LoL : MàJ 26.8, les détails de la mise à jour

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.15
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.15 de LoL dans cet article.
Patch 26.8 de LoL
Fin de la saison classée 1La saison classée 1 de la Faille de l'invocateur se terminera le dernier jour du cycle du patch 26.08, alors si vous avez des objectifs classés pour cette saison, assurez-vous de les atteindre pendant ce patch ! Bonne chance !
- Date et heure : Minuit (23 h 59 min 59 s), heure locale du serveur régional, le 28 avril.
- La saison classée 2 de la Faille de l'invocateur commencera le premier jour du cycle du patch 26.09.
- Date et heure : midi (12 h 00 min 00 s), heure locale du serveur régional, le 29 avril.
- Quelques points supplémentaires à garder à l'esprit alors que nous clôturons cette saison :
- Pour toutes les régions, la mission du mode Classé (remporter 15 parties en mode Classé) sera réinitialisée au début de la saison 2.
- La récompense de fin de saison classée 1 sera remise lors du patch 26.09.
- Les services de transfert de serveur seront temporairement désactivés pendant la transition de saison, jusqu'à ce que l'attribution des récompenses soit terminée.
Raccourcis clavier spécifiques au championLes raccourcis clavier spécifiques aux champions sont arrivés ! Cette demande de longue date de la part des joueurs sera déployée avec ce patch et permettra désormais de définir des raccourcis spécifiques à chaque champion pour la plupart des touches. Les joueurs de Rumble et Viktor peuvent se réjouir : les options de lancement rapide peuvent également être activées individuellement pour chaque champion.
Petite précision : vous ne pourrez pas faire cela en dehors d'un match, alors assurez-vous d'aller dans l'outil d'entraînement et de tout configurer avant de vous lancer dans un match classé !
Intégration DiscordNous nous associons à Discord pour vous permettre de rejoindre plus facilement votre prochain match de League of Legends avec vos amis. Lier vos comptes débloque de nouvelles fonctionnalités sociales :
- Inviter vos amis Discord directement dans votre groupe, sans avoir à changer de fenêtre.
- Copier un lien de groupe et partagez-le sur votre serveur préféré, plus besoin d'inviter vos amis un par un manuellement.
- Voir quels amis jouent aux jeux Riot et rejoindre des groupes plus rapidement.
Nous lancerons une bêta aux États-Unis, au Canada et au Brésil à partir du 15 avril. Nous continuerons à tester et à affiner l'expérience, et prévoyons de l'étendre à d'autres régions dans quelques patchs.
Champions
Dr. MundoDr. Mundo parvient plus régulièrement à atteindre ses points forts dans la jungle, où il se soucie moins de son début de match lent. Nous cherchons à réduire une partie de sa vitesse d'élimination des camps afin qu'il ne puisse pas aller où il le souhaite trop rapidement et qu'il lui faille un peu plus de temps pour monter en puissance.
A - Scie souillée
E - Contusion
- Dégâts max aux monstres : 300 / 375 / 450 / 525 / 600 ⇒ 250 / 325 / 400 / 475 / 550
- Dégâts max aux monstres : 200%⇒ 140%
HweiHwei est resté du côté des champions les plus faibles depuis les nerfs apportés à sa capacité d'élimination de vagues de sbires l'année dernière, et nous corrigeons un bug qui devrait constituer un léger nerf supplémentaire. Nous pensons toujours que les nerfs de son élimination de vagues de sbires sont justifiés, car nous souhaitons que Hwei soit le mage à combos le plus impressionnant de League, et pas simplement une machine à éliminer les vagues de sbires. Par conséquent, nous renforçons la puissance de lancement de ses combos via sa compétence passive.
Compétence passive - Signature du Visionnaire
- Dégâts de base : 35 - 230 (niveaux 1 à 18) ⇒ 40 - 285 (niveaux 1 à 18)
- Ralentissements combinés : les ralentissements des compétences de Hwei se cumulent désormais avec des valeurs décroissantes.
- Correction de bug : les ralentissements des compétences A et E ainsi que du R de Hwei ne se cumulent plus avec les ralentissements d'un autre champion ou d'autres objets.
KarmaLors du dernier patch, nous avons apporté quelques modifications à Karma afin de réduire sa puissance générale en diminuant la puissance de son bouclier en milieu de partie. Malheureusement, ces changements n'ont pas été aussi efficaces que nous l'avions prévu, c'est pourquoi nous allons à nouveau ajuster Karma en ciblant directement la puissance de son E et en réduisant légèrement ses stats de base afin qu'elle dépende davantage d'une utilisation habile et réfléchie de ses compétences.
