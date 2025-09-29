Magic The Gathering annonce les extensions de 2026, et il y a du lourd

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 septembre 2025 à 13h58
Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé son calendrier de 2026 pour Magic, avec les extensions prévues.
Magic The Gathering annonce les extensions de 2026, et il y a du lourd
Alors que l'année 2025 touche bientôt à sa fin, Wizards of the Coast regarde déjà vers 2026 pour son fameux jeu de cartes, Magic the Gathering. D'ailleurs, la firme a révélé, il y a très peu de temps, les extensions Magic prévues pour l'année 2026.

Magic dévoile ses extensions de 2026

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En effet, lors de la MagicCon: Atlanta, Wizards of the Coast a fait l'annonce que tous les joueurs et joueuses attendaient : toutes les extensions de Magic the Gathering débarquant en 2026 ont été dévoilées. D'ailleurs, nous possédons leur date ou bien leur fenêtre de sortie. Autant dire que 2026 va faire voyager les joueurs et les joueuses de Magic, avec ses 7 extensions. Mais, sans plus tarder, voici le programme de Magic pour 2026 :

Extensions Magic the Gathering de 2026 Date ou fenêtre de sortie
Lorwyn Éclipsé 23 janvier 2026
Une extension Univers Infinis encore non annoncée NC
Les secrets de Strixhaven Avril 2026
Marvel Super Heroes Juin 2026
Le Hobbit Août 2026
Reality Fracture Octobre 2026
Star Trek Novembre 2026

En ce qui concerne l'extension Univers Infinis non annoncée, Wizards of the Coast a prévu de nous en dire plus à son sujet le 10 octobre prochain, soit lors du Comic Con de New York. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que de nouveaux détails auront été révélés.

Spider-Man s'est invité dans Magic the Gathering

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Si Wizards of the Coast a indiqué que l'extension Marvel Super Heroes de Magic arrive l'année prochaine, les fans de super-héros peuvent d'ores et déjà trouver leur bonheur avec le set Marvel's Spider-Man, qui est sorti le 26 septembre dernier. Cette extension propose, bien entendu, de nouvelles mécaniques et différents produits, dont nous vous parlons dans un article dédié.

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Dans tous les cas, rendez-vous l'année prochaine pour découvrir toutes les nouvelles extensions Magic prévues. Rappelons, toutefois, qu'en novembre 2025, nous aurons le droit au set Avatar, le dernier maître de l'air, qui sort en boutique le 21 novembre prochain.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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