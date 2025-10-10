Magic The Gathering a révélé l'extension Tortues Ninja, que nous avons pu voir en avant-première

Wizards of the Coast a profité de son panel au New York Comic Con pour révéler l'extension Tortues Ninja pour son jeu de cartes Magic The Gathering, que nous avons pu découvrir en avant-première.

Un bref aperçu du lore de l'extension Tortues Ninja de Magic The Gathering















L'extension Tortues Ninja de Magic arrive au printemps 2026

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Une multitude de produits annoncés pour l'extension Tortues Ninja de Magic

Turtle Team Up → Une sorte de bundle à destination des débutants de MTG, qui disposent de ses propres règles et de 4 decks (un par personnage et couleur). Les joueurs s'allient afin d'affronter des boss, qui arrivent à chaque tour (1er tour : 1 boss, 2ème tour : 2 boss...). Par exemple : la carte de boss « Ratking, the Chaosbringer » fait que tous les ninjas que le boss contrôle ont le contact mortel.

Draft Night → Contient des boosters de jeu et des boosters collector.

Pizza bundle → Inclus des boosters collector et des boosters de jeu.

Coup d'œil sur quelques mécaniques de l'extension Tortues Ninja de Magic the Gathering

Mécanique « Partner - Character Select » → Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi avoir un deuxième Commandant, à condition que les deux cartes disposent de cette capacité. En d'autres termes, il sera possible de confectionner un deck avec deux Tortues Ninja comme commandants.



Mécanique « Sneak » (quelque peu similaire à Ninjutsu de l'extension Kamigawa) → Vous pouvez lancer ce sort pour son coût de mana, si vous remettez également dans votre main un attaquant non bloqué sous votre contrôle pendant l'étape de déclaration des bloqueurs.

Mécanique Jeton « Mutagen » → Si sacrifié, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée.

















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L'année 2026 sera marquée par la sortie de nombreuses extensions en lien avec des licences phares, qui entrent donc dans la gamme « Universes Beyond », pour les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering. Si les amateurs de MTG pourront découvrir, l'année prochaine, un set centré sur Marvel Super Heroes, un autre sur le Hobbit ou encore un sur Star Trek,C'est, en effet, lors de son panel au New York Comic Con de cette année 2025 que. Les personnages de Kevin Eastman et Peter Laird vont, de ce fait, faire un détour par Magic, au début de l'année prochaine.Comme vous vous en doutez,: Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo.tels que Splinter, April O'Neil, Bebop et Rocksteady ou encore le très célèbre Shredder. Autant dire que les fans des Tortues Ninja seront aux anges avec ce nouveau set Magic.D'après les informations communiquées, les équipes en charge de l'extension ont puisé aussi bien dans les jeux vidéo que dans les comics et les dessins animés Tortues Ninja pour confectionner cette extension de MTG. D'ailleurs, la carte « Turtles Forever » rend hommage aux différents styles artistiques vus à travers les âges pour les Tortues Ninja en implantant un design spécifique pour chaque personnage. De plus, Kevin Eastman a lui-même a créé le design d'un des traitements de la carte « Leonardo, Sewer Samurai ».Lors du MagicCon: Atlanta, Wizards of the Coast avait dévoilé son planning de 2026 pour Magic. Toutefois, à ce moment-là, la firme n'avait pas révélé d'informations concernant une extension Univers Infinis, devant arriver entre le mois de janvier et celui d'avril. Comme vous l'aurez compris,. Une date à retenir pour tous les fans de Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo, qui voudront mettre la main sur les divers produits proposés pour ce nouveau set de la gamme « Universes Beyond ».Comme à l'accoutumée,. Les amateurs du format Commander pourront, quant à eux, mettre les mains sur, qui propose toutes les couleurs (manas).Pour complémenter son offre,, bien que les joueurs et les joueuses appréciant le format Commander devront se contenter d'un seul deck pré-construit. Celui-ci disposera, d'ailleurs, d'une mécanique plutôt intéressante, qui parlera aux aficionados., qui fait quelque peu penser à celle dite « Compagnon » ou encore « Choisissez un passé » (dans les grandes lignes). Il s'agit, pour être plus précis, deÉvidemment,(toutes n'ont pas encore été dévoilé, à ce jour) :Nul doute que Wizards of the Coast détaillera l'ensemble des mécaniques disponibles viaquelques semaines avant sa sortie officielle. Nous serons, d'ailleurs, au rendez-vous pour vous proposer notre traditionnel article de présentation, qui vous permettra de tout savoir surRendez-vous donc au début du mois de mars 2026 pour découvrir. Or, avant cela, les joueurs et les joueuses pourront se plonger dans l'extension Avatar, le dernier maître de l'air, prévue pour le mois de novembre 2025, ainsi que Lorwyn Éclipsé, sortant le 23 janvier de l'année prochaine.