Stats de base
E - Exaltation
- Dégâts d'attaque de base : 51 ⇒ 49
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3,3 ⇒ 3,0
- Coût en mana : 50 / 55 / 60 / 65 / 70 ⇒ 60 / 65 / 70 / 75 / 80
LilliaNotre cervidé bondissant préféré a été un peu moins enthousiaste à l'idée de caracoler de camp en camp ces derniers temps. La jungle est décidément bien sombre et inquiétante. Nous espérons donner aux joueurs de Lillia davantage de courage pour l'emmener dans la jungle en augmentant sa capacité à exploiter sa vitesse de déplacement élevée pour opérer une élimination des camps plus rapide.
Compétence passive - Bâton chargé de rêves
- Dégâts max aux monstres : 65 ⇒ 70-180 (selon le niveau)
LucianLucian occupe un rôle unique en tant que tireur AD capable de se déplacer rapidement dans, hors et autour des combats, ce qui explique pourquoi de nombreux joueurs l'apprécient. Malheureusement, il ne le fait plus de façon aussi efficace récemment, et nous cherchons à y remédier. Pour cela, nous réduisons à la fois le délai de récupération et le coût en mana de ses ruées.
E - Poursuite inlassable
- Délai de récupération : 18 / 17 / 16 / 15 / 14 ⇒ 16 / 15,5 / 15 / 14,5 / 14
- Coût en mana : 40 / 30 / 20 / 10 / 0 ⇒ 32 / 24 / 16 / 8 / 0
MelDepuis nos récents ajustements apportés à Mel, elle inflige des dégâts trop élevés avec son premier projectile de A, qu'elle soit en avance ou en retard, même lorsque les adversaires esquivent le reste de la compétence. Nous cherchons donc à réduire un peu ses dégâts. Nous cherchons également à réduire la frustration que peut provoquer son Z en diminuant la mobilité bonus qu'elle obtient et la durée d'activation de la compétence, la vitesse de déplacement correspondant désormais à la durée de son bouclier et de sa réflexion.
A - Salve radieuse
Z - Réfutation
- Dégâts initiaux de l'explosion : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 60% de la puissance) ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 55% de la puissance)
- Délai de récupération : 35 / 32 / 29 / 26 / 23 sec ⇒ 38 / 35 / 32 / 29 / 26 sec
- Durée de la vitesse de déplacement bonus : 1,5 sec ⇒ 0,75 sec
Tahm KenchEn tant que champion joué à la fois sur la voie du haut et en support, Tahm Kench nécessite un entretien régulier à mesure que la méta évolue afin de garantir que ses deux rôles soient soutenus de manière équitable. Dans ce cas, l'ajout d'Aube et crépuscule au jeu cette saison a modifié l'équilibre en faveur de la voie du haut. Pour équilibrer cela, nous ajustons la progression de sa compétence passive.
Compétence passive - Goût acquis
- Dégâts : 6 - 48 (niveaux 1 à 11) (+1,5% de la puissance par 100 PV bonus) (+4,5% des PV bonus) ⇒ 5 - 60 (niveaux 1 à 12) (+1,25% de la puissance par 100 PV bonus) (+4% des PV bonus)
YuumiNous mettons en place quelques correctifs pour l'ultime de Yuumi, dont l'un pourra parfois amener la gardienne du grimoire à prodiguer nettement moins de soins que ce à quoi elle pouvait être habituée. C'est pourquoi nous augmentons ses soins de base et les soins de meilleur ami afin d'offrir un effet de base plus puissant.
R - Chat-pitre final
- Soins octroyés par vague : 30 / 40 / 50 (+10% de la puissance) ⇒ 30 / 50 / 70 (+12% de la puissance)
- Soins améliorés du meilleur ami : 30% de soins supplémentaires ⇒ 30 à 60% de soins supplémentaires (niveaux 6 à 12)
- Correction de bug : l'allié attaché n'est plus soigné une fois supplémentaire lorsque Chat-pitre final soigne un autre allié.
- Correction de bug : le bouclier de l'excès de soins du Chat-pitre final prend désormais en compte l'efficacité des soins/boucliers ainsi que l'Hémorragie.
ZileanDans le cadre d'une amélioration ergonomique, nous souhaitons nous assurer que Zilean ne puisse investir des points que dans les compétences qu'il peut utiliser pleinement au niveau 1.
Z - Retour rapide
- Niveau supérieur du Z : il n'est plus possible d'augmenter le niveau du Z au niveau 1.
ZyraDepuis la nuit des temps, les joueurs de Zyra investissent accidentellement un point dans le Z au niveau 1, ce qui ne sert absolument à rien. Eh bien, c'est terminé ! Nous ajoutons une petite amélioration de confort afin que Zyra ne puisse plus attribuer son premier point de compétence à son Z, pour éviter que ce type de situation ne vienne vous compliquer la vie et perturber votre concentration.
