LoL : Riot poursuit un développeur, qui aurait copié LoL et TFT

Le géant américain Riot Games a récemment porté plainte pour plagiat, comme l'a rapporté Reuters.. En effet, ce studio a sorti sur les appareils mobiles un jeu du nom I Am Hero : AFK Tactical Teamfight, qui, en plus d'avoir un nom très rapproché, possède de nombreuses ressemblances.Naturellement, tout cela n'a pas plu à Riot, qui a très vite décidé d'agir en déposant une plainte auprès du tribunal du district central de Californie. Il y est notamment écrit que « les développeurs de jeux mobiles à petit budget ont cherché à tirer parti de cette popularité et de cette bonne volonté en présentant des versions contrefaites des champions de LoL dans leurs propres jeux » dont fait partie I Am Hero : AFK Tactical Teamfight.En plus du nom, Riot prétend que plusieurs personnages ont « été délibérément conçus pour être substantiellement et confusément similaires aux champions de LoL ». L'histoire de ces champions aurait également été copiée, comme le met en avant le studio. Le gameplay et de nombreux autres aspects du jeu sont également pointés du doigt. Évidemment,Cette histoire intervient quelques jours après que PUBG ait lancé une action similaire, contre Garena Free Fire, jugé trop proche du battle royale