LoL : Le projet du MMO avance, un ancien producteur de WoW a rejoint l'équipe

Vous l'aviez peut-être presque oublié, mais le projet de MMO inspiré de LoL est toujours d'actualité, et la situation avance encore un peu en janvier 2026 à la suite de l'intégration de Raymond Bartos dans l'équipe de développement.
Cela fait bien longtemps que Riot Games a annoncé œuvrer au développement de son premier MMORPG, mais l'entreprise à l'origine de titres tels que LoL
ou TFT
ne se presse pas. En effet, les dernières nouvelles avaient été données au cours du mois de novembre 2024, et en début d'année 2025, Marc Merrill, le co-fondateur de Riot Games, avait indiqué que le MMO devrait sortir « avant que l'on aille sur Mars »
, ce qui avait invité la communauté à prendre son mal en patience. En janvier 2026, près d'un an plus tard, le projet montre de nouveaux signes de vie.
Raymond Bartos intègre le projet de MMO de LoL
Lors de l'annonce du projet de MMO inspiré de l'univers de LoL
, les joueurs avaient tout de suite exprimé leur enthousiasme et espéraient une sortie relativement rapide, mais leurs espoirs n'ont toujours pas été réalisés. Une réinitialisation du travail a eu lieu il y a deux ans, et ce n'est qu'en janvier 2026, alors que beaucoup ont peut-être même oublié l'existence de ce futur titre, que ce MMO mystérieux fait parler de lui. Il apparaît que la situation avance, puisque Riot Games vient d'inclure Raymond Bartos, ancien producteur principal de WoW, à son équipe de développement.
Ce dernier a d'ailleurs pris la parole sur le réseau professionnel LinkedIn
:
Dès ma toute première conversation avec Riot, j'ai immédiatement été attiré par leurs valeurs - et j'ai été sincèrement impressionné par la clarté avec laquelle elles transparaissaient tout au long du processus d'entretien. [...] Cela a clairement montré que la bienveillance, le respect et l'attention portée aux autres ne sont pas de simples mots ici, mais des principes que l'équipe applique réellement au quotidien. [...]
Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de rejoindre un groupe de personnes aussi inspirant, et j'ai hâte de commencer - être présent chaque jour pour apporter de la valeur aux joueurs de Riot et contribuer à offrir une expérience MMO que les joueurs apprécieront vraiment.
Par ailleurs, le principal concerné a ajouté être ravi de retrouver Orlando Salvatore, avec qui il avait déjà travaillé par le passé. Selon Raymond Bartos, cela implique que l'équipe a toutes ses chances d'avancer sans tarder. Cet optimisme paraît toutefois assez difficile à prendre au pied de la lettre au regard de l'ampleur du projet, mais cette nouvelle demeure encourageante. Reste maintenant à continuer de faire ce que nous faisons de mieux : patienter.
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