LoL : Quelle est la solution pour terminer l'acte I de Jinx répare tout ?

Retrouvez des indications pour valider rapidement l'acte I de Jinx répare tout, le mini-jeu disponible sur LoL en novembre 2024.
À l'occasion de la diffusion de la seconde saison d'Arcane, Riot Games propose aux joueurs de Lo
L de participer à un mini-jeu pour obtenir le skin Laboratoire de Shimmer de Singed d'Arcane. Retrouvez la solution pour terminer l'acte I de Jinx répare tout
dans cet article.
Comment compléter l'acte I de Jinx répare tout sur LoL ?
Pour terminer l'acte I du mini-jeu Jinx répare tout
, vous devez collecter 4 objets
dans l'atelier de l'enfance de Powder. Il vous faudra ensuite les assembler
pour créer le bras amélioré de Sevika.
Feux d'artifice
Récupérer les feux d'artifice est sans doute la partie la plus simple, car vous n'aurez qu'à cliquer sur la boîte
présentée ci-dessous pour l'acquérir. Une croix rose et bleu vous permettra d'ailleurs de la repérer plus aisément.
Pince
La Pince est également relativement simple à obtenir, puisqu'il vous suffira d'actionner le levier
pour la retirer. Cependant, n'allez pas trop vite en rembobinant le fil, au risque de bloquer le mécanisme.
Cartes
Les Cartes vous demanderont de faire preuve de rigueur, étant donné que vous devrez débloquer une serrure en parvenant à ce que toutes les lumières soient vertes, et non rouges. Pour ce faire, il vous faudra manipuler les serrures
, qui correspondent à des zones spécifiques du mécanisme. Voici où cliquer :
- Serrure 1 → à gauche
- Serrure 2 → deux fois au milieu, une fois à droite, une fois au milieu
- Serrure 3 → deux fois à droite, trois fois au milieu, une fois à droite
Chomper
Enfin, le Chomper est sans doute la partie la plus complexe à retrouver. Si vous êtes observateur, vous aurez probablement remarqué que des rails sont disposés au sol à côté du Chomper. Le but est de le pousser jusqu'au bout du parcours
. Voici les directions à suivre :
- Droite
- Avant
- Gauche
- Arrière
- Droite
- Avant
- Gauche
- Avant
- Droite
- Avant
- Droite
- Avant
Une fois que vous aurez récupéré ces 4 objets, vous pourrez retourner sur le ring pour assembler le bras de Sevika, et compléter ainsi l'acte I du mini-jeu Jinx répare tout
. Le second acte sera accessible à partir du 16 novembre, alors ne perdez pas de temps pour terminer cette première partie.
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