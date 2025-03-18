LoL : Riot Games annonce la mise à jour visuelle de LeBlanc avec une cinématique

Une nouvelle cinématique de LoL a été publiée, cette fois, LeBlanc est au centre de toutes les attentions.
En mars 2025, Riot Games a révélé une nouvelle cinématique pour annoncer la très attendue mise à jour visuelle de LeBlanc, présente sur LoL
depuis 2010.
La mise à jour visuelle de LeBlanc approche, certains y voient un signe d'un nouveau projet à l'écran
Pour le plus grand bonheur des joueurs de LeBlanc
sur LoL
, Riot Games a publié une cinématique durant un peu moins de deux minutes pour indiquer l'approche de la mise à jour visuelle
inspirée du style d'Arcane de la Manipulatrice. Darius, Katarina, Swain ou même Mel y font une apparition, et l'on peut ainsi en apprendre plus sur le Lore du jeu et l'influence de LeBlanc et de la Rose noire sur les événements.
Comme d'habitude, la mise en scène est réussie, si bien que des fans ont vu là une bande-annonce pour une potentielle nouvelle série télévisée.
Cette hypothèse n'est pas extravagante que ce que nous pourrions imaginer en raison de la rumeur qui circule actuellement sur les réseaux. Riot serait en effet sur le point de commencer le tournage d'une série animée au Vietnam, intitulée Iron & Chains
, mais rien ne permet de confirmer que LeBlanc y fera une apparition. Cependant, la cinématique de la saison Bienvenue à Noxus
mettant en scène la Manipulatrice accompagnée de Vladimir irait aussi dans ce sens, à savoir que la championne pourrait se retrouver au cœur d'une prochaine intrigue.
Aucune date de sortie n'est connue à ce jour, mais nous savons que Vladimir fera aussi l'objet d'une mise à jour visuelle prochainement. Restez donc à l'affût pour en apprendre davantage et vous préparer à redécouvrir la Manipulatrice noxienne.
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