Depuis sa création en 1993 Magic the Gathering ne cesse de croître et de proposer du contenu renouvelé de façon cyclique dans le but de rester en évolution constante. C'est au tour de la nouvelle extension du Trône d'Eldraine de faire son apparition.

Magic The Gathering

Présentation



Données intéressantes



Les éditions de Bases 2020

Depuisle jeu de cartes à collectionnerne cesse de proposer du contenu évolutif avec des règles et compétences qui s'adaptent à l'envie perpétuelle d'évolution des joueurs. Le jeu de cartes connaît unaprès la sortie sur PC de la version dématérialisée du titre qu'estsur lequel nous revenons dans l'article MTGA bêta Afin d'éviter de faire un point complet sur le jeu en lui-même ainsi que les, nous vous invitons à lire notre article de présentation du jeu : bien commencer Magic The Gathering . Vous y trouverez les bases de la compréhension du titre et surtout comment faire ses premiers choix.

Comme nous le disions précédemment, Magic The Gathering est en perpétuelle évolution, ce qui ne laisse pas le temps aux joueurs de perdre patience ou intérêt. De plus, le roulement entre éditions de base, extensions et mises à jour ne tarde jamais. Il est ainsi possible de découvrir des centaines de nouvelles cartes par an pour le bonheur des joueurs. Chaque année une édition de base voit le jour. Cette dernière reprend et met à jour une grande quantité de cartes déjà connues pour adapter le contenu où simplement l'illustration de la carte.

Commencer avec les éditions de base est un bon commencement et vous permettra à coup sûr d'obtenir des decks de dernières génération afin de rester dans l'air du temps. Cet article fera d'ailleurs l'impasse sur le côté compétitif du jeu de cartes puisqu'il existe de nombreuses règles qui mériteraient un article entier pour être complet. En effet, si choisir ses cartes est essentiel, évoluer avec les extensions reste primordial pour rester dans la course du compétitif puisque les cartes autorisées en tournoi évoluent avec ces dernières.





Kit de construction de deck

4 Boosters de 15 cartes (extensions récentes).

100 cartes de terrains de base.

1 Guide de construction.

125 cartes tirées d'extensions récentes.

1 boîte de rangement.



Le Trône d'Eldraine



Rowan : Étincemage Intrépide

1 Rowan, étincemage intrépide (ELD) 304

1 Concurrente acclamée (ELD) 1

1 Tueur de géant (ELD) 14

2 Vaillants de Rowan (ELD) 307

2 Tacticienne d'Ardenval (ELD) 5

2 Chevalier de la forteresse (ELD) 19

2 Griffon prisé (ELD) 24

2 Chevalière vénérable (ELD) 35

2 Jeune chevalier (ELD) 37

3 Chevalier de Frangeroc (ELD) 137

1 Bonnet-rouge à dos de belette (ELD) 148

2 Vétéran inspirateur (ELD) 194

4 Griffon de garnison (ELD) 305

3 Garde de combat de Rowan (ELD) 306

4 Cordillère marquée par les vents (ELD) 308

3 Plaine (ELD) 250

3 Plaine (ELD) 251

3 Plaine (ELD) 252

2 Plaine (ELD) 253

3 Montagne (ELD) 262

3 Montagne (ELD) 263

2 Montagne (ELD) 264

2 Montagne (ELD) 265

2 Joute (ELD) 129

3 Feu du dragon dévastateur (ELD) 139

2 Râtelier d'armement (ELD) 236

Oko : Le Finassier

1 Oko, le finassier (ELD) 309

2 Hospitalité selon Oko (ELD) 312

1 Préservateur né des friches (ELD) 182

1 Retour du Languebestion (ELD) 172

2 Vandale færie (ELD) 45

2 Tortue de Brumegué (ELD) 56

3 Pillarde de grimoire (ELD) 68

1 Géant de tige de haricot (ELD) 149

3 Graveur de Garenbrig (ELD) 156

2 Gardien des fables (ELD) 163

1 Sylvin de Tuinval (ELD) 180

3 Pixie de Marafeuille (ELD) 196

4 Complices d'Oko (ELD) 310

3 Fourbe de Roncefort (ELD) 311

4 Chutes de Boisépine (ELD) 313

3 Île (ELD) 254

3 Île (ELD) 255

2 Île (ELD) 256

2 Île (ELD) 257

3 Forêt (ELD) 266

3 Forêt (ELD) 267

3 Forêt (ELD) 268

2 Forêt (ELD) 269

3 Sommeil enchanté (ELD) 40

3 Grenouillifier (ELD) 47

MTGA et insertion

Entrons à présent dans le vif du sujet avec la question du : comment faire son entrée dans(Magic The Gathering) ? Si vous êtes un novice ou même un initié de long terme, la meilleure des solutions reste de s'intéresser auxainsi qu'aux kits de constructions. Nous reviendrons plus tard sur les decks en question.Pour l'édition 2020, voici un exemple de kit de construction et son contenu., pensez à vous assurer qu'il s'agisse bien d'un kit de construction de dernière génération avant votre achat. En effet, les boîtes se ressemblent et il serait facile d'obtenirUn Kit de construction de deck est composé deréparties comme suit :Comme dit plus haut, c'est sûrement le meilleur moyen pour commencer à jouer. Bien que le prix du kit soit de, il reste toutefois rentable puisqu'unse vendpour une personne alors que le kit permet la création de plusieurs decks. Il va de soi que les decks que vous construirez seront bien moins optimisés que ceuxmais vous permettront de jouer desans soucis. De plus, le kit de construction vous permettra d'en apprendre un peu plus sur les compétences actuellement en vigueur et découvrir celles qui vous plaisent le plus.Afin de vous aider dans votre choix,présent dans la boîte vous informera du style de jeu à adopter selon la couleur choisie. Il ne vous reste plus qu'à choisir avec minutie l'alliance de couleur qui vous va le mieux. Nous rappelons que notre article bien commencer Magic The Gathering vous permettra aussi de mieux appréhender le jeu.À noter que les informations qui suivent sont des appréciations personnelles et. Elles sont aussi condensées afin d'obtenir un maximum d'informations sur le deck en question sans trop entrer dans les détails.Nous voici enfin sur les. Ces derniers vous permettront de faire un pas dans la nouvelle extension en prenant part au combat à l'aide d'un Planeswalker qui propose un deck et contenu qui lui est propre. Bien que, comme nous l'avons dit plus haut, certaines couleurs représentent déjà un style de jeu, lesapportent parfois uneselon la combinaison de couleur associée. Nous n'entrerons cependant pas trop dans les détails pour cet article. Chaque deck dispose d'une boîte de deck, un deck de 60 cartes et de deux boosters de 15 cartes en rapport avec l'extension.Le deck Rowan est de couleur rouge et blanc. Habituellement, associer ces deux couleurs serait faire un mix entre dégâts et soins. Pour lail s'agit ici de pouvoir profiter des compétences de vols et de combinaisons de protections. Ce deck se dirige surtout vers un, la protection et les buffs associés. Bien qu'il soit assez long à mettre en place, il permettra toutefois d'obtenir uncapable de vous faire profiter à la fois de protection et de dégâts suffisants à condition de profiter au maximum desVoici le contenu :Le deck Oko est de couleur bleu et vert. Habituellement, combiner ces deux permettrait d'obtenir unlent pour des créatures puissantes avec des sorts de protections pour tenir le coup jusque-là. Ici leapporte une mécanique bien connue et pourtant destructrice. Nous sommes sur une technique de pioche évolutive qui vous permettra de garder une main conséquente tout en faisant évoluer vos créatures. Ce deck est doncet la combinaison de plusieurs sorts ou créatures pour être effectif à 100 %. Il reste légèrement plus difficile à maîtriser que lepuisqu'il faudra tout mettre en œuvre pour éviter de se faire nettoyer le terrain. À première vue assez faible, il deviendra un deck redoutable lorsque vous aurez pris la main.Voici le contenu :Il est enfin possible de jouer à MTG sans se ruiner grâce au jeu vidéo dédié.et affrontez bots et adversaires redoutables sur de nombreux modes de jeu dans MTGA . Pour celles et ceux souhaitant profiter du physique en plus du dématérialisé,profitent, à présent, d'une carte avec un code permettant d'importer le deck en question dans le jeu.Qu'attendez-vous donc ? C'est le moment de venir découvriret extrêmement bien modélisé ! Petit tips, si vous ne venez pas pour le jeu, il vous ait aussi possible de collectionner les cartes ne serait-ce que pour les innombrables et époustouflantes illustrations.