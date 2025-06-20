Excellente nouvelle pour Mafia: The Old Country

Très attendu, le nouvel épisode de la saga Mafia est censé arriver en août. Les développeurs ont d'ailleurs confirmé une bonne nouvelle, pour celles et ceux qui craignent un report.
Les reports de sortie des jeux sont très courants dans l'industrie. Le dernier en date par exemple concerne Marathon
, le prochain shooter d'extraction de Bungie, qui devait arriver en septembre. Finalement, sa date de sortie a été repoussée, sans plus de précision. Cela ne devrait normalement pas concerner Mafia: The Old Country.
Pas de report pour Mafia: The Old Country
Sur les réseaux sociaux, comme Twitter, les développeurs ont été ravis d'apprendre à tout le monde que Mafia: The Old Country, le quatrième de la franchise, mais qui se passera avant tous les autres dans la timeline, était passé Gold
.
Ce terme veut dire que le développement est terminé, et que le développement est terminé et que le jeu est prêt à être gravé sur les disques des versions physiques
. Évidemment, des ajustements seront toujours possibles et appliqués pour le patch day one, mais cela veut dire que la date de sortie est assurée
.
Et si sa sortie était avancée ?
Hangar 13 peut-il avancer la date de sortie ? Pas impossible dans les faits, mais le studio l'aurait déjà annoncé, comme Gearbox, qui l'a officialisé de nombreux mois avant le lancement de Borderlands 4
. Ou Warhorse Studios qui avait aussi avancé la date de sortie de Kingdom Come: Deliverance 2
, avec le succès qui a suivi.
Sachant qu'il sortira en plein été, durant les vacances scolaires d'une grande majorité de pays, et que la concurrence ne sera pas rude (contrairement à février pour KCD2 et septembre pour Borderlands 4), le choix d'avancer la date de sortie n'est pas forcément un enjeu majeur.
Un retour aux sources qui promet
Rappelons qu'à la différence de Mafia 3
, Mafia: The Old Country
ne sera pas un monde ouvert
, mais proposera une narration linéaire très immersive. Se déroulant dans la Sicile des années 1900, le jeu s'attache à recréer fidèlement l'ambiance et les enjeux de cette époque clé dans l'histoire de la mafia sicilienne. La durée de vie sera d'ailleurs moins importante.
De quoi exciter les amoureux des deux premiers épisodes, qui ont hâte de mettre les mains dessus. Rendez-vous donc le 8 août 2025, pour découvrir Mafia: The Old Country sur PC, PS5 et Xbox Series
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