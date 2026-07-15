LoL : MàJ 26.14, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.14 de LoL a été déployée le mercredi 15 juillet 2026, et amène les skins en l'honneur de la victoire des SKT T1 aux derniers championnats du monde. Comme d'habitude, des ajustements variés ont été apportés sur la Faille de l'Invocateur, ainsi qu'en ARAM du Chaos et en Arena. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.14 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.14 de LoL

Champions

Azir

En ce moment, Azir tient plus de la poule sans tête que du vaillant faucon. Mais plutôt que de simplement augmenter ses statistiques, nous lissons ses plumes en corrigeant des bugs importants et en modifiant certaines interactions avec les runes, ce qui devrait le pousser à prendre son envol plus souvent.

Z - Dresse-toi !

Ça c'est de l'impact : Brûlure, Tourment de Liandry, Torche noire et Alternateur Hextech infligent désormais 100% de leurs dégâts à l'impact au lieu de 50%.

Doublé : Conquérant applique désormais 2 effets cumulés à l'impact au lieu d'1.

Concentration laser : Attaque soutenue s'applique désormais à la cible principale touchée.

R - Partition impériale

Hors de ma vue, paysan : repousse désormais les monstres de la jungle.

Corki

Notre étrange aviateur favori rencontre des problèmes pour décoller sur la voie du bas. Nous souhaitons donc offrir un peu plus de puissance de feu aux sorties de Corki en fin de partie, et vraiment renforcer son identité de lanceur de compétences pro des missiles !

Stats de base

Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2 ⇒ 2,5

R - Barrage de projectiles

Réduction du délai de récupération via les attaques de base : 2 à 4 sec (en fonction des chances de coup critique) ⇒ 2 à 6 sec

Garen

Garen inflige actuellement une sentence un peu forte à toutes les tranches de niveau. Nous allons donc réduire légèrement la Justice de Demacia afin de la rendre un peu moins oppressive, tout en continuant de récompenser une bonne sélection de cible et d'inspirer la peur dans les cœurs de ceux qui fuient la justice.

R - Justice de Demacia

Dégâts bruts : 150 / 250 / 350 (+ 25 / 30 / 35% des PV manquants de la cible) ⇒ 125 / 200 / 275 (+ 25 / 30 / 35% des PV manquants de la cible)

Jayce

Suite à nos ajustements du patch 26.03, Jayce a rapidement gravi les échelons pour rester en tête du peloton. Il est aussi devenu un champion assez fiable en mode Aveugle grâce à la flexibilité de ses runes, et il s'agit du top-laner le plus sélectionné dans les rangs supérieurs. En ce moment, il s'équipe comme un assassin, mais joue comme un combattant, ce que nous préférons à l'époque de Jayce tank. Ces changements devraient réduire sa rapidité et sa forte durabilité tout en préservant ce qui le rend amusant.

Compétence passive - Capaciteur Hextech

Vitesse de déplacement bonus : 40 ⇒ 30

R - Marteau Mercury

Armure et résistance magique bonus : 5 / 15 / 25 / 35 (+7,5% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 5 / 12 / 19 / 26 (+7,5% des dégâts d'attaque bonus)

Locke

La sortie de Locke s'est déroulée relativement sans accroc, et nous allons désormais revoir sa puissance à la baisse, maintenant que les joueurs ont eu le temps de le prendre en main. Nous souhaitons offrir plus de possibilités de contre en réduisant la durée pendant laquelle il peut exercer une pression avec son A. De plus, nous diminuons les soins de son Z, car il n'est pas un enchanteur, après tout.

A - Clous rituels

Durée pour relancer : 5 sec ⇒ 4 sec

Dégâts du clou : 50 / 60 / 70 / 80 / 90 ⇒ 50 / 58 / 66 / 74 / 82

Dégâts de base bonus de la marque : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 ⇒ 18 / 26 / 34 / 42 / 50

Z - Brûlure d'âme

Plafond des PV gris des dégâts subis : 40 / 80 / 120 / 160 / 200 ⇒ 40 / 70 / 100 / 130 / 160

Mordekaiser

Morde a perdu une part non négligeable de puissance depuis la correction du bug de Créateur de failles du patch 26.10. Il aurait bien besoin d'un petit coup de main. Nous allons donc le récompenser davantage lorsqu'il vous attrape dans son Emprise funeste et renforcer sa dangerosité de Seigneur de la Mort en duel.

