Magic The Gathering : Présentation de l'extension Les Secrets de Strixhaven

Wizards of the Coast a sorti, à la fin du mois d'avril 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Les Secrets de Strixhaven. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic.

Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois d'avril 2026, et plus précisément le (date) (date de sortie pour tous), Wizards of the Coast a sorti l'extension Les Secrets de Strixhaven, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.



Dans le but d'en apprendre un peu plus sur le set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering.

Coup d'œil sur l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic



L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic the Gathering se concentre sur 5 universités de magie, dont leur nom est basé sur celui de leur fondateur. Ainsi, nous retrouvons Prismari, Forsapience, Quandrix, Plumargent et Flestrefleur, qui sont toutes liées à des études spécifiques. Par exemple, l'université magique de Flestrefleur s'intéresse à la vie comme à la mort, tandis que Plumargent se concentre plutôt à la linguistique. Ces différents intérêts se ressentent, d'ailleurs, dans les mécaniques des cartes de ces écoles (nous y reviendrons).

Prismari : Institut des arts élémentaires

: Institut des arts élémentaires Plumargent : Institut de l'éloquence

: Institut de l'éloquence Flestrefleur : Institut de la vie et de la mort

: Institut de la vie et de la mort Forsapience : Institut d'archéomancie

: Institut d'archéomancie Quandrix : Institut de numéromancie

Présentation des produits de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic

Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic :

Produits de

l'extension

Les Secrets de

Strixhaven

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes

- 1 jeton ≃ 6-7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 40 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 50 € Pack d'avant-première

- 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année

- 1 dé Spindown ≃ 35 € Draft Night - 12 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 90 cartes de terrain

- 10 jetons ≃ 80 € Deck Commander - 1 deck de 100 cartes

- 1 boîte de rangement

- 10 jetons

- 1 guide de référence

- 1 carte de référence ≃ 45 € Bundle Codex - 2 boosters collector

- 6 boosters de jeu

- 20 cartes de terrain

- 2 cartes promos Premium parmi les 6 possibles

- 1 compteur de points de vie Spindown géant NC

L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic et le format Commander

Pour l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic, l'équipe de Wizards of the Coast a concocté 5 decks Commander, c'est-à-dire 1 par université. Chacun d'entre eux est articulé autour de mécaniques bien précises, et de deux couleurs.



À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Decks Commander

Les Secrets de

Strixhaven Couleurs Descriptif Commandants Influence de Plumargent Blanc - Noir - Contrôle des auras

- Forcez les ennemis à se battre entre eux - Killian, mentor décisif

- Scriv, l'obligateur Talent de Prismari Bleu - Rouge - Lancez des sorts étincelants

- Créez des attaquants élémentaux - Rootha, maîtrise du moment

- Fatras, le protéiforme Pestilence de Flestrefleur Noir - Vert - Sacrifices stratégiques

- Gain et drain de points de vie - Dina, concocteuse d'essence

- Gorma, le gosier Esprit de Forsapience Rouge - Blanc - Quittez le cimetière

- Amélioration d'esprits - Quintorius, chasseur d'histoire

- Excava, émergence du passé Quandrix sans limites Vert - Bleu - Marqueurs +1/+1

- Renforcements de sorts avec X - Zimone, analyste de l'infini

- Primo, l'illimité

Et si vous désirez en savoir plus à ce sujet, voici











Les mécaniques et nouveautés de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering

Comme pour la grande majorité des autres sets, l'extension Les Secrets de Strixhaven possède divers archétypes, qui donnent une ligne directrice aux joueurs et aux joueuses pour façonner leur deck (notamment pour le draft). Ces archétypes sont centrés autour de chaque école de Strixhaven et de deux couleurs :

Archétypes de

Les Secrets de

Strixhaven Mana Mécanique/Thématique Plumargent Aggro riposte Prismari Incantation opus Flestrefleur Essaim gain de vie Forsapience Excavation flashback Quandrix Valeur progressive

L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering propose de toutes nouvelles mécaniques, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs. Comme dit précédemment, certaines d'entre elles sont liées à une école en particulier :

Mécaniques de

l'extension

Les Secrets de

Strixhaven Description Préparation Il s'agit d'un sort (un peu comme aventure ou présage) qui permet de bénéficier d'un effet spécifique, contre un certain coût en mana. Riposte (Plumargent) Une capacité qui se déclenche après avoir joué un éphémère ou rituel et accordant un effet particulier. Opus (Prismari) Une capacité qui se déclenche après avoir joué un éphémère ou un rituel et accordant un effet particulier. Si 5 manas ont été dépensés pour le lancer, le joueur contrôleur bénéficie d'un effet supplémentaire. Apport (Flestrefleur) Une capacité qui donne un effet lorsque le contrôleur de ladite carte a gagné des points de vie durant le tour (peu importe le nombre). Flashback (Forsapience)

Symbolise un coût alternatif pouvant être payé pour lancer la carte depuis le cimetière. Incrémentation (Quandrix) Une capacité qui prend en compte le nombre de mana dépensé pour lancer le sort : si celui-ci est supérieur à la force ou endurance de la créature avec la mécanique, alors le joueur met un marqueur +1/+1 sur celle-ci. Paradigme Un sort avec Paradigme est exilé après sa résolution. Le joueur contrôleur peut, par la suite, lancer une copie de ce sort exilé sans payer son coût de mana, à chaque première phase principale. Convergence Ce mot-clé prend en compte le nombre de mana dépensé et permet de bénéficier d'un effet particulier en fonction.













Les traitements pour l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic

Bien évidemment, Wizards of the Coast a préparé plusieurs traitements pour les cartes de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering, afin de contenter les collectionneurs. Ainsi, il sera possible d'obtenir des cartes Archive mystique (certaines en japonais), Sans bordure et Invités spéciaux, notamment dans les boosters de jeu et boosters collector. Ce set possède également la carte Émérite de l'idéation, en version sérialisée.









Afin de retrouver les différents produits liés à, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !