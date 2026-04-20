LoL : Quelle est la date de sortie de la saison 2 de 2026 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 avril 2026 à 14h31
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la seconde saison de 2026 de LoL dans cet article.
LoL : Quelle est la date de sortie de la saison 2 de 2026 ?
La première saison de 2026 de League of Legends touche à sa fin, et laissera place à la seconde, qui suivra toujours la thématique de Demacia. Cette fois, Vayne sera mise à l'honneur, et des changements variés arriveront en même temps, notamment pour le mode Arena. Afin de vous aider à vous préparer à ce nouveau chapitre, nous vous indiquons ici la date de sortie de la saison 2 de LoL de 2026.

Quand commence la saison 2 de LoL en 2026 ?

La mise à jour 26.8 de LoL n'a amené que peu d'ajustements, et ce n'était pas par hasard. En effet, Riot "Phroxzon", avait précisé sur X que ce patch serait court parce qu'il est le dernier de la saison. Autrement dit, cela signifie que la date de sortie de la saison 2 de LoL en 2026 a été fixée au mercredi 29 avril, soit avec le déploiement de la mise à jour 26.9.

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Cette saison sera synonyme de changements majeurs concernant le mode Arena, avec l'ajout de la carte du Bosquet de pétricite et des invités d'honneur inédits. Qui plus est, il sera désormais possible de faire usage des déplacements ZQSD en partie classée, mais aussi de se rendre plus tôt que prévu, si un comportement nuisible est détecté.

bosquet-petricite
Les quêtes de rôle vont également faire l'objet de quelques modifications, en particulier pour les voies du haut et du milieu. Riot Games projette en outre de diversifier les builds des champions, en laissant par exemple plus d'espace à des picks exotiques, comme Kennen ADC.

Miniature vidéo

Qui dit nouvelle saison dit nouveaux cosmétiques, et vous retrouverez des apparences inédites, comme Vel'Koz spaghetti. De plus, des orbes de butin Mystère démoniaque vous attendent dans le Passe de combat saisonnier, à la place des skins non-prestige habituellement proposés à ces emplacements. 

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La saison 2 de LoL de 2026 est d'ores et déjà testable sur le PBE, alors ne manquez pas d'y faire un tour pour vous familiariser avec, et rendez-vous le 29 avril prochain pour sa sortie sur les serveurs live.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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