LoL : Quelle est la solution pour terminer l'acte I de Jinx répare tout ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2024 à 14h48
Retrouvez des indications pour valider rapidement l'acte I de Jinx répare tout, le mini-jeu disponible sur LoL en novembre 2024.
LoL : Quelle est la solution pour terminer l'acte I de Jinx répare tout ?
À l'occasion de la diffusion de la seconde saison d'Arcane, Riot Games propose aux joueurs de LoL de participer à un mini-jeu pour obtenir le skin Laboratoire de Shimmer de Singed d'Arcane. Retrouvez la solution pour terminer l'acte I de Jinx répare tout dans cet article.

Comment compléter l'acte I de Jinx répare tout sur LoL ?

Pour terminer l'acte I du mini-jeu Jinx répare tout, vous devez collecter 4 objets dans l'atelier de l'enfance de Powder. Il vous faudra ensuite les assembler pour créer le bras amélioré de Sevika. 

Feux d'artifice 

Récupérer les feux d'artifice est sans doute la partie la plus simple, car vous n'aurez qu'à cliquer sur la boîte présentée ci-dessous pour l'acquérir. Une croix rose et bleu vous permettra d'ailleurs de la repérer plus aisément.

feux-artifice

Pince

La Pince est également relativement simple à obtenir, puisqu'il vous suffira d'actionner le levier pour la retirer. Cependant, n'allez pas trop vite en rembobinant le fil, au risque de bloquer le mécanisme.

levier-pince

Cartes

Les Cartes vous demanderont de faire preuve de rigueur, étant donné que vous devrez débloquer une serrure en parvenant à ce que toutes les lumières soient vertes, et non rouges. Pour ce faire, il vous faudra manipuler les serrures, qui correspondent à des zones spécifiques du mécanisme. Voici où cliquer :
  • Serrure 1 → à gauche
  • Serrure 2 → deux fois au milieu, une fois à droite, une fois au milieu
  • Serrure 3 → deux fois à droite, trois fois au milieu, une fois à droite
serrures-cartes

Chomper

Enfin, le Chomper est sans doute la partie la plus complexe à retrouver. Si vous êtes observateur, vous aurez probablement remarqué que des rails sont disposés au sol à côté du Chomper. Le but est de le pousser jusqu'au bout du parcours. Voici les directions à suivre : 
  • Droite
  • Avant
  • Gauche
  • Arrière
  • Droite
  • Avant
  • Gauche
  • Avant
  • Droite
  • Avant
  • Droite
  • Avant
chomper

Une fois que vous aurez récupéré ces 4 objets, vous pourrez retourner sur le ring pour assembler le bras de Sevika, et compléter ainsi l'acte I du mini-jeu Jinx répare tout. Le second acte sera accessible à partir du 16 novembre, alors ne perdez pas de temps pour terminer cette première partie.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20
League of Legends 23 septembre 2026

LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20

Le PBE du patch 26.20 de LoL a révélé l'identité des 5 champions qui rejoindront le roster Classic en octobre 2026.
LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 22 septembre 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19
League of Legends 15 septembre 2026

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.

commentaire (0)