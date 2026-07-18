LoL Classic : Quels champions seront disponibles lors du lancement ?

Retrouvez la liste des personnages qui seront présents dans le roster de LoL Classic durant le lancement du mode en juillet 2026.

LoL Classic sera bientôt disponible sur les serveurs du MOBA, puisque Riot Games a fixé sa date de sortie au patch 26.15. Vous pourrez dès lors revivre les débuts du jeu, en parcourant la Faille de l'Invocateur comme autrefois, grâce au retour d'une carte que vous avez sans doute bien connue. Runes et maîtrises feront aussi leur retour, tout comme des sorts d'invocateur et des équipements qui avaient disparu depuis longtemps. Suivant cette logique, le développeur ne laissera pas à votre disposition tous les personnages actuellement présents sur LoL, et a donc proposé une liste réduite des champions qui seront jouables sur LoL Classic.

Quels champions seront accessibles sur LoL Classic ?

LoL Classic vous permettra de construire une équipe avec 60 unités triées sur le volet. Les Yasuo, les Locke ou encore les Yunara n'auront pas leur place dans ce mode, puisque ce seront les personnages les plus anciens qui seront sous les feux des projecteurs.

Voici la liste des champions qui seront disponibles sur LoL Classic dès le lancement du mode :

Ahri

Alistar

Amumu

Anivia

Annie

Ashe

Blitzcrank

Brand

Cho'Gath

Dr. Mundo

Evelynn

Ezreal

Fiddlesticks

Gangplank

Garen

Gragas

Graves

Heimerdinger

Janna

Jarvan IV

Jax

Karthus

Kassadin

Katarina

Kayle

Kog'Maw

Lee Sin

Leona

Lulu

Lux

Malphite

Malzahar

Master Yi

Miss Fortune

Morgana

Nasus

Nidalee

Nunu

Olaf

Pantheon

Rammus

Ryze

Shaco

Singed

Sivir

Skarner

Sona

Soraka

Taric

Teemo

Tristana

Tryndamere

Twisted Fate

Twitch

Urgot

Vayne

Veigar

Warwick

Wukong

Zilean

À lire également LoL Classic : Que réserve ce mode de jeu ?

Bien entendu, d'autres personnages pourront être ajoutés plus tard, à la suite des retours des joueurs via le Conseil, un système qui vous permettra de faire entendre votre voix auprès de Riot Games. Des équilibrages seront d'ailleurs apportés au fil du temps sur LoL Classic. Rendez-vous le mercredi 29 juillet pour vivre pleinement cette expérience, qui vous rappellera peut-être vos meilleurs souvenirs sur le MOBA.