Bungie prend une décision radicale : Marathon reporté après des retours inquiétants des joueurs

Bungie vient officiellement d'annoncer le report de Marathon, son très attendu FPS d'extraction multijoueur initialement prévu pour le 23 septembre 2025. Après un accueil mitigé lors des phases d'alpha, le studio affirme vouloir retravailler profondément l'expérience afin de mieux correspondre aux attentes des joueurs.
Même si Sony affichait une grande confiance il y a quelques jours, quant à l'intérêt des joueurs pour Marathon
, mais aussi sur le respect de la date de sortie, Bungie a contredit sa maison mère en annonçant le report de son jeu
. Les équipes, conscientes que des changements devaient être apportés, ont communiqué pour expliquer ce choix.
Un report nécessaire pour atteindre les ambitions de Bungie
Dans un communiqué publié
dans la soirée du 17 juin, Bungie explique clairement les raisons derrière ce retard :
Grâce à chaque commentaire, chaque discussion en temps réel sur les réseaux sociaux et Discord, votre voix s'est fait entendre de façon forte et claire. Nous avons pris cela à cœur, et nous savons désormais que nous avons besoin de davantage de temps pour façonner Marathon afin qu'il reflète réellement votre passion.
Le report n'a cependant pas été accompagné d'une nouvelle date précise. Bungie prévoit de revenir vers la communauté à l'automne afin d'annoncer une nouvelle fenêtre de sortie, laissant ainsi planer le doute quant à un éventuel lancement repoussé jusqu'en 2026, ce qui contredirait totalement la dernière communication de Sony, assurant une sortie pour le 23 septembre
.
Des améliorations majeures en perspective
Pour répondre aux critiques exprimées par les joueurs lors des phases de test, Bungie prévoit de retravailler plusieurs éléments fondamentaux de Marathon. Parmi les axes d'amélioration prioritaires évoqués par le studio :
- Gameplay et difficulté : Renforcement de l'aspect « survie sous pression » avec des rencontres plus difficiles et des récompenses plus gratifiantes.
- Atmosphère : Adoption d'un ton plus sombre et approfondissement de la narration autour du lore et du mystère propre à l'univers Marathon.
- Améliorations graphiques : Hausse globale de la qualité visuelle pour offrir une expérience plus immersive.
- Expérience solo et duo : Optimisation des mécanismes de jeu pour mieux s'adapter aux joueurs évoluant seuls ou en binôme.
- Ajout du chat de proximité : Un revirement surprenant puisque Bungie avait précédemment écarté cette fonctionnalité en raison de risques de toxicité.
Cette refonte profonde illustre l'ampleur des défis auxquels Bungie fait face pour redonner confiance aux joueurs et aux observateurs, dans un contexte où le développement de Marathon semblait particulièrement compliqué
.
Un contexte tendu pour le nouveau grand projet de Bungie
Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Marathon. Outre les retours très mitigés des testeurs et la baisse de moral de l'équipe, Bungie a également dû affronter une polémique concernant des accusations de plagiat au sein des designs artistiques du jeu, ce qui a accentué les inquiétudes autour du titre.
La décision de Bungie de repousser Marathon témoigne donc d'une réelle volonté de reconquérir la confiance des joueurs
, en prenant le temps nécessaire à une remise à plat complète du projet.
Prochaine mise à jour en automne 2025
Les joueurs devront patienter jusqu'à l'automne pour avoir davantage de précisions sur la nouvelle direction prise par Marathon, ainsi qu'une nouvelle date de sortie
. Il faudra alors espérer que les améliorations apportées permettent enfin à Marathon d'atteindre son plein potentiel, conformément aux attentes suscitées lors de son annonce.
Pour rappel, Marathon est attendu sur PS5, Xbox Series et PC
, désormais à une date indéterminée.
commentaire (0)