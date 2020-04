Ikoria : La terre des Béhémoths, prévisualisation de carte

Magic The Gathering, le jeu de cartes à collectionner, propose depuis 1993 un contenu en constante évolution. De nombreuses éditions ont depuis vu le jour et viennent ainsi bouleverser ou améliorer les mécaniques déjà bien complexes du jeu. En ce début de mois d'avril, c'est au tour d'Ikoria : la terre des Béhémoths d'être révélée.

Rappel sur les éditions

Comme énoncé précédemment, Magic The Gathering suit un chemin d'évolution permanente, laissant les joueurs dans l'attente perpétuelle de nouveau contenu. De plus, le roulement entre les éditions de base, les extensions et les mises à jour ne tarde jamais. Des centaines de nouvelles cartes découvertes par an font ainsi le bonheur des joueurs. Chaque année une édition de base voit le jour, agrémenté e par la suite d'extensions. C'est au tour d'Ikoria : la terre des Béhémoths d'apporter son lot de nouveauté.





Ikoria : la terre des Béhémoths

la terre des Béhémoths afin de découvrir des monstres et créatures gigantesques, voire titanesques. L'édition propose une mécanique unique qui permet de muter vos créatures dans le but d'obtenir des chimères aussi puissantes qu'uniques.



Carte prévisualisée Nous voici dans le vif du sujet avec la carte que nous permet de vous présenter Magic the Gathering en avant-première puisque l'entièreté de l'édition (cette carte comprise) ne sera pas disponible avant le 24 avril dans les magasins partenaires.

Lien de vie : Il accorde aux engeances désignées par cette carte, la capacité de faire gagner à son propriétaire un nombre de points de vie égal aux blessures que la créature infligera.

Il s'agit ainsi d'une carte tirée de la magie noire. Pour plus de détails concernant la dernière édition de base ainsi que les différentes couleurs disponibles vous pouvez suivre ce lien Voici donc "qui semble être en parfait accord avec ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle extension. Si nous nous fions aux données,risque de proposer un assez large panel de monstres et créatures titanesques qui correspondront parfaitement à un. De ce fait, pouvoir associer le pouvoir de cesà un lien de vie couplé à une résurrection peut donner un second souffle à votre tour de jeu, sans amputer votre mana.Pour celles et ceux qui souhaitent simplement commencer le jeu et en connaitre les règles et bases, nous vous convions à lire cet article qui vous permettra certainement de commencerdans de bonnes conditions.