Mafia: The Old Country : Une cinématique, du gameplay et une fenêtre de sortie

Comme attendu, compte tenu des fuites malheureuses, Mafia: The Old Country a partagé une fenêtre de sortie, et une bande-annonce.

Bande-annonce et sortie cet été pour Mafia: The Old Country

Quelques heures avant le début de la cérémonie des Game Awards,, le quatrième épisode de la saga. Toutes les informations se sont confirmées, et nous avons pu découvrir un trailer mettant en avant le personnage et surtout la région sicilienne, là où se dérouleront les événements.Après le teaser, place à la cinématique qui en dit plus sur l'environnement de Mafia: The Old Country, mais surtout à quelques images de gameplay. Souhaitant conter un récit authentique, les développeurs ont pris soin de respecter certaines choses pour ne pas s'éloigner de l'histoire, qui se déroule dans les années 1900, en Sicile donc.Nous voyons notamment un jeune homme prêter serment, ou faire une action qui y ressemble, des affrontements, bien évidemment, mais aussi une course poursuite à cheval (non, nous ne sommes pas dans Red Dead Redemption), le tout dans de magnifiques décors.. Aucune date de sortie n'a été communiquée. Nous devrions en apprendre plus au cours des prochains mois, mais une chose est sûre, ce Mafia: The Old Country devrait être très attendu. Il arrivera sur PC, PlayStation et Xbox.