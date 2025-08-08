Mafia: The Old Country : La liste complète des trophées et des succès

Mafia: The Old Country dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous donnons la liste complète.
Comme un très grand nombre de jeux, Mafia: The Old Country propose une liste de trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre d'Hangar 13 et 2K Games doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Mafia: The Old Country.
Liste des trophées et succès de Mafia: The Old Country
Afin d'obtenir le 100 % ou bien Platine de Mafia: The Old Country, les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses actions spécifiques lors de l'histoire, mais il ne devrait pas être le 100 % le plus dur à obtenir. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Mafia: The Old Country :
Le Don → Vous avez obtenu tous les trophées.
Le Carusu → Enzo s'est enfui de la mine.
Invitée d'honneur → Enzo a trouvé un nouveau foyer.
Forza San Celeste → Enzo a remporté le Palio.
Entreprise familiale → Enzo a appris les ficelles du métier.
Escapade sur la côte → Enzo a sauvé Isabella.
Bienvenue dans la famille → Enzo s'est fait introniser.
Lira pour lira → Enzo a libéré le faussaire.
Victoire → Enzo a remporté la course.
Le rat → Enzo et Cesare ont tué L'Ombra.
Arrêt complet → Enzo a trouvé le contremaître.
Fini de courir → Enzo a tué son ennemi juré.
Terrain neutre → Enzo a perdu son mentor.
Le soldat le plus dévoué → Enzo a assouvi sa vengeance.
Tout ce que tu mérites → Enzo a tué les hommes de Spadaro.
Une seule issue → L'histoire d'Enzo et d'Isabella a pris fin.
Expert en armes rares : Praecisione → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Praecisione.
La terre des ancêtres → Vous avez terminé l'histoire dans n'importe quelle difficulté.
Véritable soldato → Vous avez terminé l'histoire en difficulté Difficile.
Fantasma → Vous avez infiltré la villa sans vous faire repérer.
Assassin silencieux → Vous avez éliminé Mazzone sans alerter ses hommes.
Départ chaotique → Vous avez détruit 10 voitures en vous échappant de la Tonnara.
Rendez-vous au jardin → Vous avez rencontré Isabella en secret.
Adversaire de taille → Vous avez vaincu Don Torrisi sans être blessé.
L'homme le plus rapide de Sicile → Vous avez terminé la course en moins de 8 minutes.
Expert en armes rares : Lupara → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Lupara.
Expert en armes rares : fusil à pompe → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un fusil à pompe.
Pas si vite → Vous avez éliminé Caccini avant qu'il atteigne le lac salé.
Beauté sur roues → Vous avez personnalisé une voiture.
Vulpi Misteriusa → Vous avez trouvé un Mystery Fox.
Beauté sur pattes → Vous avez personnalisé un cheval.
À toute vapeur → Vous avez été plus rapide que le train.
Le goût de l'acier → Vous avez réalisé toutes les actions spéciales de chaque type de couteau 5 fois.
Protégé → Vous avez équipé une breloque.
Bona furtuna → Vous avez trouvé une pièce Trinacria.
Homme d'honneur → Enzo a refusé d'obéir à Tino et de tuer de sang-froid.
Au cœur de l'actualité → Vous avez trouvé un journal.
À l'ancienne → Vous avez atteint le bureau du contremaître sans alerter les ennemis.
Chaud devant ! → Vous avez éliminé 10 ennemis avec des explosifs.
Expert en armes rares : Vendetti → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Vendetti.
Assassin discret → Vous avez éliminé 20 ennemis avec une exécution au couteau.
Expert en armes rares : Modello C96 → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Modello C96.
Sang-froid → Vous avez réalisé 30 tirs à la tête.
Expert en armes rares : arme à répétition → Vous avez éliminé 20 ennemis avec une arme à répétition.
Apprenti de Salvatore → Vous avez ouvert un coffre sans combinaison.
Domination des Mystery Fox → Vous avez trouvé tous les Mystery Fox.
Le collectionneur → Vous avez terminé la collection.
Comme neuve → Vous avez réparé un véhicule à l'aide de la manivelle.
Cascadeur → Vous avez parcouru 40 mètres en sautant avec une voiture.
La crème de la crème → Vous avez acheté toutes les voitures disponibles auprès de Pasquale.
Chauffard → Vous avez roulé à 120 km/h pendant au moins 15 secondes.
Mafia: The Old Country est sorti ce 8 août 2025 sur PC (voir les configurations PC), PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
PC
Édition Standard → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
Édition Deluxe → 30,59 € au lieu de 60 €, soit 49 % de réduction.
Xbox Series
Édition Standard → 35,49 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction.
Édition Deluxe → 38,79 € au lieu de 60 €, soit 35 % de réduction.
PS5
Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)