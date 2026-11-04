Lords of the Fallen 2 présente son système de combat et ses nouveautés

CI Games a, récemment, apporté des informations concernant le nouveau système de combat de Lords of the Fallen 2, et ce, en vidéo.

Désormais prévu pour le premier trimestre 2027, à la suite d'un report, Lords of the Fallen 2 bénéficie d'une communication régulière de la part de ses développeurs. D'ailleurs, il y a très peu de temps, CI Games a livré des détails concernant le système de combat de Lords of the Fallen 2, qui présente plusieurs nouveautés et améliorations.

Lords of the Fallen 2 et sa refonte du système de combat

C'est par le biais d'un tout nouvel épisode de la série « Lifting the Veil » que CI Games a présenté en profondeur le système de combat de Lords of the Fallen 2, qui a le droit à diverses nouveautés et améliorations. Ainsi, le studio de développement a enrichi l'ensemble des systèmes de combat, tout en laissant une place importante aux builds hybrides, afin que les joueurs puissent explorer diverses possibilités et essayer différentes approches.

Sur Lords of the Fallen 2, la communauté pourra passer d'une posture à une autre, mais surtout changer d'arme en plein combo. Il sera, par exemple, possible d'infliger des dégâts avec des dagues jumelles, avant de porter le coup final avec une faux. À ce propos, remarquons que CI Games a implanté des postures dédiées à la magie et aux attaques à distance, qui offriront autant de liberté que celle de corps à corps. Sans oublier, les capacités Quickfire permettront aux joueurs de « lancer un javelot en plein combo, améliorer leurs armes en un clin d'œil ou intégrer des sorts à leurs attaques, créant ainsi une transition plus fluide entre le combat au corps à corps, la magie et le combat à distance ».

Lifting the Veil Ep. 11 is LIVE. Our biggest gameplay reveal yet, including: - Mid-combo weapon switching - 25+ distinct weapon movesets + unique boss weapons - Diverse weapon abilities: AoEs, disengages & infinite combos - New Quickfires for mid-melee spells & projectiles - New Counterstrikes for improved combat flow - Full mobility in ranged & magic stances - 7 schools of magic with chargeable variants of every spell - Mana replenished with Sanguinarix - Infinite base ammunition for bows & crossbows Watch Now: https://t.co/nmG288Rof1 — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) November 4, 2026

Pour ce qui est des attaques à distance, le studio a précisé que les lanceurs de sorts pourront équiper jusqu'à 4 sorts simultanément par catalyseur sur Lords of the Fallen 2. Ces derniers pourront passer d'un catalyseur à un autre, mais surtout choisir parmi plusieurs écoles de magie. Autrement, les armes à distance disposeront de munitions de base illimitées, tandis que les équipements les plus puissants devront être réapprovisionnés.

Des améliorations en complément pour le système de combat de Lords of the Fallen 2

En outre, CI Games introduit diverses améliorations au système de combat de Lords of the Fallen 2. Le studio a notamment parlé de la mécanique qui offre la possibilité de récupérer les améliorations d'armes contre un coût modique. Cet élément facilitera, dès lors, le changement d'arme à la fin de l'aventure et favorisera l'expérimentation. Par ailleurs, les développeurs indiquent avoir implanté 30 ensembles de mouvements d'armes totalement distincts, tandis que l'aîné de Lords of the Fallen 2 n'en proposait que 15.

Nous voulons que les joueuses se sentent comme de véritables couteaux suisses du combat, capables de puiser à tout moment dans un vaste arsenal de possibilités. Des projectiles Quickfire au changement d'arme en plein enchaînement de coups, les joueurs auront l'embarras du choix pour mettre leurs ennemis en pièces. Et ce n'est qu'un aperçu de ce qui les attend... Ryan Hill, Chief Creative Officer chez CI Games.

Rappelons, en guise de conclusion, que Lords of the Fallen 2 doit sortir au cours du premier trimestre 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.