Z - Croissance incontrôlée
- Niveau supérieur du Z : il n'est plus possible d'augmenter le niveau du Z au niveau 1.
ARAM du chaosBonjour à vous, adeptes du chaos en ARAM !
Dans ce patch, nous continuons de réduire la vitesse de déplacement passive et persistante conférée par les optimisations afin de laisser aux champions plus de temps pour réagir et de rendre les combats plus lisibles.
Pour contribuer à ajuster les niveaux de dégâts globaux, nous buffons également plusieurs objets ainsi que le système de reliques de soins. Plusieurs objets de support de mêlée et de tank bénéficient désormais de délais de récupération réduits, ce qui les rend plus percutants et utilisables lors des combats rythmés d'ARAM du chaos.
À bientôt sur le pont !
ChampionsMel
- Réfutation : délai de récupération du Z 35 / 32 / 29 / 26 / 23 ⇒ 45 / 44 / 43 / 42 / 41
ObjetsArc-bouclier immortel
Médaillon de l'Iron Solari
- Délai de récupération : 75 ⇒ 60 sec
Gueule de Malmortius
- Délai de récupération : 90 ⇒ 75 sec
Harnais protoplasmique
- Délai de récupération : 75 ⇒ 60 sec
Présage de Randuin
- Délai de récupération : 90 ⇒ 60 sec
Chant de guerre de Shurelya
- Délai de récupération : 90 ⇒ 60 sec
Gage de Sterak
- Délai de récupération : 75 ⇒ 60 sec
- Délai de récupération : 75 ⇒ 60 sec
OptimisationsProjectiles cardinaux
Tueur de géants
- Dégâts par projectile : 10 - 52,5 (+15% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 8 - 51 (+14% des dégâts d'attaque bonus)
Huile pimentée
- Vitesse de déplacement : 30% ⇒ 20%
Enclume à stats de vitesse de déplacement
- Ne prodiguera plus de soins aux sbires alliés.
Doux foyer
- 18% ⇒ 15%
Balayages tactiques
- Temps nécessaire pour récupérer la vitesse de déplacement bonus après avoir subi des dégâts : 3 ⇒ 6 sec
Enveloppes rouges
- Dégâts aux unités éloignées : 200 - 350 (+65% des dégâts d'attaque bonus) (+ 40% de la puissance) ⇒ + (75% des dégâts d'attaque bonus) (+ 45% de la puissance)
- Aucun changement aux dégâts de base
Pied au plancher
- Vitesse de déplacement obtenue lors de la récupération : 150 ⇒ 100
- Durée du bonus en vitesse de déplacement : 4 sec ⇒ 3 sec
- Vitesse de déplacement issue de l'accélération de compétence : 100% ⇒ 70%
- ??? (Signal « Ennemi disparu »)
- Les soins prodigués aux alliés ne seront pas affectés par la réduction des soins du buff de l'Abîme hurlant.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel le Train de la mort changeait de direction avec les champions bénéficiant d'un effet de zombie.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Boucliers explosifs ne persistaient pas correctement sur les boucliers ultérieurs après l'expiration initiale en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel l'optimisation Lucioles réduisait le délai de récupération du R de Karma.
- Correction d'un bug qui empêchait Aphelios de fonctionner avec Tireur magique.
- Correction d'un bug à cause duquel Tireur magique n'activait pas de dégâts bonus lors de l'achat d'objets de puissance sur Aphelios en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Graves infligeait plus de dégâts que prévu avec Tireur magique en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel le clone du E d'Illaoi bénéficiait des effets de la Forme finale.
- Correction d'un bug à cause duquel Balayages tactiques infligeait plus du double des dégâts dans le cercle intérieur.
- Correction d'un bug à cause duquel Conduit infernal infligeait des dégâts de base et des dégâts supplémentaires supérieurs à ce qui était prévu en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Capybara activait incorrectement certaines compétences passives de champions en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Archimage n'affectait pas les compétences avec des délais de récupération différés en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel le sort d'invocateur néfaste n'était pas lancé lorsqu'un ennemi était touché par la boule de neige alors que Boule de neige de la mort était équipée en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Lentement mais sûrement contenait une erreur de syntaxe en ARAM du chaos
- Correction d'un bug à cause duquel Murmures du démon ne s'appliquait pas à tous les effets de dégâts sur la durée provenant de la cible en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Bard ne bénéficiait pas du bonus d'ensemble de Cumulator en collectant des carillons en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Kai'Sa ne pouvait pas améliorer son Z après avoir obtenu de la puissance grâce à une Enclume à stats en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Tirs nourris infligeait moins de dégâts qu'affiché en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Coup de pied se déclenchait sur les tourelles et les cristaux en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel sélectionner Boule de neige géante ! puis Flipper faisait perdre ses dégâts bruts à Flipper en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet Immolation de l'Immolation du Néant pouvait cesser de fonctionner peu après son activation en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel les optimisations qui ajoutaient un objet à votre inventaire pouvaient accidentellement absorber des composants de l'objet sans vous dédommager correctement.
