Le fondateur de CI Games a, récemment, apporté une fenêtre de sortie plus précise pour Lords of the Fallen 2, dont la date de lancement précise sera annoncée dans quelques semaines.

À la fin du mois de juin de cette année 2026, le studio de développement CI Games avait annoncé un report pour son prochain titre, Lords of the Fallen 2. À ce moment-là, les développeurs visaient une sortie pour le premier trimestre 2027. Il y a très peu de temps, CI Games a révélé une nouvelle fenêtre de lancement pour Lords of the Fallen 2.

Une nouvelle fenêtre de sortie pour Lords of the Fallen 2

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du fondateur et PDG de CI Games, Marek Tyminski, qu'une nouvelle fenêtre de sortie pour Lords of the Fallen 2 a été partagée : le rendez-vous est fixé au mois d'avril 2027. Cela signifie que le studio de développement a légèrement revu ses plans depuis le mois de juin de cette année, étant donné que Lords of the Fallen 2 ne sortira pas durant le premier trimestre 2027 (fin le 31 mars), mais quelques jours après. Reste à savoir quand, précisément.

Lords of the Fallen II: April 2027. Exact date in December. https://t.co/yYaevDqaxe — Marek Tyminski (@tyminski_marek) November 24, 2026

La date de sortie de Lords of the Fallen 2 révélée en décembre

Dans cette même publication sur ledit réseau social, Marek Tyminski précise que la date de sortie de Lords of the Fallen 2 sera révélée au cours du mois de décembre 2026. Il y a, ainsi, fort à parier que celle-ci sera donnée lors de la cérémonie des Game Awards de cette année et que Lords of the Fallen 2 profitera très certainement d'un nouveau trailer. Évidemment, à ce stade, il ne s'agit que de spéculation, mais cela semble fortement plausible.

Rendez-vous donc dans quelques semaines pour connaître la date de sortie exacte de Lords of the Fallen 2, qui est prévu pour avril 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.