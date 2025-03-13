LoL : Une nouvelle série animée pourrait être diffusée en 2025

Selon une fuite, Riot Games serait en train de préparer une nouvelle série inspirée de l'univers de LoL.
Si vous avez adoré Arcane, la série animée basée sur l'univers de LoL
, plus précisément sur les personnages issus de Piltover et Zaun, une surprise de taille vous attend peut-être en 2025.
Iron & Chains, la potentielle prochaine série de Riot Games, pourrait sortir en 2025
Cela ne fait que quelques mois que la dernière saison d'Arcane a été diffusée sur Netflix, et Riot Games avait indiqué vouloir produire d'autres séries du même type. Les régions de Noxus, Ionia et Demacia
avaient été évoquées par le développeur, mais après la publication de la cinématique de la saison Bienvenue à Noxus
de LoL
, beaucoup avaient imaginé que la prochaine intrigue serait menée sur les terres de Katarina et Darius et liée aux sombres desseins de la Rose noire, menés par LeBlanc et Vladimir.
Le 13 mars 2025, une fuite partagée d'abord sur YouTube par "Big Bad Bear", a révélé que Riot Games va bientôt filmer quelque chose au Vietnam
, plus précisément sur l'île de Cát Bà située au nord du pays.
Selon lui, la série serait intitulée « Iron & Chains » et comporterait 9 épisodes.
Même si l'hypothèse de la thématique noxienne peut encore s'avérer, "Bid Bag Bear" a soumis l'idée que ce projet pourrait être centré sur la ville portuaire de Bilgewater
, fief de Miss Fortune, Gangplank ou même Illaoi. Il est vrai que l'île de Cát Bà incarnerait un endroit idéal pour donner vie à Bilgewater, mais nous n'avons aucune certitude à ce sujet pour le moment.
Cette future production serait par ailleurs menée par Rose Lam
, qui avait été responsable de la série The Last of Us sortie en 2023, qui avait reçu bon nombre d'éloges. En plus de cela, la rumeur court que « Iron & Chains » pourrait être diffusée en 2025
, mais pour en être sûr, il faudra attendre une annonce officielle de la part de Riot Games.
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