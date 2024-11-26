LoL : Riot Games présente les nouveautés du mode classé pour 2025

Les changements qui seront appliqués en 2025 concernant le mode classé sur LoL ont été détaillés par Riot Games.
À l'approche de la fin de l'année 2024, Riot Games a levé les voiles sur les grandes nouveautés à venir en 2025 sur LoL
. Plusieurs mécaniques inédites feront leur entrée sur le MOBA dès la saison 25-1.1
, et une nouvelle file, « Swiftplay »
, sera accessible pour tous les joueurs. Une année sera désormais divisée en 3 saisons distinctes, comportant chacune 2 actes. Or, les changements majeurs appliqués au calendrier auront quelques conséquences sur le mode classé, c'est pourquoi le développeur a apporté des clarifications sur ce point par le biais de son blog officiel.
Les changements à venir en classé en 2025 ont été dévoilés par Riot Games
Depuis que les saisons de LoL sont divisées en plusieurs segments, les joueurs se plaignent de ne pas avoir suffisamment de répit pour atteindre le rang souhaité en parte classé. Bien qu'à partir de 2025 une année comprendra 3 saisons, votre classement ne sera réinitialisé qu'une fois en début d'année.
Vous aurez ainsi le temps de progresser à votre rythme, sans ne ressentir aucun stress à l'idée de devoir recommencer trop souvent votre ascension. Les joueurs les plus hauts classés (à partir de Diamant) verront leur « MMR être réinitialisé de manière moins agressive
», et ne seront plus placés au même niveau après le reset, ce qui devrait éviter une certaine frustration.
Le développeur a aussi indiqué un retour en arrière à venir par rapport au changement apporté pendant le dernier segment de la saison actuelle concernant les joueurs souhaitant se classer après une absence supérieure à 6 mois
. Le taux de perte de PL devrait dès 2025 être plus représentatif du niveau réel de ces participants
, si bien qu'un ancien Platine pourra être positionné au rang Argent.
Les comptes secondaires subiront également une « légère réinitialisation du MMR pour les paliers supérieurs
», de façon à équilibrer les chances d'atteindre les sommets, et de purger le classement des comptes trafiqués. Riot Games souhaite aussi lutter contre le phénomène « d'inflation des rangs
» qui a émergé depuis quelques années. Concrètement, le palier Maître par exemple est saturé dans certaines régions, ce qui provoque des différences dérangeantes que le développeur aimerait éradiquer à l'avenir.
Enfin, les skins Héros de guerre pourront être automatiquement acquis après avoir remporté 15 parties classées
pour chaque saison. Le palier obtenu déterminera néanmoins si vous êtes éligible ou non à recevoir le chroma.
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