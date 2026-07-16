LoL Classic : Que réserve ce mode de jeu ?

Pour mieux comprendre LoL Classic, nous vous proposons de découvrir les informations importantes relatives à ce mode de jeu dans cet article.

LoL Classic sera bientôt disponibles sur les serveurs de League of Legends, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous résumons de qu'il faut savoir à ce sujet ci-dessous.

Qu'est-ce que LoL Classic ?

Selon Riot Games, vous êtes nombreux à avoir exprimé l'envie de revivre les débuts de LoL, et c'est pour cette raison que LoL Classic sortira en juillet 2026. Beaucoup de joueurs ressentent une certaine nostalgie en repensant à Alistar AD, Maître Yi AP, ou encore à Kassadin qui terrorisait tout le monde et était perma ban. La meilleure façon de redonner vie à cette époque est donc de proposer une nouvelle expérience de jeu visant à recréer ces souvenirs, tout en permettant à de nouveaux moments forts d'émerger.

Concrètement, LoL Classic est un mode de jeu qui vous fera traverser le temps, en parcourant de nouveau la Faille de l'Invocateur comme elle l'était lors de ses premières années. Le développeur a opté pour la saison 3 comme point de référence, tout en intégrant des éléments issus d'autres saisons, à l'instar de tous les sorts d'invocateur y compris Fortification, et des objets propres aux débuts de LoL, comme le Maillet gelé. Aucun champion récent ne sera disponible sur LoL Classic, et une règle claire a été énoncée par le développeur : pas de Yasuo.

Riot Games a aussi rappelé que les combats seront plus lents, car les champions auront des forces et des faiblesses plus marquées. Il y aura davantage d'étourdissements, vos sorts coûteront plus chers, mais infligeront plus de dégâts que dans la version actuelle. Vous risquez donc d'être surpris en lançant votre première partie de LoL Classic.

À quoi s'attendre avec LoL Classic ?

Pour que la magie opère, plusieurs changements par rapport à la version moderne du MOBA seront apportés à la Faille Classic :

Carte , pour recréer l'ancienne Faille, avec le retour des spectres, les créatures supplémentaires à côté des buffs, des délais de réapparition plus rapides

, pour recréer l'ancienne Faille, avec le retour des spectres, les créatures supplémentaires à côté des buffs, des délais de réapparition plus rapides 60 champions disponibles : les 40 d'origine + 20 sortis entre 2009 et 2013 sélectionnés par le développeur

: les 40 d'origine + 20 sortis entre 2009 et 2013 sélectionnés par le développeur Presque tous les objets ayant existé au cours des premières années de LoL , en plus du Portail de Zz'Rot

, en plus du Portail de Zz'Rot Runes et maîtrises. Elles seront toutefois plus rapides à débloquer, toutes les runes seront au palier 3 par défaut, et vous recevrez 3 pages de runes dès le départ. Vous en obtiendrez deux de plus en franchissant les niveaux Classic, et pourrez en acquérir d'autres avec des PI, une monnaie acquise en jouant. De la même façon, toutes les pages de maîtrise et tous les points associés seront accessibles après avoir atteint le niveau Classic 4.

Une seule file Draft PvP + Coop vs IA + parties personnalisées

Système de progression : le Périple de l'invocateur. Une fois le niveau 10 atteint, vous commencerez le périple au palier Sel, puis Bois, et ainsi de suite.

Une fois le niveau 10 atteint, vous commencerez le périple au palier Sel, puis Bois, et ainsi de suite. Sélection des champions : un système de préférence de position sera implanté, pour éviter les fameux « mid or feed ».

Les niveaux Classic donneront aussi accès des éléments cosmétiques, dont le skin Blitzcrank méga-rouillé.

Les skins Classic seront disponibles, et permettront aux champions Classic de reprendre l'apparence qu'ils avaient entre 2009 et 2013. Vous en obtiendrez surtout via le Passe saisonnier, en acquérant des jetons de skin Classic. Qui plus est, des chromas Classic destinés aux skins Classic, seront intégrés, pour valorise l'esthétique de 2009.

Le Conseil décidera de l'avenir de Classic

Pour que LoL Classic prenne une direction qui vous plaît, Riot Games a créé un système qui vous donne le pouvoir de décider de la direction que prendra le mode : le Conseil. Il s'agit « d'une version du vote communautaire, qui aidera à orienter les choix cornéliens à venir, comme les prochains champions à ajouter, les skins que nous créerons pour le mode Classic, et même les modifications de gameplay. »

Plus vous jouerez, plus votre pouvoir de vote sera grand. Ainsi, le développeur pourra proposer des équilibrages et directions en fonction de vos retours.

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