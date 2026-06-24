Lords of the Fallen 2 reporte sa sortie de plusieurs mois

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2026 à 09h10
CI Games a, récemment, annoncé que Lords of the Fallen 2 sortira finalement plus tard que prévu.
Lords of the Fallen 2 reporte sa sortie de plusieurs mois

Initialement prévue pour cet automne 2026, la suite de Lords of the Fallen va finalement éviter l'embouteillage de cette fin d'année : CI Games a annoncé un report pour Lords of the Fallen 2, qui arrivera donc avec quelques mois de retard.

Lords of the Fallen 2 est reporté à 2027

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En effet, grâce à une récente publication de Marek Tyminski, le fondateur et PDG de CI Games, nous apprenons que le RPG de dark fantasy arrivera plus tard qu'annoncé : Lords of the Fallen 2 est désormais prévu pour le premier trimestre 2027, et ne sortira donc plus cet automne. À l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas partagé de date de sortie précise, mais ont tout de même apporté des explications quant à ce report.

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Le report de Lords of the Fallen 2 expliqué

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Marek Tyminski a indiqué que le report de Lords of the Fallen 2 accordera à l'équipe de développement du temps pour « affiner davantage et renforcer l'expérience globale », selon les différents retours donnés par des « vétérans chevronnés des Souls-like » : 

Au fur et à mesure de l'avancement du développement, nous avons collaboré étroitement avec l'équipe de retours sur le gameplay, un groupe dédié de vétérans chevronnés des Souls-like au sein de notre équipe créative de lancement. Leurs précieux retours continus, combinés à la vision de l'équipe, ont permis d'identifier des opportunités significatives pour affiner davantage et renforcer l'expérience globale.

Ces améliorations bénéficieront d'une intégration supplémentaire, d'itération et de temps de polissage, permettant à l'équipe de livrer la qualité la plus élevée possible au lancement.

De plus, ce report de Lords of the Fallen 2 permet à CI Games d'éviter la période très chargée de cette fin d'année 2026 et d'offrir une meilleure visibilité à son nouveau titre : « Cette fenêtre de sortie mise à jour positionne également stratégiquement Lords of the Fallen II en dehors d'une période de vacances hautement concurrentielle, garantissant que le jeu reçoive l'attention dédiée qu'il mérite ».

Reste désormais à savoir quand Lords of the Fallen 2 sortira précisément. En attendant, rappelons que le titre doit débarquer sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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