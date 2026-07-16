LoL : L'ARAM du chaos presque classique sera disponible en juillet 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juillet 2026 à 12h08
Pour fêter la sortie de LoL Classic, Riot Games vous propose de lancer également quelques parties d'ARAM du chaos presque classiques en juillet 2026.
LoL : L'ARAM du chaos presque classique sera disponible en juillet 2026

Riot Games a surpris la communauté de LoL en annonçant la sortie imminente d'une version Classic du MOBA, qui devrait plaire aux nostalgiques, et la bonne nouvelle est que le développeur prévoit d'aller encore plus loin en intégrant cette dimension à l'ARAM du chaos. 

L'ARAM du chaos presque classique arrive bientôt 

Pour célébrer la sortie de LoL Classic, Riot Games réserve une belle surprise à tous les amateurs du mode ARAM du chaos. En effet, en partageant un dev drop en juillet 2026, le développeur a d'abord détaillé ce qui vous attend sur LoL Classic, puis a révélé que l'ARAM du chaos presque classique sera également de la partie.

Miniature vidéo
 

Concrètement, vous pourrez participer à des ARAM du chaos sur une carte inspirée de League Classic, en composants avec des optimisations et des objets inspirés de ce thème. De plus, ce mode comprendra les 60 champions de LoL Classic, mais en version moderne, d'où l'appellation « presque classique ».

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Ce mode explosif sortira en même temps que LoL Classic, c'est-à-dire avec le patch 26.15, le mercredi 29 juillet 2026. Notez que l'ARAM du chaos presque classique sera un mode temporaire, disposant de sa propre file.

Le développeur a conclu le dev drop en vous donnant rendez-vous le 17 août prochain pour la révélation du joueur professionnel qui intégrera le Hall of Legends, le panthéon de LoL Esport, et succèdera à "Faker" et à "Uzi". Un événement en jeu sera disponible peu de temps après, de façon à célébrer comme il se doit l'attribution de cette distinction. 

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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