Excellente nouvelle pour Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country est un jeu d'action-aventure développé par Hangar 13, sorti le 8 août 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Cette préquelle plonge les joueurs dans la Sicile des années 1900, suivant les débuts criminels d'Enzo Favara avec une narration immersive, des combats réalistes et une reconstitution historique fidèle, propulsée par l'Unreal Engine 5.