu'un permanent d'un contrôleur a quitté le champ de bataille pendant le tour de ce dernier.Du côté des Jetons, l'extension Les Tortues Ninja de Magic aura le droit à ses Mutagènes. En payant un mana incolore et en l'engageant, les joueurs et les joueuses peuvent sacrifier le jeton afin de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Autrement, certaines cartes permettent de créer des Jetons Robots (1/1). Les cartes d'enchantement « Classes » seront également de retour. Celles-ci permettent de bénéficier de divers effets, en débloquant les niveaux un à un en payant leur coût de mana.Il y a de grandes chances que Wizards of the Coast apportera de plus amples détails à propos des mécaniques dedans les semaines à venir. Nous ne manquerons pas de vous les partager dans notre habituel récapitulatif sur ce nouveau set.Bien évidemment,. Cette large offre permettra aux joueurs et aux joueuses de s'y retrouver en termes de budget, mais aussi en fonction de leur préférence quant au format joué et de leur niveau.Comme vous pourrez le constater, certains produits du set Les Tortues Ninja de MTG, comme Turtle Team-Up avec son mode coopératif, sont à destination des nouveaux venus et débutants. À l'inverse, les fans du format Commander devront se contenter d'un seul Deck Commander, qui rassemblera les 4 Tortues et Splinter en tant que potentiels commandants (chacun représente une couleur). Mais, sans plus attendre,Avant de conclure, et afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, voiciRendez-vous donc au début du mois de mars 2026 pour découvrir