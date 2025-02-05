LoL : Riot dévoile la collection de skins Justice masquée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 février 2025 à 11h05
Lucian, Yone et Senna vont être les premiers à disposer d'un skin de la collection Justice masquée sur LoL en février 2025.
LoL : Riot dévoile la collection de skins Justice masquée
Une nouvelle collection va voir le jour sur LoL d'ici la fin du mois de février 2025. Lucian, Senna et Yone seront les premiers à revêtir l'apparence de justiciers masqués.

La collection Justice masquée débarque sur LoL en février 

En dévoilant l'ajout d'un skin pour Zed à déverrouiller par le biais du système controversé du Sanctuaire, Riot Games a en même temps révélé le lancement de la collection « Justice masquée » (Masked Justice). Les heureux élus pour adopter un style de héros futuriste sont Lucian, Senna et Yone, et ces apparences seront disponibles à l'achat d'ici la fin du mois, avec le patch 25.S1.4. Le visuel en jeu de ces trois cosmétiques a été comme d'habitude présenté en vidéo sur YouTube, bien que les splash arts ne soient pas encore connus.

Lucian justice masquée

Miniature vidéo

Senna justice masquée

Miniature vidéo

Yone justice masquée

Miniature vidéo

Aucun de ces skins ne sera légendaire, ce qui implique que vous pourrez vous les offrir pour 1 350 RP l'unité. Comme vous l'avez peut-être constaté, tous disposent d'animations de rappel, non sans rappeler d'autres lignes de cosmétiques suivant une thématique technologique, telles les apparences Projet.  

Au regard des commentaires écrits à la suite de l'annonce sur X, les joueurs semblent divisés entre enthousiasme et reproches. En effet, certains ont salué le fait que Senna et Lucian disposent enfin de skins assortis puisqu'ils sont en couple, tandis que d'autres jugent que Riot Games a manqué d'inspiration et a proposé des cosmétiques trop ressemblants à ceux d'autres collections.

Il a néanmoins été difficile de lire des avis en lien avec les cosmétiques Justice masquée, étant donné que la majeure partie des réactions évoquaient encore le retrait des coffres Hextech gratuits, un changement qui ne passe toujours pas auprès des joueurs. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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