E - Emprise funeste

Dégâts : 60 / 80 / 90 / 105 / 120 (+ 40% de la puissance) ⇒ 60 / 80 / 90 / 120 / 140 (+ 45% de la puissance)

R - Royaume des morts

Vol de statistiques : 10% ⇒ 13%

Nami

Nami se sent un peu comme un poisson hors de l'eau depuis les changements apportés au Mandat, sans parler de son nerf du patch 26.7. Nous avons ciblé son E, qui semblait un peu décevant avec ses nouveaux builds, ce qui devrait inverser légèrement la tendance en sa faveur pour lui permettre de faire une plus grande impression !

E - Bénédiction de l'Aquamancienne

Dégâts par coup : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 ⇒ 20 / 35 / 50 / 65 / 80

Senna

Même après ses nerfs du dernier patch, Senna continue de survoler les ténèbres et la lumière. Nous nous concentrons sur la réduction de la puissance de son passif et de son scaling à mesure qu'elle collecte des âmes et fait des victimes. Cela devrait préserver son rôle de support, tout en ayant un impact en voie du bas où le Statikk est rapidement acheté pour ses ratios AP.

Compétence passive - Absolution

Modificateur de dégâts de coup critique : 85% ⇒ 80%

A - Ombre perforante

Ratio de puissance du ralentissement : 10% tous les 100 pts de puissance ⇒ 7% tous les 100 pts de puissance

Ratio de puissance des soins : 50% de la puissance ⇒ 35% de la puissance

Séraphine

Les cours de chant de Séraphine ont porté leurs fruits et ses Notes aiguës n'ont jamais été aussi puissantes. À tel point qu'elle est devenue l'une des têtes d'affiche de la voie du bas. Nous allons donc réduire un peu son volume afin que son burst ne fasse pas exploser les tympans de tout le monde. Nous n'avons pas d'autres projets immédiats pour ajuster la hitbox de son A, nous allons donc équilibrer ce champion en fonction de son état actuel à l'avenir.

A - Note aiguë

Ratio de puissance : 50% de la puissance ⇒ 40% de la puissance

Yunara

L'esprit de Yunara faiblit un peu. Nous lui accordons donc un peu plus de scaling afin de l'aider à trouver un meilleur équilibre en fin de partie.

Stats de base

Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,5 ⇒ 3

Objets

Voie immortelle

La Voie immortelle porte vraiment bien son nom ces derniers temps sur quelques champions de la voie du milieu, avec un taux de victoire plus élevé que prévu, même pour son taux de sélection de niche. Ces changements devraient permettre de conserver l'intérêt de l'objet tout en rendant ses performances plus raisonnables.

Augmentation des dégâts lorsque vous avez plus de 50% de vos PV max : 5% ⇒ 4%

Augmentation des soins, des boucliers et de la régénération lorsque vous avez moins de 50% de vos PV max : 15% ⇒ 12%

Harnais protoplasmique

Le Harnais protoplasmique affiche globalement des performances supérieures à la moyenne et entraîne des pics de puissance particulièrement marqués chez les champions qui l'achètent en début de partie. Nous souhaitons toujours nous assurer que cela reste une option intéressante pour les champions tanks, c'est pourquoi nous nous concentrons sur la réduction de la puissance de son pic précoce en tant que premier objet.

Coût : 2500 ⇒ 2600

PV bonus : 200 - 300 ⇒ 100 - 300

Soins : 200 - 400 ⇒ 100 - 400

Ceinture-roquette Hextech

La popularité de la Ceinture-roquette chez les mages généralement immobiles, plutôt que chez les combattants AP, nous rappelle l'époque de la Force du vent. Nous ajustons ses statistiques afin de la rendre légèrement moins attrayante par rapport à d'autres options axées sur les dégâts, tout en conservant une bonne sensation pour ses utilisateurs principaux traditionnels qui comptent sur cet objet pour l'engagement. Il y a également un Cristal de rubis dans sa construction, qui n'existait pas à l'époque où la version plus décevante de l'objet se fabriquait à partir d'une Gemme exaltante.

Construction : Alternateur Hextech + Codex méphitique + Tome d'amplification + 300 ⇒ Alternateur Hextech + Gemme exaltante + Cristal de rubis + 350

Délai de récupération de l'actif : 40 sec ⇒ 50 sec

Puissance : 70 ⇒ 60

PV : 300 ⇒ 350

Systèmes

Buff bleu

Dans un monde où l'impact du mana dans la jungle a diminué au fil du temps, nous souhaitons que le Buff bleu offre davantage de raisons d'être priorisé.

