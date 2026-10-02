Magic The Gathering : Présentation de l'extension Réalité fracturée

Wizards of the Coast a sorti, au début du mois d'octobre 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Réalité fracturée. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Réalité fracturée de Magic.

Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois d'octobre 2026, et plus précisément le 2, Wizards of the Coast a sorti l'extension Réalité fracturée, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.



Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering.

Coup d'œil sur l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Réalité fracturée de Magic

L'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering met en lumière l'un des personnages les plus emblématiques du TCG : Jace Beleren. Après avoir combattu de nombreuses menaces dans sa vie (Phyrexian, Eldrazi, Nicol Bolas), Jace a décidé de créer un tout nouveau multivers, qui serait exempt de ses créatures et adversaires. Celui-ci est baptisé Échovers et met alors en scène de célèbres figures de Magic, comme Ajani, Chandra ou Liliana.

Présentation des produits de l'extension Réalité fracturée de Magic

Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Réalité fracturée de Magic :

Produits de

l'extension

Réalité fracturée

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes ≃ 6-7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 30 € Soirée de draft - 12 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 90 cartes de terrain de base

- 10 cartes de jeton ≃ 110 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 60 € Pack d'avant-première

- 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année

- 1 dé Spindown ≃ 40 € Deck Commander - 1 deck commander prêt à jouer (100 cartes)

- 1 boîte de deck

- 10 cartes de jeton

- 1 feuillet de stratégie

- 1 fiche de référence ≃ 50 € Bundle Secret Lair

(sortie plus tard) - 2 boosters collector

- 6 boosters de jeu

- 20 cartes de terrains de base

- 2 cartes promos (parmi les 10 possibles)

- 1 dé spindown

- 1 boîte de rangement ≃ 100 €







Comme vous pouvez le constater, pour Réalité fracturée, Wizards of the Coast propose un seul deck Commander. Celui-ci est baptisé « Multivers reforgé » et est articulé autour de 4 couleurs/manas : Blanc (plaine), Bleu (île), Noir (marais) et Rouge (montagne). Comme toujours, deux Commandants sont disponibles dans ce deck préconstruit, à savoir :

Jace, architecte du Multivers - Planeswalker légendaire

Nissa, dompteuse des lignes ley - Créature légendaire

Les mécaniques et nouveautés de l'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering

Comme pour la grande majorité des autres sets, l'extension Réalité fracturée dispose de plusieurs archétypes, afin que les joueurs et les joueuses aient une ligne directrice pour façonner leur deck (notamment pour le draft). Dans le cas présent, il y en a 10 au total. Chaque archétype de Réalité fracturée est articulé autour de 2 couleurs/manas, mais aussi sur les universités de Hexhaven ou bien des personnages emblématiques :

Archétypes de

Réalité fracturée Mana Mécanique/Thématique Aggro surveillance Fortefin Centré autour des mécaniques Surveiller et Regard Calculs mortels Théorix Meulez des cartes afin de gagner des effets, en fonction du nombre de cartes dans le cimetière Brûlure Plumedard Infligez des blessures et profitez d'effets de retrait Rampe de Konstrari Création de jetons Boiscœur pour accumuler du mana Gain de poins de vie Vivefleur Gain de points de vie et accumulation de marqueurs +1/+1 Attrition de Liliana Centré sur le cimetière et les sorts de petites créatures Prouesse de Chandra Lancez des sorts non-créature pour gagner des effets Bestiaire de Garruk De redoutables créatures, avec le contact mortel et le piétinement Armée d'Ajani Centré sur l'obtention de marqueurs +1/+1 Maîtrise de Jace Axé sur la mécanique Renforcer Jace

L'extension Réalité fracturée de Magic The Gathering propose une toute nouvelle mécanique centrée autour de Jace. Il s'agit de « Renforcer Jace », dont voici les effets :

Renforcer Jace → Ce mot-clé est très souvent accompagné d'un chiffre, tel que « Renforcer Jace 5 ». Cette mécanique permet au contrôleur de la carte possédant cette capacité de créer un jeton planeswalker Jace. En fonction du chiffre indiqué, le joueur en question met X (ici, 5, par exemple) marqueurs loyauté sur le jeton. Un jeton planeswalker Jace dispose de ces capacités : Surveiller 1 (pour son -1) et Piocher une carte (pour son - 3).

→ Ce mot-clé est très souvent accompagné d'un chiffre, tel que « Renforcer Jace 5 ». Cette mécanique permet au contrôleur de la carte possédant cette capacité de créer un jeton planeswalker Jace. En fonction du chiffre indiqué, le joueur en question met X (ici, 5, par exemple) marqueurs loyauté sur le jeton.





Ce nouveau set de Magic introduit également un tout nouveau type de jeton prédéfini, soit les Jetons Boiscœur, qui sont utiles pour le gain de mana :

Jeton Boiscœur → Un jeton Boiscœur peut être engagé pour ajouter 1 mana rouge (montagne) ou 1 mana vert (forêt). Ceci est notamment disponible sur la carte que nous avons pu vous présenter en exclusivité, avant le lancement de cette extension.

→ Un jeton Boiscœur peut être engagé pour ajouter 1 mana rouge (montagne) ou 1 mana vert (forêt).

Par ailleurs, sachez que l'extension Réalité fracturée fait revenir la mécanique Préparation, qui est déjà disponible dans le set Strixhaven :

Préparation → Si une carte devient préparée, alors son contrôleur peut avoir une copie de ce sort en exil. Celui-ci reste en exil à moins que le joueur le lance, que la créature préparée quitte le champ de bataille ou bien si celle-ci devient dépréparée. Si la copie du sort est lancée, son contrôleur déprépare la carte en question.

Les traitements de l'extension Réalité fracturée de Magic

Pour le plus grand bonheur des collectionneurs, Wizards of the Coast a concocté plusieurs traitements pour les cartes de l'extension Réalité fracturée. D'ailleurs, certains d'entre eux montrent l'aspect alternatif du multivers de Jace, tandis que divers personnages profitent de leur double (dans une autre couleur) via le traitement Duos Écho.

Cartes Miroir brisé

Cartes Duo Écho sans bordure

Cartes Tornade Cérébrale

Cartes Forteresse du Sculpteur

Cartes Invités spéciaux

Cartes Japan Showcase

Cartes promos du Bundle Secret Lair

Cartes vues du portail sans bordure

Terrains de base Tour sans bordure











Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Réalité fracturée, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !