Magic The Gathering annonce les extensions de 2026, et il y a du lourd

Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé son calendrier de 2026 pour Magic, avec les extensions prévues.

Magic dévoile ses extensions de 2026

Extensions Magic the Gathering de 2026 Date ou fenêtre de sortie Lorwyn Éclipsé 23 janvier 2026 Une extension Univers Infinis encore non annoncée NC Les secrets de Strixhaven Avril 2026 Marvel Super Heroes Juin 2026 Le Hobbit Août 2026 Reality Fracture Octobre 2026 Star Trek Novembre 2026

Spider-Man s'est invité dans Magic the Gathering

Alors que l'année 2025 touche bientôt à sa fin, Wizards of the Coast regarde déjà vers 2026 pour son fameux jeu de cartes, Magic the Gathering. D'ailleurs,En effet, lors de la MagicCon: Atlanta, Wizards of the Coast a fait l'annonce que tous les joueurs et joueuses attendaient :. D'ailleurs, nous possédons leur date ou bien leur fenêtre de sortie.. Mais, sans plus tarder, voiciEn ce qui concerne l'extension Univers Infinis non annoncée, Wizards of the Coast a prévu de nous en dire plus à son sujet le 10 octobre prochain, soit lors du Comic Con de New York. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que de nouveaux détails auront été révélés.Si Wizards of the Coast a indiqué que l'extension Marvel Super Heroes de Magic arrive l'année prochaine, les fans de super-héros peuvent d'ores et déjà trouver leur bonheur avec le set Marvel's Spider-Man, qui est sorti le 26 septembre dernier. Cette extension propose, bien entendu, de nouvelles mécaniques et différents produits, dont nous vous parlons dans un article dédié.Dans tous les cas, rendez-vous l'année prochaine pour découvrir toutes les nouvelles extensions Magic prévues. Rappelons, toutefois, qu'en novembre 2025, nous aurons le droit au set Avatar, le dernier maître de l'air, qui sort en boutique le 21 novembre prochain.