Lords of the Fallen 2 s'offre une fenêtre de sortie et un nouveau trailer

Lords of the Fallen 2 a fait une apparition au Summer Game Fest 2026 pour révéler sa fenêtre de sortie et une nouvelle vidéo.

Annoncé pour la toute première fois lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, Lords of the Fallen 2 refait parler de lui en ce jour. CI Games a, en effet, profité du Summer Game Fest 2026 afin de partager une fenêtre de sortie pour Lords of the Fallen 2.

Une fenêtre de sortie et un trailer pour Lords of the Fallen 2

Au cours du Summer Game Fest 2026, qui a eu lieu le vendredi 5 juin dernier, et plus précisément dans la soirée, les joueurs et les joueuses ont pu voir un nouveau trailer présentant Lords of the Fallen 2. Cette nouvelle vidéo, qui dure légèrement plus d'une minute, nous donne ainsi un nouvel aperçu de cette suite, qui s'annonce aussi épique que sombre.

Or, l'information majeure à retenir est la fenêtre de sortie de Lords of the Fallen 2. Ainsi, CI Games a précisé que Lords of the Fallen 2 se rendra disponible au cours de cet automne 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC (via l'Epic Games Store et Steam). Pour le moment, les développeurs n'ont pas dévoilé de date de sortie précise, mais nous en saurons très certainement plus dans peu de temps. Soulignons qu'il est, toutefois, d'ores et déjà possible d'ajouter Lords of the Fallen 2 à sa liste de souhaits.

Lords of the Fallen II launches on Steam, PS5, Xbox X|S & Epic this Fall.



Wishlist now: https://t.co/OseagxtNWR pic.twitter.com/KUNijbjOpZ — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) June 5, 2026

Rendez-vous donc cet automne pour découvrir Lords of the Fallen 2, qui débarquera à ce moment-là sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.