LoL : Quelle est la solution pour terminer l'acte III de Jinx répare tout ?

Retrouvez des indications pour valider rapidement l'acte III de Jinx répare tout, le mini-jeu disponible sur LoL en novembre 2024.
À l'occasion de la diffusion de la seconde saison d'Arcane, Riot Games propose aux joueurs de Lo
L de participer à un mini-jeu pour obtenir le skin Laboratoire de Shimmer de Singed d'Arcane. Retrouvez la solution pour terminer l'acte III de Jinx répare tout
dans cet article.
Comment compléter l'acte III de Jinx répare tout sur LoL ?
L'acte III du mini-jeu Jinx répare tout
vous mène dans la cachette des Feux volants, où Ekko a pris l'habitude de séjourner. L'objectif sera d'assembler l'arme de Jinx, Rhino, dans l'optique de faire une entrée à Piltover pour venir en aide à Vi et Caitlyn.
Trouver la source d'énergie avec la tourelle d'Heimerdinger
En pénétrant sur les lieux, vous verrez la tourelle H-25G de Heimerdinger
en train de produire des bulles au fond à gauche. Vous devrez alors interagir avec pour alimenter la batterie en lisant au préalable la note.
Il vous faudra ensuite résoudre un puzzle en trois étapes après avoir tiré le levier.
Concrètement, des cases s'allumeront dans un certain ordre en vert, et il vous suffira de reproduire à chaque fois le schéma
. Il s'agit donc d'un exercice de mémoire, et si vous commettez une erreur, vous serez contraint de recommencer suivant un ordre différent.
Trouver le ventilateur de refroidissement
Une fois la première étape terminée, Jinx cherchera à se procurer un ventilateur de refroidissement
moderne. L'objet est situé près du fou, au nord de l'établi. Prenez l'objet avant de retourner réparer votre arme de destruction.
Arrêter l'air chaud dans les tuyaux
Après que Jinx ait tenté d'assembler Rhino, celle-ci se mettra à surchauffer à cause de l'air chaud. Vous aurez alors besoin d'une pièce provenant des tuyaux près du four pour résoudre ce problème. L'objet se débloquera une fois que vous aurez réussi à trouver la bonne combinaison en ouvrant les vannes.
Voici comment procéder :
- Ouvrez la vanne en rouge en bas au milieu (1)
- Ouvrez puis relevez celle de droite en bas (2)
- Ouvrez celle du haut à droite (3)
- Ouvrez celle du bas à gauche (4)
- Ouvrez celle du haut à gauche (5)
Une fois ces tâches accomplies, saisissez-vous de l'objet et retournez auprès de l'atelier d'Ekko pour terminer l'assemblage de Rhino
, puis allez exploser la cachette de Feux volants, menant à la fresque
. Jinx se souviendra ainsi de tous les personnages qui composent la communauté de Zaun, ce qui l'incitera à aller convaincre Ekko de l'accompagner à Piltover pour mettre un terme à la quête de Viktor ayant pour objectif d'éliminer tous les maux de l'humanité.
Une fois que vous aurez achevé ces missions, vous compléterez l'acte III du mini-jeu Jinx répare tout et recevrez le cosmétique Laboratoire de Shimmer de Singed d'Arcane.
Si vous avez du retard, n'hésitez pas à consulter notre article présentant la solution du premier acte
et celui dévoilant la solution du second
.
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