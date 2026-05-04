Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur le deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven

Nous avons eu l'occasion de découvrir l'un des decks Commander de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering. Voici nos impressions sur le deck Quandrix sans limites, ainsi que des informations utiles à son sujet.

Au mois d'avril 2026, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering ont pu découvrir une toute nouvelle extension, soit Les Secrets de Strixhaven. En plus des produits habituels (boosters, bundle, pack d'avant-première), l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic propose divers decks Commanders (un pour chaque école de magie).

À lire également Magic The Gathering : Présentation de l'extension Les Secrets de Strixhaven

Nous avons eu l'opportunité de jouer avec l'un de ces decks Commander, et plus précisément celui baptisé Quandrix sans limites, afin de vous rapporter quelques explications à son sujet et vous livrer nos impressions.

Le deck Commander Quandrix sans limites de Magic The Gathering : Les Secrets de Strixhaven

Regard rapide sur le contenu du deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic

Pour l'extension Les Secrets de Strixhaven, l'équipe de Wizards of the Coast a, effectivement, confectionné un deck Commander par école de magie (Prismari, Plumargent, Flestrefleur, Forsapience, Quandrix). Comme vous vous en doutez, les decks Commander de l'extension Les Secrets de Strixhaven sont axés sur des couleurs, définies par l'identité (mana) de leurs commandants, et mettent en avant des mécaniques spécifiques. Nous nous concentrerons, ici, sur le deck Commander Quandrix sans limites.











En ce qui concerne le deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering, voici, sans plus attendre, son contenu :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer : 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle 98 cartes non-Premium, dont 10 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Pour être plus précis, le deck Commander Quandrix sans limites est constitué comme ceci :

28 cartes créature

4 cartes enchantement

7 cartes artefact

9 cartes rituel

15 cartes éphémère

37 cartes terrain

Les commandants du deck Quandrix sans limites de Magic The Gathering : Les Secrets de Strixhaven

Le deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic est composé de deux commandants : l'un d'entre eux est nommé « principal », tandis que le deuxième est considéré comme « secondaire ». De ce fait, les joueurs et les joueuses sont libres de choisir celui qui leur convient le plus. Voici les deux commandants du deck Commander Quandrix sans limites :

Zimone, analyste de l'infini

Primo, l'illimité

Détails sur le fonctionnement du deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven

Pour saisir le fonctionnement du deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven, nous vous apportons quelques détails complémentaires, qui pourraient vous aider à faire votre choix.

Le deck Commander Quandrix sans limites est axé principalement sur le fait de mettre des marqueurs +1/+1 sur ses créatures, mais aussi sur les sorts avec un coût de mana de X. Dans le deck, certaines cartes possèdent également la mécanique « Préparation », tandis que d'autres permettent de « Proliférer » (donner un autre marqueur de chaque sorte déjà présente). Toutefois, ces capacités sont plutôt secondaires. Ainsi, les deux commandants proposés sont articulés autour de la thématique des marqueurs +1/+1 et des coûts de mana avec X :

D'un côté, le commandant Zimone, analyste de l'infini stipule que le premier sort avec X dans son coût de mana coûte 1 mana incolore de moins pour chaque marqueur +1/+1 placé sur elle-même. Mais, ce n'est pas tout. À chaque fois que le contrôleur dudit commandant lance un premier sort avec X dans son coût de mana, Zimone obtient un marqueur +1/+1.

stipule que le premier sort avec X dans son coût de mana coûte 1 mana incolore de moins pour chaque marqueur +1/+1 placé sur elle-même. Mais, ce n'est pas tout. À chaque fois que le contrôleur dudit commandant lance un premier sort avec X dans son coût de mana, Zimone obtient un marqueur +1/+1. D'un autre côté, le commandant Primo, l'illimité est davantage orienté sur la création de jetons de créature 0/0 verte et bleue Fractale. Ce jeton obtient des marqueurs +1/+1 pour chaque blessure infligée par une créature avec une force de base de 0.

Notre avis sur le deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic

L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering propose d'excellents decks Commander. Représentant chacun une école et disposant tous de thématiques et/ou mécaniques propres, les decks Commander de ce nouveau set sont très intéressants à jouer. Nous avons eu l'opportunité d'en voir plusieurs à l'action durant différentes parties.

Ainsi, le deck Commander Quandrix sans limites est, sans nul doute, parmi les meilleurs. Avec sa thématique axée sur les marqueurs +1/+1, le deck Quandrix sans limites est assez facile à prendre en main et peut ainsi convenir à des débutants. Le principe étant, notamment avec Zimone, analyste de l'infini, de jouer des cartes avec X dans leur coût de mana afin d'augmenter son nombre de marqueurs. Fort heureusement, le deck Quandrix sans limites comporte un nombre assez conséquent de cartes de ce type afin que les joueurs et les joueuses puissent véritablement s'imposer.

Bien que nous ne l'ayons, malheureusement, pas vu à l'œuvre, le commandant Primo, l'illimité semble tout aussi intéressant, puisque celui-ci donne l'opportunité de bien s'installer sur le champ de bataille grâce à la création de jetons. Or, cela implique d'attaquer, et surtout de parvenir à infliger des blessures à un joueur.

De ce fait, le deck Commander Quandrix sans limites de l'extension Les Secrets de Strixhaven peut très vite prendre de l'ampleur sur la table, et dès lors s'imposer sur le champ de bataille. Pour autant, si vous jouez avec Zimone, analyste de l'infini, il peut être relativement intéressant de modifier le deck de base, notamment pour ajouter des éphémères ou encore artefacts qui permettent de protéger son commandant ou ses créatures.

Qu'est-ce que le format Commander de Magic The Gathering ?

Comme vous le savez probablement déjà, le format Commander, aussi dit EDH, de Magic The Gathering est bien particulier et surtout tourné autour de l'aspect multijoueur. Si celui-ci vous intéresse, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à propos du format Commander de Magic dans un article dédié.

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Rappelons, en guise de conclusion, que l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering est disponible depuis le 24 avril 2026.