LoL : Un retour des skins du Hall of Legends envisagé par Riot Games ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 août 2026 à 14h15
Alors que l'événement Hall of Legends s'apprête à honorer "Caps", Riot Games a semé le doute quant à la rareté de ses récompenses. La FAQ officielle laisse entendre que ces cosmétiques exclusifs pourraient réapparaître en boutique à l'avenir.
LoL : Un retour des skins du Hall of Legends envisagé par Riot Games ?

La troisième édition de l'événement Hall of Legends va commencer en septembre 2026. Le joueur qui inscrira son nom aux côtés de "Faker" et "Uzi" au Panthéon de LoL n'est autre que "Caps", le midlaner européen qui fait l'unanimité auprès du public depuis de nombreuses années. Comme d'habitude, cette intronisation donnera lieu à l'ajout de plusieurs packs de cosmétiques, et d'un événement en jeu permettant de décrocher divers butins. Cependant, si vous le manquez, vous aurez peut-être une autre nouvelle de récupérer ces skins plus tard.

Vers la fin de l'exclusivité pour les cosmétiques du Hall of Legends ?

Les cosmétiques en lien avec le Hall of Legends sont disponibles sur une durée limitée, et a priori, l'événement mettant "Caps" à l'honneur ne fera pas exception. Les 3 packs de Tristana et Orianna légende transcendée, pouvant être acquise via le Passe,  ne seront accessibles que du 10 septembre à 20 heures au 21 octobre à 9 heures. 

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Dans la FAQ du site de l'événement, Riot Games a néanmoins écrit une phrase stipulant le contraire. Ces apparences et tous les éléments cosmétiques associés seront retirés de la boutique, « mais ce contenu pourra être à nouveau disponible ultérieurement. »

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Nous ne voudrions pas jouer sur les mots, mais l'emploi du futur et non du conditionnel laisse penser que le développeur aurait déjà prévu le retour des skins du Hall of Legends à l'avenir, et ceux dédiés à "Faker" et à "Uzi" seraient probablement compris dans le lot.

Malheureusement, nous ne disposons d'aucune information supplémentaire à ce propos pour le moment, mais les premières réactions de la communauté sont quelque peu mitigées.

Les commentaires laissés à la suite de cette publication X sont sans appel : le développeur commettrait une erreur. Puisque certains ont dépensé environ 500 euros pour les acquérir et avoir cette exclusivité, il serait décevant que ces skins puissent être remis en vente ; les acheteurs auraient alors le sentiment de s'être fait duper. L'autre question souvent posée par les joueurs est sans surprise, en rapport avec leur prix. S'ils étaient de nouveau proposés, seraient-ils aussi chers ? Pour connaître la réponse, il faudra faire preuve de patience, en attendant que Riot Games communique plus en détail au sujet d'un éventuel retour des cosmétiques du Hall of Legends.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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