Accélération de compétence : 10 ⇒ 10 / 15 / 20 (niveaux 1 / 6 / 11)

Fin de la saison classée FI 2

La saison classée 2 prendra fin le 28 juillet à 23h59m59 s (heure locale), ce qui correspondra au dernier jour du patch 26.14. Quelques heures plus tard, nous passerons au patch 26.15, qui marquera le début de la saison 3 à 12h, le 29 juillet, heure locale du serveur.

Comme lors des précédentes transitions de mi-saison, les files Classé en solo et flexible seront désactivées pendant la période d'indisponibilité. Les services de transfert de serveur seront également désactivés afin de garantir que les récompenses soient correctement calculées.

Nous ne prévoyons aucune perturbation concernant votre progression en PL / Classé, mais la mission Héros de guerre de 15 parties classées remportées sera réinitialisée au début de la nouvelle saison.

ARAM du chaos

Bonjour, fanatiques du chaos ! Dans ce patch, nous allons réduire la puissance de certaines optimisations particulièrement frustrantes, tout en améliorant celles qui peinent à s'imposer. C'est le cas de l'optimisation Coup de pied, qui prenait le dessus de manière trop systématique. Nous voulions que cette optimisation soit une optimisation de relance qui fasse sensation, mais elle était trop puissante par rapport à d'autres optimisations du même style.

De plus, nous apportons quelques ajustements au système de génération aléatoire des optimisations, qui proposait trop souvent les mêmes types d'optimisations ces derniers temps, ce qui rendait les parties trop répétitives et réduisait la richesse du jeu. Nous peaufinerons ce système au cours des prochains patchs, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions.

Optimisations

Distorsion dimensionnelle

Délai de récupération : 108 sec ⇒ 75 sec

Dégâts d'attaque : 25-100 ⇒ 35-150

Puissance : 25-100 ⇒ 35-150

PV : 200-1000 ⇒ 300-1500

NOUVEAU Dégâts aux bâtiments : inflige désormais 1 point de dégât aux bâtiments.

Ruée de Poros

Temps entre les apparitions : 35-20 ⇒ 25-15

Dégâts de base : 50-100 ⇒ 100-200

Claque molle

Bouclier par claque : 25-75 ⇒ 35-150

Marques explosives

NOUVEAU Exécution : exécute désormais si les dégâts accumulés seraient létaux.

Coup de pied

Valeur de base : 5% ⇒ 4%

Scaling des dégâts d'attaque de base : 0,035% ⇒ 0,055%

Scaling des PV bonus : 0,002% ⇒ 0,0001%

Petite souris

Pénétration par dent : 4 ⇒ 3

Conduit infernal

Réduction des délais de récupération sur les non-champions : Activée ⇒ Ne réduit plus les délais de récupération lorsqu'il affecte des non-champions

Cumulator

Effet : n'affectera pas les effets des optimisations ou des objets.

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Domaine divin pouvait conférer une portée d'attaque infinie.

Correction d'un bug à cause duquel Intérêt brûlant ne conférait pas de PO aux effets de dégâts sur la durée des champions comme Darius, Teemo et Twitch.

Correction d'un bug à cause duquel Smolder pouvait se voir proposer Intérêt brûlant.

Correction d'un bug à cause duquel C'est l'heure n'octroyait pas correctement de la vitesse de déplacement bonus avec le E de Maître Yi, le A d'Ashe et le A de Twitch.

Correction d'un bug à cause duquel Flambeur ne faisait pas toujours apparaître une enclume lorsqu'une unité mourait.

Correction d'un bug à cause duquel Ours surprise pouvait parfois mourir immédiatement après son apparition.

Correction d'un bug qui permettait d'obtenir un autre sort d'invocateur actif après avoir choisi Tempête de requins et Bombe à neige.

Correction d'un bug à cause duquel Quête de hâte était proposée au E de Yasuo.

Arena

Bon retour parmi nous, amateurs d'Arena ! Cette fois-ci, notre objectif est d'améliorer les champions globalement en difficulté. Nous apportons quelques ajustements à certaines optimisations, notamment en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à l'interaction des coups critiques du Gantelet précieux et de Vulnérabilité.

Du côté des champions, nous ajustons pas mal de cas particuliers, y compris Locke, qui rencontre des difficultés depuis son arrivée dans l'effectif. Pour compléter le tout, nous avons ajouté le tag brûlure à quelques optimisations et apporté quelques ajustements aux objets de vitesse d'attaque.

