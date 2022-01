PUBG attaque en justice Free Fire pour plagiat

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Krafton, anciennement connu sous le nom de Bluehole, le développeur et éditeur de, par le biais de la filiale PUBG Studio, vient d' attaquer en justice . La première reproche en effet à la seconde de trop fortes similitudes avec son jeu, sur plusieurs aspects, tels que l'avion, la jouabilité (notamment sur mobile), les armes et la structure globale du jeu.Outre les ressemblances très frappantes (voir plus bas), Krafton estime que Garena a engendré des « centaines de millions de dollars » grâce aux différentes microtransactions présentes dans le jeu mobile. Mais le studio sud-coréen ne s'arrête pas là, étant donné qu'il poursuit également Apple et Google pour avoir distribué ces titres, et YouTube, pour héberger des vidéos des jeux Garena, mais aussi un film chinois très largement inspiré de(mais sans lien avec Garena).Krafton aurait, avant de lancer tout cela, demandé à Garena de cesser la distribution de ses deux jeux, demande qui aurait été rejetée, ce qui explique cette action en justice. Le studio aurait également fait la demande à Google et Apple pour que les titres n'apparaissent plus dans les catalogues, chose qui, également, semble avoir été refusée. Nous en saurons un peu plus dans les semaines et mois à venir, mais il est possible queDe son côté, Garena s'est exprimé, par le biais de Jason Golz, porte-parole de Sea, la société mère, expliquant que « les affirmations de Krafton sont sans fondement ». Nous vous laissons juger par vous-mêmes les ressemblances entre les deux titres.