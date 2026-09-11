Exclusivité Magic The Gathering : Nous vous présentons une carte de l'extension Réalité fracturée

Alors que la sortie de l'extension Réalité fracturée de Magic arrive à grand-pas, nous vous révélons, en exclusivité, l'une des cartes de ce nouveau set.

Depuis quelques jours maintenant, Wizards of the Coast a partagé de plus amples informations ainsi que des visuels de cartes pour sa prochaine extension Magic, baptisée Réalité fracturée. Son lancement sur table étant prévu pour le début du mois d'octobre 2026, l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering proposera son lot de nouvelles cartes, avec des mécaniques diverses.

Pour l'occasion, et en association avec Wizards of the Coast, voici en exclusivité une carte tirée de l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering.

Révélation exclusive d'une carte de l'extension Réalité fracturée de Magic

Loin de nous l'idée de vouloir maintenir davantage le suspense, voici la carte disponible dans l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering, que nous permet de vous présenter Wizards of the Coast en avant-première.

Il s'agit de la carte rare « Ancremage titulaire », comportant deux couleurs/manas : rouge/montagne et vert/forêt. En raison de ses couleurs et sa capacité, Ancremage titulaire semble affilié à la créature légendaire ancêtre et sphinx « Aerid Konstrari », qui est une version repensée d'un des dragons fondateurs des écoles de Strixhaven.

La carte que nous vous présentons en exclusivité, qui coûte 3 manas (dont 1 incolore), est une créature 1/1, qui sera disponible selon différents traitements (pleine illustration/étendue, soit le traitement Forteresse du sculpteur, et version standard/normale).

Coup d'œil sur les capacités de la carte Ancremage titulaire

La capacité de la carte Ancremage titulaire, qui se déclenche quand elle arrive sur le terrain, est plutôt intéressante, notamment pour le gain de manas : quand la créature est mise sur le champ de bataille, son contrôleur peut sacrifier un terrain. Si cette action est réalisée, alors le joueur crée deux jetons Boiscœur engagés (nouveaux jetons prédéfinis), qui sont des artefacts permettant d'ajouter un mana rouge ou un mana vert. Cela exige de les engager, notamment dès le prochain tour.

Cette mécanique est très pertinente et peut être très utile au cours de la partie. Malgré le fait que le contrôleur doive sacrifier un terrain (terrain de base ou non), Ancremage titulaire permet de gagner deux artefacts ajoutant le mana de son choix parmi deux couleurs. Ces artefacts restent, d'ailleurs, sur le terrain, à moins qu'un adversaire les détruise. Dès lors, Ancremage titulaire peut permettre à son contrôleur d'accélérer sa partie.

De plus, la carte Ancremage titulaire offre la possibilité d'engager deux artefacts dégagés afin de lui mettre deux marqueurs +1/+1. Il n'est, d'ailleurs, pas précisé quels artefacts doivent être engagés. Dès lors, le joueur peut très bien engager les jetons Boiscœur ou d'autres artefacts. Ainsi, en plus d'augmenter le mana disponible, la carte Ancremage titulaire peut gagner en force et en endurance à l'aide des autres artefacts présents sur le champ de bataille du joueur en question.

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Grâce à ses capacités, la carte Ancremage titulaire est réellement des plus intéressantes et fera, sans nul doute, le bonheur de nombreux joueurs et joueuses, qui désirent booster la créature ou bien avoir davantage de manas.

Détails sur l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering

Comme vous le savez probablement déjà, l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering sortira en physique dans les boutiques locales le 2 octobre 2026. Ce nouveau set se rendra disponible dès le 29 septembre prochain sur MTG Arena.

Pour l'extension Réalité fracturée de Magic, Wizards of the Coast a décidé de centrer la narration sur l'un des personnages les plus emblématiques du TCG, soit Jace. Ce dernier a notamment créé un multivers, nommé l'Échovers, qui est exempt de toutes les menaces qu'il a pu affronter par le passé. Avec une large gamme de produits, l'extension Réalité fracturée sera l'occasion pour les joueurs de retrouver des figures célèbres de Magic avec leur version alternative, tout en découvrant de nouvelles mécaniques. Wizards of the Coast a aussi spécifié que ce set comportera des terrains capables de devenir des créatures.





D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à propos de l'extension Réalité fracturée de Magic, sachez que nous vous dévoilons quelques détails à son sujet dans un article dédié, et ce, avant notre habituel récapitulatif.

Dans tous les cas, rendez-vous en octobre pour découvrir cartes en main l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering.