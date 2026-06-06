Lords of the Fallen 2 s'offre une fenêtre de sortie et un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2026 à 10h41
Lords of the Fallen 2 a fait une apparition au Summer Game Fest 2026 pour révéler sa fenêtre de sortie et une nouvelle vidéo.
Lords of the Fallen 2 s'offre une fenêtre de sortie et un nouveau trailer

Annoncé pour la toute première fois lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, Lords of the Fallen 2 refait parler de lui en ce jour. CI Games a, en effet, profité du Summer Game Fest 2026 afin de partager une fenêtre de sortie pour Lords of the Fallen 2.

Une fenêtre de sortie et un trailer pour Lords of the Fallen 2

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Au cours du Summer Game Fest 2026, qui a eu lieu le vendredi 5 juin dernier, et plus précisément dans la soirée, les joueurs et les joueuses ont pu voir un nouveau trailer présentant Lords of the Fallen 2. Cette nouvelle vidéo, qui dure légèrement plus d'une minute, nous donne ainsi un nouvel aperçu de cette suite, qui s'annonce aussi épique que sombre. 

Or, l'information majeure à retenir est la fenêtre de sortie de Lords of the Fallen 2. Ainsi, CI Games a précisé que Lords of the Fallen 2 se rendra disponible au cours de cet automne 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC (via l'Epic Games Store et Steam). Pour le moment, les développeurs n'ont pas dévoilé de date de sortie précise, mais nous en saurons très certainement plus dans peu de temps. Soulignons qu'il est, toutefois, d'ores et déjà possible d'ajouter Lords of the Fallen 2 à sa liste de souhaits.

Rendez-vous donc cet automne pour découvrir Lords of the Fallen 2, qui débarquera à ce moment-là sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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