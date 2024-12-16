Mafia: The Old Country : Les développeurs révèlent une excellente nouvelle pour les fans de la première heure

L'histoire sera au cœur du prochain jeu Mafia, qui reprendre l'essence de la franchise. Similaire aux deux premiers épisodes, selon Hangar 13.
Huit ans après, la saga Mafia est enfin de retour, avec un quatrième épisode qui se nomme Mafia: The Old Country
et qui nous plongera directement en Italie et plus précisément en Sicile. Alors qu'il a été plus longuement présenté lors des Game Awards, avec une très jolie bande-annonce
, plusieurs détails ont par la suite été communiqués, par le biais d'une interview entre IGN
, le directeur du jeu Alex Cox et le président de Hangar 13 Nick Baynes.
Mafia: The Old Country très proche de Mafia 1 et 2
Les deux premiers épisodes de la licence sont très appréciés des joueurs, tandis que le troisième l'est un peu moins, pour plusieurs raisons. Le studio a donc fait le choix de retourner vers ses racines, en nous proposant une aventure plus linéaire, davantage axée sur l'histoire. Cela ne veut pas dire que Mafia: The Old Country ne sera pas un monde ouvert, non. Mais que les joueurs seront encouragés à découvrir l'histoire.
Je pense que la façon dont nous décririons Mafia 1 et 2, et je pense que beaucoup de fans le feraient, est qu'il s'agit d'une aventure linéaire qui se déroule dans un monde autour de vous que vous pouvez sortir des sentiers battus et explorer, mais en réalité le jeu vous emmène sur le chemin de l'histoire. Je pense donc que si vous utilisez Mafia 1 ou 2 comme points de contact, c'est certainement plus proche que Mafia 3
Contrairement à des jeux comme Grand Theft Auto 6
(attendu à l'automne 2025), Mafia: The Old Country ne proposera pas de quêtes secondaires interminables ou d'activités annexes massives
. L'objectif est de maintenir un focus narratif fort, tout en offrant une immersion dans un univers richement détaillé.
Nous voulons que les joueurs vivent une histoire, mais dans un monde magnifique. Et si vous suivez un chemin et que vous voulez aller explorer ici, dans de nombreux cas, vous pouvez le faire parce que le monde existe autour de vous. Mais nous vous encourageons à suivre l'histoire.
Toujours selon Alex Cox et Nick Baynes, ce procédé va influer sur l'envie des joueurs de le terminer. Vivre une histoire de cette façon permet aux joueurs de la finir plus facilement.
Avec une sortie prévue pour l'été 2025, Mafia: The Old Country promet de renouer avec l'essence des premiers jeux tout en plongeant les joueurs dans une Sicile empreinte de tension et de mystère. Nous ferons la rencontre d'Enzo Favara, un travailleur qui rejoint la famille Don Torrisi pour obtenir une meilleure vie. Et cela le mènera à commettre quelques méfaits.
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