Lords of the Fallen 2 annonce qu'il ne sera pas « politiquement correct » sur ce point



le 16 décembre 2025 à 14h33 Publié par Justine Manchuelle le 16 décembre 2025 à 14h33

Les créateurs de Lords of the Fallen 2 ont déjà eu des propos controversés par le passé. Mais alors que leur nouveau titre arrivera dans quelques mois, le directeur du studio a fait une déclaration qui pourrait diviser les joueurs.