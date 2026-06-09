Lords of the Fallen 2 sur Switch 2, un pari technique risqué pour CI Games

Officiellement dévoilé en juin 2024, Lords of the Fallen II a profité du dernier Nintendo Direct pour confirmer sa présence dès son lancement sur la future Nintendo Switch 2. Cette suite particulièrement attendue marquera l'arrivée de la franchise de dark fantasy chez le constructeur japonais pour l'année 2026.

Annoncé lors du récent Nintendo Direct, Lords of the Fallen 2 fera une arrivée remarquée sur la Nintendo Switch 2 en 2026. Pour la première fois, la célèbre franchise de type soulslike s'invite chez Nintendo, promettant une expérience brutale et optimisée sous Unreal Engine 5. Cette annonce marque un tournant majeur pour le studio CI Games, qui souhaite rendre son action-RPG accessible à un public encore plus large, tout en conservant l'exigence qui fait le sel du genre.

Une arrivée historique sur une console Nintendo

L'annonce a surpris de nombreux amateurs de jeux d'action. Le développeur indépendant CI Games a en effet confirmé que Lords of the Fallen II sera également disponible sur la prochaine console de Nintendo. De fait, le jeu sortira simultanément sur PC via Steam et Epic Games Store, mais aussi sur PlayStation 5, les Xbox Series X and Series S et la Nintendo Switch 2.

Une arrivée qui marque une étape importante pour la licence et témoigne de la volonté du studio de toucher un public toujours plus large. Avec plus de huit millions d'adeptes pour le précédent volet sorti en 2023, le studio réaffirme sa volonté de proposer ses univers sombres sur toutes les machines actuelles du marché.

Un défi technique relevé avec brio

Faire tourner un jeu de cette envergure sur une console portable représente un véritable défi technique. Pourtant, les équipes de développement assurent que Lords of the Fallen II offrira des graphismes impressionnants sur la Nintendo Switch 2. Le titre s'appuie sur la puissance du moteur Unreal Engine 5, garantissant un rendu visuel maitrisé.

Les joueurs pourront profiter d'un débit stable de trente images par seconde, que ce soit en mode portable ou sur la station d'accueil. Les technologies avancées telles que Nanite et Lumen sont mises à contribution pour afficher des modèles en haute résolution et un éclairage global dynamique. Cette prouesse est le fruit d'une collaboration étroite entre CI Games, Epic et Nintendo.

Notre équipe travaille d'arrache-pied pour que l'univers caractéristique de Lords of the Fallen II et ses combats rapides soient fidèlement transposés sur la Nintendo Switch 2. Nous sommes très satisfaits de l'aspect et du gameplay actuels du jeu. C'est la première fois que les joueurs Nintendo exploreront les royaumes d'Axiom et d'Umbral, et ces nouveaux Portes Lampe méritent de découvrir le jeu avec la meilleure qualité possible sur une excellente plateforme.

Une formule affinée par les retours de la communauté

Loin de se reposer sur ses lauriers, CI Games a pris en compte les nombreuses remarques formulées par la communauté suite à la sortie du premier opus. Après plus de soixante-dix mises à jour majeures, le studio a su identifier les axes d'amélioration pour cette suite. Lords of the Fallen II se veut être une évolution plus audacieuse, plus courageuse et surtout plus sanglante de la franchise.

Le système de combat, déjà réputé pour son agressivité, a été repensé pour offrir une expérience nettement plus rapide et réactive. Les affrontements gagnent en intensité grâce à l'intégration d'exécutions brutales, de capacités élargies et de démembrements particulièrement saisissants.







Des environnements enrichis et un mode coopératif attendu

L'univers du jeu ne sera pas en reste. Le royaume d'Umbral, dimension parallèle emblématique de la série, se promet d'être plus immersif que jamais. Les explorateurs découvriront un monde plus vaste et varié, peuplé d'un bestiaire considérablement élargi. Chaque biome possédera ses propres factions ennemies, rendant la progression plus imprévisible.

Les combats de boss, véritables piliers du genre soulslike, ont également bénéficié d'une attention particulière pour devenir plus dynamiques et mémorables. Enfin, les joueurs préférant affronter les ténèbres à plusieurs seront ravis d'apprendre qu'un mode coopératif, incluant une progression partagée, sera disponible dès le jour de la sortie.