- Correction d'un bug à cause duquel les optimisations de statistiques pouvaient proposer deux options de stats prismatiques au lieu de trois en ARAM du chaos.
ARAMPour ce patch, nous allons intégrer certains changements que nous appliquons également en ARAM du chaos afin que les actifs d'objet soient disponibles un peu plus fréquemment.
ChampionsMel
- Réfutation : délai de récupération du Z 35 / 32 / 29 / 26 / 23 ⇒ 45 / 44 / 43 / 42 / 41
ObjetsMédaillon de l'Iron Solari
Harnais protoplasmique
- Délai de récupération : 90 ⇒ 75 sec
Présage de Randuin
- ARAM Délai de récupération : 90 ⇒ 75 sec
- Délai de récupération : 90 ⇒ 60 sec
ArenaPour ce patch, Arena cherche à offrir de nouvelles options de builds alternatifs pour certains champions, ainsi qu'à buffer les champions dont les ultimes sont conçus pour des espaces plus vastes.
ChampionsTristana
Sivir
- Saut roquette : 50% de la puissance ⇒ 80% de la puissance
- Charge explosive : 50% de la puissance ⇒ 80% de la puissance
- Tir à impact : 100% de la puissance ⇒ 150% de la puissance
Jarvan IV
- Lame boomerang : 60% de la puissance ⇒ 80% de la puissance
- Bouclier magique : 50% de la puissance ⇒ 120% de la puissance
Senna
- Étendard demacien : 100% de la puissance ⇒ 140% de la puissance
Sion
- Ombre perforante Dégâts : 50% de la puissance ⇒ 80% de la puissance
- Ombre perforante Ralentissement : 10% de la puissance ⇒ 15% de la puissance
- Malédiction de la Brume noire Vitesse de déplacement : 5% de la puissance ⇒ 7% de la puissance
- Ténèbres aveuglantes Dégâts : 70% de la puissance ⇒ 100% de la puissance
- Ténèbres aveuglantes Bouclier : 50% de la puissance ⇒ 70% de la puissance
Vex
- Feu intérieur Bouclier : 40% de la puissance ⇒ 60% de la puissance
- Feu intérieur Dégâts : 40% de la puissance ⇒ 60% de la puissance
Séraphine
- Déferlement d'Ombre Délai de récupération : 140/120/100 ⇒ 110/90/70
Vel'Koz
- Note aiguë Dégâts : 50% de la puissance ⇒ 65% de la puissance
- Bis Délai de récupération : 160/140/120 ⇒ 100/80/60
Viktor
- Désintégrateur de formes de vie Délai de récupération : 100/90/80 ⇒ 80/70/60
Camille
- Tempête arcanique Délai de récupération : 120/100/80 ⇒ 100/80/60
Kled
- Balayage tactique Dégâts : 2,5% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus ⇒ 3% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus
- Grappin Délai de récupération : 16/15/14/13/12 ⇒ 14/13/12/11/10
- Chaaaaaaaargez !!! Délai de récupération : 140/125/110 ⇒ 60/45/30
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel les audios de rire et de provocation de Zilean ne se lançaient pas correctement.
Clash d'ARAM – Coupe d'IxtalLa Coupe d'Ixtal aura lieu en ARAM lors de ce patch ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet du Clash 2026, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.
- Début des inscriptions : 13 avril à 11h (heure locale)
- Dates du tournoi : 18 et 19 avril (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel les audios de rire et de provocation de Zilean ne se lançaient pas correctement.
- Correction d'un bug qui empêchait l'affichage correct de la progression de Shyvana vers son ultime lorsqu'un ping était utilisé sur son ultime.
- Correction d'un bug qui faisait passer le A de Mel en récupération lorsqu'elle bloquait le A de Zac avec son Z.
- Correction d'un bug qui permettait d'annuler l'ultime de Katarina en appuyant sur la touche de rappel.
- Correction d'un bug à cause duquel Yuumi ne pouvait pas être soignée ou recevoir l'effet Doux foyer en entrant dans la fontaine lorsqu'elle était attachée à un champion allié.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Vladimir psychoguerrier
- PROJET : Sivir
- Zac astro-groove
- PROJET : Maître Yi ligne de commande
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Vladimir psychoguerrier
- PROJET : Sivir
- Zac astro-groove
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