Mafia: The Old Country : La liste complète des trophées et des succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 août 2025 à 12h31
Mafia: The Old Country dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous donnons la liste complète.
Mafia: The Old Country : La liste complète des trophées et des succès
Comme un très grand nombre de jeux, Mafia: The Old Country propose une liste de trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre d'Hangar 13 et 2K Games doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Mafia: The Old Country

Liste des trophées et succès de Mafia: The Old Country

mafia-the-old-country-
Afin d'obtenir le 100 % ou bien Platine de Mafia: The Old Country, les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses actions spécifiques lors de l'histoire, mais il ne devrait pas être le 100 % le plus dur à obtenir. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Mafia: The Old Country : 
  • Le Don → Vous avez obtenu tous les trophées.
  • Le Carusu → Enzo s'est enfui de la mine.
  • Invitée d'honneur → Enzo a trouvé un nouveau foyer.
  • Forza San Celeste → Enzo a remporté le Palio.
  • Entreprise familiale → Enzo a appris les ficelles du métier.
  • Escapade sur la côte → Enzo a sauvé Isabella.
  • Bienvenue dans la famille → Enzo s'est fait introniser.
  • Lira pour lira → Enzo a libéré le faussaire.
  • Victoire → Enzo a remporté la course.
  • Le rat → Enzo et Cesare ont tué L'Ombra.
  • Arrêt complet → Enzo a trouvé le contremaître.
  • Fini de courir → Enzo a tué son ennemi juré.
  • Terrain neutre → Enzo a perdu son mentor.
  • Le soldat le plus dévoué → Enzo a assouvi sa vengeance.
  • Tout ce que tu mérites → Enzo a tué les hommes de Spadaro.
  • Une seule issue → L'histoire d'Enzo et d'Isabella a pris fin.
  • Expert en armes rares : Praecisione → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Praecisione.
  • La terre des ancêtres → Vous avez terminé l'histoire dans n'importe quelle difficulté.
  • Véritable soldato → Vous avez terminé l'histoire en difficulté Difficile.
  • Fantasma → Vous avez infiltré la villa sans vous faire repérer.
  • Assassin silencieux → Vous avez éliminé Mazzone sans alerter ses hommes.
  • Départ chaotique → Vous avez détruit 10 voitures en vous échappant de la Tonnara.
  • Rendez-vous au jardin → Vous avez rencontré Isabella en secret.
  • Adversaire de taille → Vous avez vaincu Don Torrisi sans être blessé.
  • L'homme le plus rapide de Sicile → Vous avez terminé la course en moins de 8 minutes.
  • Expert en armes rares : Lupara → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Lupara.
  • Expert en armes rares : fusil à pompe → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un fusil à pompe.
  • Pas si vite → Vous avez éliminé Caccini avant qu'il atteigne le lac salé.
  • Beauté sur roues → Vous avez personnalisé une voiture.
  • Vulpi Misteriusa → Vous avez trouvé un Mystery Fox.
  • Beauté sur pattes → Vous avez personnalisé un cheval.
  • À toute vapeur → Vous avez été plus rapide que le train.
  • Le goût de l'acier → Vous avez réalisé toutes les actions spéciales de chaque type de couteau 5 fois.
  • Protégé → Vous avez équipé une breloque.
  • Bona furtuna → Vous avez trouvé une pièce Trinacria.
  • Homme d'honneur → Enzo a refusé d'obéir à Tino et de tuer de sang-froid.
  • Au cœur de l'actualité → Vous avez trouvé un journal.
  • À l'ancienne → Vous avez atteint le bureau du contremaître sans alerter les ennemis.
  • Chaud devant ! → Vous avez éliminé 10 ennemis avec des explosifs.
  • Expert en armes rares : Vendetti → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Vendetti.
  • Assassin discret → Vous avez éliminé 20 ennemis avec une exécution au couteau.
  • Expert en armes rares : Modello C96 → Vous avez éliminé 20 ennemis avec un Modello C96.
  • Sang-froid → Vous avez réalisé 30 tirs à la tête.
  • Expert en armes rares : arme à répétition → Vous avez éliminé 20 ennemis avec une arme à répétition.
  • Apprenti de Salvatore → Vous avez ouvert un coffre sans combinaison.
  • Domination des Mystery Fox → Vous avez trouvé tous les Mystery Fox.
  • Le collectionneur → Vous avez terminé la collection.
  • Comme neuve → Vous avez réparé un véhicule à l'aide de la manivelle.
  • Cascadeur → Vous avez parcouru 40 mètres en sautant avec une voiture.
  • La crème de la crème → Vous avez acheté toutes les voitures disponibles auprès de Pasquale.
  • Chauffard → Vous avez roulé à 120 km/h pendant au moins 15 secondes.
Miniature vidéo

Mafia: The Old Country est sorti ce 8 août 2025 sur PC (voir les configurations PC), PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 30,59 € au lieu de 60 €, soit 49 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 38,79 € au lieu de 60 €, soit 35 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les créateurs de Mafia refusent toute comparaison avec GTA
Mafia: The Old Country 17 août 2026

Les créateurs de Mafia refusent toute comparaison avec GTA

Depuis plus de vingt ans, la franchise Mafia est systématiquement comparée à Grand Theft Auto. Pourtant, les développeurs de Hangar 13 rejettent fermement cette rivalité. Selon eux, les deux sagas ont pris des chemins radicalement différents, privilégiant une narration linéaire pour l'une et un bac à sable pour l'autre.
Mafia: The Old Country : Heure de sortie du DLC Homme d'honneur en France sur consoles et PC
Mafia: The Old Country 13 août 2026

Mafia: The Old Country : Heure de sortie du DLC Homme d'honneur en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Homme d'honneur de Mafia: The Old Country en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Mafia: The Old Country montre son DLC à 10 jours de sa sortie
Mafia: The Old Country 04 août 2026

Mafia: The Old Country montre son DLC à 10 jours de sa sortie

Les studios 2K et Hangar 13 préparent le terrain pour la sortie imminente de l'extension Homme d'honneur de Mafia: The Old Country. Prévu pour le 14 août, ce contenu inédit promet de replonger les joueurs dans les racines de la pègre sicilienne avec des figures emblématiques.

commentaire (0)