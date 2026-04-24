Magic The Gathering : Présentation de l'extension Les Secrets de Strixhaven
le 24 avril 2026 à 09h45
Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois d'avril 2026, et plus précisément le (date) (date de sortie pour tous), Wizards of the Coast a sorti l'extension Les Secrets de Strixhaven, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.
Dans le but d'en apprendre un peu plus sur le set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering.
Coup d'œil sur l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering
Les thématiques et le lore de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic
L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic the Gathering se concentre sur 5 universités de magie, dont leur nom est basé sur celui de leur fondateur. Ainsi, nous retrouvons Prismari, Forsapience, Quandrix, Plumargent et Flestrefleur, qui sont toutes liées à des études spécifiques. Par exemple, l'université magique de Flestrefleur s'intéresse à la vie comme à la mort, tandis que Plumargent se concentre plutôt à la linguistique. Ces différents intérêts se ressentent, d'ailleurs, dans les mécaniques des cartes de ces écoles (nous y reviendrons).
- Prismari : Institut des arts élémentaires
- Plumargent : Institut de l'éloquence
- Flestrefleur : Institut de la vie et de la mort
- Forsapience : Institut d'archéomancie
- Quandrix : Institut de numéromancie
Présentation des produits de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic
Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic :
|Produits de
l'extension
Les Secrets de
Strixhaven
|Contenu
|Prix
|Booster de jeu
|- 14 cartes
- 1 jeton
|≃ 6-7 €
|Booster collector
|- 15 cartes
|≃ 40 €
|Bundle
|- 9 boosters de jeu
- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle
- 30 cartes de terrain
- 1 compteur de points de vie Spindown
- 1 boîte de rangement
- 2 fiches de référence
|≃ 50 €
|Pack d'avant-première
|- 6 boosters de jeu
- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année
- 1 dé Spindown
|≃ 35 €
|Draft Night
|- 12 boosters de jeu
- 1 booster collector
- 90 cartes de terrain
- 10 jetons
|≃ 80 €
|Deck Commander
|- 1 deck de 100 cartes
- 1 boîte de rangement
- 10 jetons
- 1 guide de référence
- 1 carte de référence
|≃ 45 €
|Bundle Codex
|- 2 boosters collector
- 6 boosters de jeu
- 20 cartes de terrain
- 2 cartes promos Premium parmi les 6 possibles
- 1 compteur de points de vie Spindown géant
|NC
L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic et le format Commander
Pour l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic, l'équipe de Wizards of the Coast a concocté 5 decks Commander, c'est-à-dire 1 par université. Chacun d'entre eux est articulé autour de mécaniques bien précises, et de deux couleurs.
À lire également
Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs
Et si vous désirez en savoir plus à ce sujet, voici quelques informations complémentaires concernant les decks Commander du set Les Secrets de Strixhaven de Magic the Gathering :
|Decks Commander
Les Secrets de
Strixhaven
|Couleurs
|Descriptif
|Commandants
|Influence de Plumargent
|Blanc - Noir
|- Contrôle des auras
- Forcez les ennemis à se battre entre eux
|- Killian, mentor décisif
- Scriv, l'obligateur
|Talent de Prismari
|Bleu - Rouge
|- Lancez des sorts étincelants
- Créez des attaquants élémentaux
|- Rootha, maîtrise du moment
- Fatras, le protéiforme
|Pestilence de Flestrefleur
|Noir - Vert
|- Sacrifices stratégiques
- Gain et drain de points de vie
|- Dina, concocteuse d'essence
- Gorma, le gosier
|Esprit de Forsapience
|Rouge - Blanc
|- Quittez le cimetière
- Amélioration d'esprits
|- Quintorius, chasseur d'histoire
- Excava, émergence du passé
|Quandrix sans limites
|Vert - Bleu
|- Marqueurs +1/+1
- Renforcements de sorts avec X
|- Zimone, analyste de l'infini
- Primo, l'illimité
Les mécaniques et nouveautés de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering
Comme pour la grande majorité des autres sets, l'extension Les Secrets de Strixhaven possède divers archétypes, qui donnent une ligne directrice aux joueurs et aux joueuses pour façonner leur deck (notamment pour le draft). Ces archétypes sont centrés autour de chaque école de Strixhaven et de deux couleurs :
|Archétypes de
Les Secrets de
Strixhaven
|Mana
|Mécanique/Thématique
|Plumargent
|Aggro riposte
|Prismari
|Incantation opus
|Flestrefleur
|Essaim gain de vie
|Forsapience
|Excavation flashback
|Quandrix
|Valeur progressive
L'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering propose de toutes nouvelles mécaniques, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs. Comme dit précédemment, certaines d'entre elles sont liées à une école en particulier :
|Mécaniques de
l'extension
Les Secrets de
Strixhaven
|Description
|Préparation
|Il s'agit d'un sort (un peu comme aventure ou présage) qui permet de bénéficier d'un effet spécifique, contre un certain coût en mana.
|Riposte (Plumargent)
|Une capacité qui se déclenche après avoir joué un éphémère ou rituel et accordant un effet particulier.
|Opus (Prismari)
|Une capacité qui se déclenche après avoir joué un éphémère ou un rituel et accordant un effet particulier. Si 5 manas ont été dépensés pour le lancer, le joueur contrôleur bénéficie d'un effet supplémentaire.
|Apport (Flestrefleur)
|Une capacité qui donne un effet lorsque le contrôleur de ladite carte a gagné des points de vie durant le tour (peu importe le nombre).
|Flashback (Forsapience)
|Symbolise un coût alternatif pouvant être payé pour lancer la carte depuis le cimetière.
|Incrémentation (Quandrix)
|Une capacité qui prend en compte le nombre de mana dépensé pour lancer le sort : si celui-ci est supérieur à la force ou endurance de la créature avec la mécanique, alors le joueur met un marqueur +1/+1 sur celle-ci.
|Paradigme
|Un sort avec Paradigme est exilé après sa résolution. Le joueur contrôleur peut, par la suite, lancer une copie de ce sort exilé sans payer son coût de mana, à chaque première phase principale.
|Convergence
|Ce mot-clé prend en compte le nombre de mana dépensé et permet de bénéficier d'un effet particulier en fonction.
Les traitements pour l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic
Bien évidemment, Wizards of the Coast a préparé plusieurs traitements pour les cartes de l'extension Les Secrets de Strixhaven de Magic The Gathering, afin de contenter les collectionneurs. Ainsi, il sera possible d'obtenir des cartes Archive mystique (certaines en japonais), Sans bordure et Invités spéciaux, notamment dans les boosters de jeu et boosters collector. Ce set possède également la carte Émérite de l'idéation, en version sérialisée.
Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Les Secrets de Strixhaven, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !
commentaire (0)