LoL : Quelle est la solution pour terminer l'acte II de Jinx répare tout ?

Retrouvez des indications pour valider rapidement l'acte II de Jinx répare tout, le mini-jeu disponible sur LoL en novembre 2024.
À l'occasion de la diffusion de la seconde saison d'Arcane, Riot Games propose aux joueurs de Lo
L de participer à un mini-jeu pour obtenir le skin Laboratoire de Shimmer de Singed d'Arcane. Retrouvez la solution pour terminer l'acte II de Jinx répare tout
dans cet article.
Comment compléter l'acte II de Jinx répare tout sur LoL ?
L'acte II du mini-jeu Jinx répare tout
se déroule dans le bar de Vander pour dénicher des objets en mesure de raviver sa mémoire, en complétant trois tâches.
Rétablir le courant
En entrant dans le bar, Jinx remarquera d'abord qu'il est nécessaire de rétablir l'électricité
, puisque les lieux sont plongés dans la pénombre. À gauche, vous observerez un boîtier, et vous devrez remplir trois réservoirs avec du fluide vert, mais le débit est différent pour chacun d'entre eux.
Pour y parvenir, votre objectif sera de commencer par activer le tube central, c'est-à-dire celui se remplissant le plus lentement. Lorsqu'il sera à moitié plein, activez celui de gauche. Une fois le réservoir central rempli à 75 %, activez celui de droite.
Réparer le jukebox
Le jukebox
avait été cassé au cours d'une bagarre entre Vi et Sevika, et pour le réparer
, il vous faudra récupérer deux objets disséminés sur les lieux. L'une d'entre elle est située au sous-sol, derrière le bar, mais n'oubliez pas de vous procurer la clé au préalable. Une fois au sous-sol, retirez la goupille de Mr. Duddy en faisant pivoter le vieux jouet de Jinx, puis en cliquant sur les points en surbrillance.
Puis, votre tâche sera de raccommoder les leviers, en vous rendant à l'étage, au-dessus du comptoir. Interagissez avec les leviers pour les retirer, retourner auprès du jukebox, et réparez-le.
Ouvrir le coffre-fort de Silco
La dernière tâche de l'acte II consiste à déverrouiller le coffre-fort de Silco
afin que Jinx puisse écouter sa chanson préférée. Pour ce faire, rendez-vous à l'étage, derrière une porte sur la gauche. Vous devriez alors observer le coffre au sol, et il vous faudra composer le code. Des indices sont disséminés aux alentours, vous permettant de deviner la bonne combinaison :
- La statue de Vander : 9
- L'endroit où Vander a tenté de noyer Silco : 37
Il ne vous reste qu'à inscrire le code « 937 » pour ouvrir le coffre et récupérer le disque de Jinx.
Une fois que vous aurez achevé ces 3 missions, vous pourrez retourner auprès du Jukebox pour apprécier la chanson favorite de Jinx, et compléter ainsi l'acte II du mini-jeu Jinx répare tout
. Le dernier acte sera accessible à partir du 27 novembre, alors ne perdez pas de temps pour terminer cette seconde partie, et n'hésitez pas à consulter notre article présentant la solution du premier acte
si vous ne l'avez pas encore terminé.
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