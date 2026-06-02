LoL : Un autre vétéran de WoW intègre l'équipe du projet de MMO

Les équipes du mystérieux projet de MMO inspiré de l'univers de LoL se renforcent encore en juin 2026, avec l'arrivée de l'ancien responsable du design des combats de WoW.

En janvier 2026, un ancien producteur de WoW rejoignait l'équipe du projet de MMO basé sur l'univers de LoL, et au début du mois de juin, l'histoire se répète. Cette fois, c'est au tour de Brian Holinka de joindre ses compétences au mystérieux projet de Riot Games.

L'ancien responsable du design des combats de WoW, Brian Holinka, rejoint l'équipe du MMO de Riot Games

Les nouvelles se font rares quand il s'agit du projet de MMO inspiré de l'univers de League of Legends, mais le travail est bel et bien en cours. En juin 2026, un signe de vie supplémentaire ravive le sujet, avec l'intégration de Brian Holinka dans l'équipe, bien connu dans le monde vidéoludique pour ses travaux chez Blizzard.

First official day at Riot Games working on the League of Legends MMO! pic.twitter.com/eOPyf3PiZu — Brian Holinka (@holinka) June 1, 2026

En effet, Brian Holinka a passé plus de 10 ans à remplir le rôle de responsable du design des combats sur World of Warcraft. Entré dans l'entreprise en 2012, il a d'abord eu pour mission de rendre les systèmes et les contenus PvP plus accessibles tout en leur faisant prendre de l'essor. Après 5 années à ce poste, il avait quitté le MMORPG pour rejoindre un autre projet du développeur. Il finit par revenir en Azeroth en 2018, comme responsable du design des combats pour de l'ensemble du jeu, et a participé au retour des arbres de talents étendus sur Dragonflight.

Avant cette l'addition de Brian Holinka à l'équipe du MMO, Raymond Bartos, ancien producteur principal de WoW, avait aussi rejoint les rangs de Riot en janvier.

Regarding the Ashes of Creation / Riot rumors (shoutout /r/mmorpg), we looked at making an investment or even acquiring Intrepid a few years ago, but Riot decided not to move forward with discussions.



The team there shared our goal of making the next great MMO — something we're… — Tryndamere (@MarcMerrill) April 15, 2026

Le projet semble donc prendre forme petit à petit en recrutant des vétérans de l'industrie, même si aucune information plus concrète n'a été communiquée pour l'instant. Certaines déclarations sont pourtant encourageantes : en avril dernier, Marc Merrill avait indiqué que Riot Games « était plus engagé que jamais dans son projet de MMO ».