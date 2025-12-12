Lords of the Fallen 2 s'offre du gameplay, qui annonce une aventure sombre et épique

CI Games a, récemment, dévoilé une vidéo de gameplay pour Lords of the Fallen 2.

Du gameplay pour Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen se met également à jour

The final major update, Lords of the Fallen Version 2.5 is out now & free for all owners.



- Deadlier boss battles

- Faster, smarter enemies

- All-new Veteran Mode

- New boss weapon animations

- Veteran of the Veil Armour Set

- And more...



For a limited time, get 50% off LOTF on… pic.twitter.com/7Os6bIcVht — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) December 11, 2025

Annoncé pour la toute première fois lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025,Au cours de l'événement The Game Awards 2025, qui a eu lieu durant la nuit du vendredi 12 décembre 2025, les joueurs et les joueuses ont, effectivement, pu découvrirCette nouvelle vidéo, dont la durée dépasse une minute, nous permet ainsi d'en savoir un peu plus à propos de l'histoire de. En outre, cette nouvelle communication présente, par ailleurs, plusieurs ennemis/boss, qui s'annoncent déjà impitoyables et redoutables. CI Games en profite pour rappeler quedoit sortir au cours de l'année 2026, tandis que son aîné vient de se doter de sa version 2.5.En effet, il y a très peu de temps, CI Games a déployé une toute nouvelle mise à jour sur Lords of the Fallen premier du nom. Selon les informations partagées par les développeurs, ce patch apporte des ennemis et des boss encore plus mortels, notamment pour les modes « Legacy » et « Veteran ». Celles et ceux qui parcourront le titre selon la difficulté « Veteran », qui dispose de ses propres trophées/succès, pourront obtenir une nouvelle récompense, soit l'armure Behold the Veteran of the Veil, et découvrir de nouvelles animations d'attaque pour les boss.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver au cours de l'année 2026 sur PS5, Xbox Series et PC (via l'Epic Games Store). Aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour le moment.