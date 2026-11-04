Lords of the Fallen 2 présente son système de combat et ses nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 novembre 2026 à 17h29
CI Games a, récemment, apporté des informations concernant le nouveau système de combat de Lords of the Fallen 2, et ce, en vidéo.
Ajouter aux sources préférées
Lords of the Fallen 2 présente son système de combat et ses nouveautés

Désormais prévu pour le premier trimestre 2027, à la suite d'un report, Lords of the Fallen 2 bénéficie d'une communication régulière de la part de ses développeurs. D'ailleurs, il y a très peu de temps, CI Games a livré des détails concernant le système de combat de Lords of the Fallen 2, qui présente plusieurs nouveautés et améliorations.

Lords of the Fallen 2 et sa refonte du système de combat

lords-of-the-fallen-2-creature

C'est par le biais d'un tout nouvel épisode de la série « Lifting the Veil » que CI Games a présenté en profondeur le système de combat de Lords of the Fallen 2, qui a le droit à diverses nouveautés et améliorations. Ainsi, le studio de développement a enrichi l'ensemble des systèmes de combat, tout en laissant une place importante aux builds hybrides, afin que les joueurs puissent explorer diverses possibilités et essayer différentes approches. 

Sur Lords of the Fallen 2, la communauté pourra passer d'une posture à une autre, mais surtout changer d'arme en plein combo. Il sera, par exemple, possible d'infliger des dégâts avec des dagues jumelles, avant de porter le coup final avec une faux. À ce propos, remarquons que CI Games a implanté des postures dédiées à la magie et aux attaques à distance, qui offriront autant de liberté que celle de corps à corps. Sans oublier, les capacités Quickfire permettront aux joueurs de « lancer un javelot en plein combo, améliorer leurs armes en un clin d'œil ou intégrer des sorts à leurs attaques, créant ainsi une transition plus fluide entre le combat au corps à corps, la magie et le combat à distance ».

Pour ce qui est des attaques à distance, le studio a précisé que les lanceurs de sorts pourront équiper jusqu'à 4 sorts simultanément par catalyseur sur Lords of the Fallen 2. Ces derniers pourront passer d'un catalyseur à un autre, mais surtout choisir parmi plusieurs écoles de magie. Autrement, les armes à distance disposeront de munitions de base illimitées, tandis que les équipements les plus puissants devront être réapprovisionnés.

À lire également

Lords of the Fallen 2 sur Switch 2, un pari technique risqué pour CI Games
Lords of the Fallen 209 juin 2026

Lords of the Fallen 2 sur Switch 2, un pari technique risqué pour CI Games

Officiellement dévoilé en juin 2024, Lords of the Fallen II a profité du dernier Nintendo Direct pour confirmer sa présence dès son lancement sur la future Nintendo Switc…

Des améliorations en complément pour le système de combat de Lords of the Fallen 2

lords-of-the-fallen-2-monde

En outre, CI Games introduit diverses améliorations au système de combat de Lords of the Fallen 2. Le studio a notamment parlé de la mécanique qui offre la possibilité de récupérer les améliorations d'armes contre un coût modique. Cet élément facilitera, dès lors, le changement d'arme à la fin de l'aventure et favorisera l'expérimentation. Par ailleurs, les développeurs indiquent avoir implanté 30 ensembles de mouvements d'armes totalement distincts, tandis que l'aîné de Lords of the Fallen 2 n'en proposait que 15.

Nous voulons que les joueuses se sentent comme de véritables couteaux suisses du combat, capables de puiser à tout moment dans un vaste arsenal de possibilités. Des projectiles Quickfire au changement d'arme en plein enchaînement de coups, les joueurs auront l'embarras du choix pour mettre leurs ennemis en pièces. Et ce n'est qu'un aperçu de ce qui les attend...

Ryan Hill, Chief Creative Officer chez CI Games.

Rappelons, en guise de conclusion, que Lords of the Fallen 2 doit sortir au cours du premier trimestre 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Lords of the Fallen 2 reporte sa sortie de plusieurs mois
Lords of the Fallen 2 24 juin 2026

Lords of the Fallen 2 reporte sa sortie de plusieurs mois

CI Games a, récemment, annoncé que Lords of the Fallen 2 sortira finalement plus tard que prévu.
Lords of the Fallen 2 sur Switch 2, un pari technique risqué pour CI Games
Lords of the Fallen 2 09 juin 2026

Lords of the Fallen 2 sur Switch 2, un pari technique risqué pour CI Games

Officiellement dévoilé en juin 2024, Lords of the Fallen II a profité du dernier Nintendo Direct pour confirmer sa présence dès son lancement sur la future Nintendo Switch 2. Cette suite particulièrement attendue marquera l'arrivée de la franchise de dark fantasy chez le constructeur japonais pour l'année 2026.
Lords of the Fallen 2 s'offre une fenêtre de sortie et un nouveau trailer
Lords of the Fallen 2 06 juin 2026

Lords of the Fallen 2 s'offre une fenêtre de sortie et un nouveau trailer

Lords of the Fallen 2 a fait une apparition au Summer Game Fest 2026 pour révéler sa fenêtre de sortie et une nouvelle vidéo.
Lords of the Fallen 2 annonce qu'il ne sera pas « politiquement correct » sur ce point
Lords of the Fallen 2 16 décembre 2025

Lords of the Fallen 2 annonce qu'il ne sera pas « politiquement correct » sur ce point

Les créateurs de Lords of the Fallen 2 ont déjà eu des propos controversés par le passé. Mais alors que leur nouveau titre arrivera dans quelques mois, le directeur du studio a fait une déclaration qui pourrait diviser les joueurs.
Lords of the Fallen 2 s'offre du gameplay, qui annonce une aventure sombre et épique
Lords of the Fallen 2 12 décembre 2025

Lords of the Fallen 2 s'offre du gameplay, qui annonce une aventure sombre et épique

CI Games a, récemment, dévoilé une vidéo de gameplay pour Lords of the Fallen 2.
Lords of the Fallen 2 officialisé avec un premier trailer, qui pose le ton
Lords of the Fallen 2 20 août 2025

Lords of the Fallen 2 officialisé avec un premier trailer, qui pose le ton

CI Games a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2025 pour annoncer Lords of the Fallen 2, via un trailer aussi sombre qu'explosif.

commentaire (0)