LoL : Riot Games annonce la mise à jour visuelle de LeBlanc avec une cinématique

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 mars 2025 à 12h48
Une nouvelle cinématique de LoL a été publiée, cette fois, LeBlanc est au centre de toutes les attentions.
LoL : Riot Games annonce la mise à jour visuelle de LeBlanc avec une cinématique
En mars 2025, Riot Games a révélé une nouvelle cinématique pour annoncer la très attendue mise à jour visuelle de LeBlanc, présente sur LoL depuis 2010.

La mise à jour visuelle de LeBlanc approche, certains y voient un signe d'un nouveau projet à l'écran

Pour le plus grand bonheur des joueurs de LeBlanc sur LoL, Riot Games a publié une cinématique durant un peu moins de deux minutes pour indiquer l'approche de la mise à jour visuelle inspirée du style d'Arcane de la Manipulatrice. Darius, Katarina, Swain ou même Mel y font une apparition, et l'on peut ainsi en apprendre plus sur le Lore du jeu et l'influence de LeBlanc et de la Rose noire sur les événements.

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Comme d'habitude, la mise en scène est réussie, si bien que des fans ont vu là une bande-annonce pour une potentielle nouvelle série télévisée.

Miniature vidéo

Cette hypothèse n'est pas extravagante que ce que nous pourrions imaginer en raison de la rumeur qui circule actuellement sur les réseaux. Riot serait en effet sur le point de commencer le tournage d'une série animée au Vietnam, intitulée Iron & Chains, mais rien ne permet de confirmer que LeBlanc y fera une apparition. Cependant, la cinématique de la saison Bienvenue à Noxus mettant en scène la Manipulatrice accompagnée de Vladimir irait aussi dans ce sens, à savoir que la championne pourrait se retrouver au cœur d'une prochaine intrigue. 

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Aucune date de sortie n'est connue à ce jour, mais nous savons que Vladimir fera aussi l'objet d'une mise à jour visuelle prochainement. Restez donc à l'affût pour en apprendre davantage et vous préparer à redécouvrir la Manipulatrice noxienne.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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