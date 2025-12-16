Lords of the Fallen 2 annonce qu'il ne sera pas « politiquement correct » sur ce point

Les créateurs de Lords of the Fallen 2 ont déjà eu des propos controversés par le passé. Mais alors que leur nouveau titre arrivera dans quelques mois, le directeur du studio a fait une déclaration qui pourrait diviser les joueurs.
CI Games n'est pas étranger à la polémique. À plusieurs reprises, le studio (par la voix de son directeur marketing Ryan Hill) a partagé des propos controversés sur les réseaux sociaux, notamment début 2025 en assurant que ses jeux ne contiendraient pas de contenus politiques ou inclusifs
. Ce choix, très critiqué à l'époque, était lié à un objectif simple : éviter les « échecs commerciaux
».
Alors que la sortie de Lords of the Fallen 2
est prévue pour 2026, les membres du studio CI Games continuent de prendre la parole pour défendre leurs convictions
. Les dernières déclarations en date proviennent directement de Marek Tyminski, le directeur du studio.
Des « personnages féminins séduisants » et des tenues suggestives dans Lords of the Fallen 2
Ce dernier a confirmé les propos relayés par Ryan Hill en rappelant que Lords of the Fallen 2 ne sera pas « politiquement correct ».
Mais il est allé encore plus loin en revenant sur un élément présent dans le premier opus dans une publication partagée sur X/Twitter. À l'époque, le titre proposait deux types de corps pour le personnage principal. Cependant, ce choix ne reflétait pas la volonté des membres du studio.
Marek Tyminski a précisé que « le politiquement correct et la censure empêchaient certaines décisions de me parvenir à temps
». Toutefois, il ajoute que, depuis qu'il a pris la tête de CI Games en 2020, le studio a « corrigé de nombreuses erreurs et continuera de s'améliorer
». Cela sera d'ailleurs visible dans Lords of the Fallen 2, le directeur du studio ayant mentionné que le jeu proposera des « personnages féminins séduisants » et arborant des « tenues et armures suggestives ».
« Un jeu est fait pour s'amuser… et non pour être politiquement correct »
Pour l'heure, Marek Tyminski ne précise pas si ces points concerneront le personnage principal ou des PNJ. Néanmoins, il reflète un détail important que le directeur de CI Games a repris d'un internaute. Ce dernier avait déclaré sur X/Twitter qu'un « jeu est fait pour s'amuser… et non pour être politiquement correct ».
Ce choix reflète également un changement dans l'industrie vidéoludique. Depuis quelques années, la sexualisation des personnages féminins était mise de côté afin de proposer des héroïnes aux corps plus variés. Cependant, le succès de titres comme Stellar Blade
a montré que le public appréciait également les personnages plus sexualisés
. Si ces propos continuent de faire polémique, il faudra attendre de nouvelles images pour savoir si le public est réceptif aux choix assumés de CI Games.
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