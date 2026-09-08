Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Réalité fracturée en avant-première

Pour cette fin d'année 2026, Magic The Gathering va se doter d'une extension centrée sur Jace, soit Réalité fracturée. Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation de ce nouveau set afin de vous dévoiler des informations sur l'extension Réalité fracturée de Magic.

Quelques semaines après la rentrée 2026, Magic The Gathering va proposer une toute nouvelle extension, soit Réalité fracturée, qui est prévue pour le début du mois d'octobre. Celle-ci met en lumière l'une des figurines les plus emblématiques du TCG de Wizards of the Coast, à savoir Jace.

Nous avons eu l'opportunité d'assister à une présentation de l'extension Réalité fracturée de Magic, avec plusieurs membres de l'équipe Wizards of the Coast. Afin de vous préparer à sa sortie, voici quelques informations, avant notre habituel récapitulatif, sur ce qui vous attend avec l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering.

Un bref aperçu du lore de l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering

Après avoir plongé dans l'univers de Marvel, Wizards of the Coast se concentre sur un personnage très important de Magic, sans pour autant oublier la notion de multivers. L'extension Réalité fracturée de Magic est centrée sur Jace Beleren, un mage de l'esprit. Jace a construit un tout nouveau multivers, baptisé Échovers. Cet endroit alternatif est exempt de toutes les menaces que le mage a pu affronter au cours de son existence, soit sans Phyrexians, sans Eldrazi ou encore sans Nicol Bolas. Pour autant, son objectif est loin d'être simple.

Comme expliqué par l'équipe de Wizards of the Coast, deux approches ont été travaillées pour le design de ce nouveau set : l'aspect épique de ce nouveau multivers, mais aussi l'intimité de Jace (peurs, souvenirs, etc.), qui transparaît également à différents endroits de l'Échovers.

Par ailleurs, dans ce monde alternatif, les joueurs et les joueuses retrouveront d'autres personnages phares de Magic, comme Chandra ou encore Ajani, pour ne citer que ces deux exemples. De plus, les dragons fondateurs des cinq écoles de Strixhaven sont, ici, remplacés par des Sphinx (Aerid Konstrari, Denzilore Fatehold, Ingris Stingerquill, Kwia Vigorbloom, Uldraros Theorix).











Coup d'œil sur les mécaniques de l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering

Pour l'extension Réalité fracturée de Magic, l'équipe a prévu des cartes allant de pair (dites « echoed pairs »), afin de mettre en lumière l'aspect alternatif du multivers de Jace. Comprenez par là qu'une même créature/un même personnage peut être sur deux cartes différentes (avec des manas qui changent). C'est par exemple le cas pour Ghalta qui est une carte verte/forêt, mais aussi blanche/plaine. Pour permettre aux joueurs d'identifier la créature provenant du monde de Jace, l'équipe a mis un symbole sur la carte (comme ci-dessous sur celle de Ghalta the Immovable).





Évidemment, Wizards of the Coast a prévu de nouvelles mécaniques pour le set Réalité fracturée, tandis que d'autres font leur retour, à l'image de « Préparé », qui était déjà dans l'extension Strixhaven. Du côté des nouveautés, les joueurs et les joueuses pourront alors découvrir la mécanique Empower :

Mécanique « Empower » : Permet de créer un jeton Planeswalker Jace. Le joueur y place X marqueur loyauté, X étant le chiffré indiqué sur la carte permettant sa création. Si un jeton a déjà été créé de cette manière, le joueur met juste les marqueurs loyauté. Le jeton Planeswalker en question permet de surveiller 1 (son -1) ou de piocher une carte (son -3).

: Permet de créer un jeton Planeswalker Jace. Le joueur y place X marqueur loyauté, X étant le chiffré indiqué sur la carte permettant sa création. Si un jeton a déjà été créé de cette manière, le joueur met juste les marqueurs loyauté.





L'extension Réalité fracturée de Magic et ses produits

Pour l'extension Réalité fracturée de Magic, Wizards of the Coast ne propose qu'un seul Deck Commander (tous les manas/toutes les couleurs), nommé « Multivers reforgé », avec Jace en tête d'affiche. Cependant, les collectionneurs pourront s'en donner à cœur joie avec le Bundle Secret Lair, qui sera proposé à la vente dès le 23 octobre (soit plusieurs semaines après la sortie du set).

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

En complément, les joueurs et les joueuses de Magic pourront retrouver la gamme habituelle, qui ne propose pas de produits pour les nouveaux venus (decks de bienvenue, boîte d'apprentissage, etc.). Mais, sans plus attendre, voici ce qui sera proposé pour l'extension Réalité fracturée de Magic :

Booster de jeu

Booster Collector

Pack d'avant-première

Bundle

Soirée de draft

Deck Commander (1 seul)

Bundle Secret Lair

Les dates à retenir pour l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering

Avant de conclure, et afin de vous préparer à son lancement, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, voici les dates clés concernant l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering :

Prerelease → 25 septembre 2026

→ 25 septembre 2026 Date de sortie sur MTG Arena → 29 septembre 2026

→ 29 septembre 2026 Date de sortie sur table → 2 octobre 2026

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Rendez-vous donc au début du mois d'octobre 2026 pour découvrir l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering.