Mafia: The Old Country sera plus rural que les trois autres jeux

Alors que les environnements étaient très largement urbains dans les trois premiers épisodes de la licence Mafia, le quatrième, The Old Country, sera plus rural.
Avec Mafia: The Old Country
, Hangar 13 propose un retour aux racines narratives linéaires présentes dans les deux premiers volets
, tout en rompant radicalement avec les environnements urbains emblématiques de la franchise. Prévu pour l'été 2025 sur PS5, Xbox Series X/S et PC, ce préquel transporte les joueurs en Sicile dans les années 1920, où l'ambiance rurale offre une expérience profondément différente
.
Un décor aux antipodes des précédents opus
Dans une interview avec VGC
, le directeur du jeu, Alex Cox, a souligné l'importance de cette nouvelle direction :
La Sicile de l'époque était en grande partie - vous savez, il y a évidemment des villes, des cités et d'autres choses comme ça - mais c'était surtout un environnement rural, avec un cadre essentiellement agricole.
Contrairement aux environnements urbains denses et animés des précédents Mafia, The Old Country place les joueurs dans des villages, des petites villes et une campagne luxuriante
. La ville principale, San Celeste, servira de centre névralgique, mais même là, les déplacements à cheval à travers des paysages agricoles seront au cœur de l'expérience
, loin des rues bondées et des voitures des précédents jeux.
Bien que le cadre soit profondément différent, Alex Cox assure que l'expérience restera fidèle à l'ADN de la série. Réponse dans quelques mois, lorsque Mafia: The Old Country arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series
. Pour le moment, cette sortie est programmée durant l'été.
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