LoL : Shaco va recevoir son premier skin légendaire, mais cette nouveauté divise les joueurs

Le prochain skin de Shaco à être disponible sur LoL sera légendaire, et le jungler disposera d'une apparence originale basée sur le thème du chat, ce qui n'est pas du goût de tout le monde.
La saison 1 de 2025 de LoL
a commencé le 9 janvier, et Riot Games en a profité pour révéler quelques-unes des nouveautés qui vous attendent au cours de Bienvenue à Noxus. Ainsi, nous savons déjà que Mel fera son entrée dès le patch 25.S1.2
, et que LeBlanc recevoir une mise à jour visuelle
. Le développeur a aussi dévoilé le prochain skin de Shaco, qui obtiendra pour la première fois une apparence légendaire, mais ce point ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté.
Le premier skin légendaire de Shaco ne fait pas l'unanimité
Un skin légendaire pour Shaco
est espéré depuis longtemps par les joueurs de LoL
, et Riot Games va répondre positivement à cette attente pendant la première saison de 2025. Le Bouffon des ténèbres évoluant dans la jungle disposera bientôt d'un cosmétique pour le moins amusant : Chat-co
, suivant la thématique de nos félins préférés.
Le développeur a partagé cette information sur le réseau X, en révélant son visuel en jeu, et nous pouvons constater un Shaco vêtu d'un costume bleu et de fourrure blanche, au visage totalement métamorphosé en tête de chat noir aux yeux verts.
Habituellement, le prix des cosmétiques légendaires est de 1 820 RP, et il semble qu'une partie des joueurs n'est pas disposée à dépenser une telle somme pour une apparence jugée ridicule. En effet, une publication sur Reddit a mis en lumière des opinions très divergentes à ce sujet.
Shaco will get his first EVER legendary skin this april fool!
byu/PhongHaGiang inshacomains
Pour certains, Chat-co
incarne une réussite et offre une apparence alternative amusante à un héros assez sombre, mais pour d'autres, le fait que ce skin soit le premier légendaire du personnage constitue une vaste blague. Certains joueurs de Shaco se sont offusqués de constater que leur champion favori semblait traité avec dérision, et d'autres ont suggéré qu'il ne pouvait pas s'agir d'une version finale. Les plaignants aspiraient sans doute à quelque chose de plus majestueux pour un cosmétique légendaire, et le parti pris de Riot Games a au bout du compte provoqué une nouvelle controverse
.
Après les débats relatifs à la mise à jour visuelle de Viktor, et à présent celle de LeBlanc, il apparaît que le développeur peine à faire des choix qui contentent tout le monde, mais cela est-il réellement possible ? Riot Games sait se montrer à votre écoute en modifiant parfois certains détails, et il se pourrait que Riot Games réitère si l'opinion majoritaire se rangeait du côté de ceux qui n'aiment pas ce skin.
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