Champions

Ambessa

Ratio des dégâts d'attaque de base du A1 : 60% ⇒ 45%

Ratio des dégâts d'attaque de base du A2 : 90% ⇒ 70%

Gragas

Ratio de puissance des soins : 3,5% ⇒ 5,5%

E - Dégâts de base : 80 - 220 ⇒ 80 - 260

Heimerdinger

A - Dégâts de base du rayon : 30 - 90 ⇒ 40 - 120

Ratio de puissance du rayon : 45% ⇒ 55%

Illaoi

A - Amplification passive des dégâts des tentacules : 4% - 20% ⇒ 10% - 30%

Kled

Compétence passive - Délai de récupération de la monture : 15 ⇒ 12

Correction de bug : Les fleurs de puissance octroient désormais correctement du courage.

Locke

A - Délai de récupération : 10 - 6 ⇒ 8,5 - 4,5

E - Délai de récupération : 10 ⇒ 8

E2 - Ratio de puissance : 0,4 ⇒ 0,65

R - Délai de récupération : 120 - 80 ⇒ 90 - 60

Quinn

Compétence passive - Délai de récupération de Busard : 7 sec - 2,56 sec ⇒ 5 sec - 1,83 sec

E - Délai de récupération : 12 - 8 ⇒ 10 - 6

Rakan

A - Dégâts de base : 70 - 250 ⇒ 95 - 275

Samira

R - Dégâts : 10 / 20 / 30 ⇒ 15 / 30 / 45

Skarner

E - Distance de déplacement après la saisie : 675 ⇒ 1000

R - Dégâts de base : 250 - 450 ⇒ 350 - 550

Vitesse de déplacement en cours d'activation : 40% ⇒ 60%

Swain

R - Puissance démoniaque générée par seconde pendant le drainage : 20 ⇒ 25

Puissance démoniaque perdue : 10 ⇒ 15

Puissance démoniaque amplifiée perdue après 5 sec : 15 ⇒ 20

Yorick

A - Ratio des PV manquants : 3% - 7% ⇒ 6% - 10%

R - Modificateur des PV de la Vierge : 70% ⇒ 100%

Zoé

Compétence passive - Ratio de puissance : 35% ⇒ 40%

A - Ratio de puissance : 0,6 - 1,5 ⇒ 0,7 - 1,75

Z - Dégâts magiques par projectile : 15 - 55 ⇒ 20 - 80

R - Délai de récupération : 11 - 5 ⇒ 8 - 2

Objets

NOUVEAU Interaction du Feu sauvage : Feu sauvage est désormais considéré comme une brûlure.

Danseur fantôme

Vitesse de déplacement : 8% - 10% ⇒ 10%

Vitesse d'attaque : 60% ⇒ 65%

Tueur de krakens

Vitesse d'attaque : 35% ⇒ 40%

Tremblelame navori

Vitesse d'attaque : 35% ⇒ 40%

Canon ultrarapide

Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 35%

Optimisations

Intervention divine

NOUVEAU Interaction avec Hexclair : le délai de récupération est désormais réduit de 2 sec lorsque vous déclenchez Hexclair.

NOUVEAU Interaction avec le point culminant : le point culminant de niveau max se déclenche désormais même si vous êtes déjà invulnérable grâce à Intervention divine.

NOUVEAU Interaction avec Balayages tactiques : fonctionne désormais correctement avec Balayages tactiques et lancera les activations multiples avec un délai de 0,25 sec entre chaque activation, pour une durée d'invulnérabilité max de 3,5 sec.

Gantelet précieux et Vulnérabilité

Correction de bug : Correction d'un problème à cause duquel posséder les deux pouvait parfois empêcher une compétence d'infliger un coup critique.

NOUVEAU Interaction avec Doublé : 5 sec par délai de récupération de compétence

NOUVEAU Interaction avec Rythme critique : 4 sec par délai de récupération de compétence

Boum boum

SUPPRIMÉ Statut : désactivé

Amélioration : Percepteur

Niveau 1 du seuil d'exécution : 0,75 (16,25%) ⇒ 0,5 (12,5%)

Niveau 2 du seuil d'exécution : 1,25 (23,75%) ⇒ 1 (20%)

Contrôle parental

Riot déploie des autorisations parentales optionnelles afin d'offrir aux parents une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur les interactions sociales de leur enfant en jeu. Les parents peuvent accéder aux contrôles parentaux en associant leur adresse e-mail via la page de gestion du compte, où ils peuvent limiter la messagerie textuelle et vocale, bloquer les demandes d'ami et consulter la liste d'amis du panneau social. Ces contrôles sont conçus pour offrir aux parents les outils nécessaires afin de protéger la sécurité de leur enfant.

Pour en savoir plus sur les autorisations parentales et la configuration du compte, cliquez ici.

Clash de la Faille de l'invocateur – Coupe du MSI



Les parties professionnelles vous donnent envie de vivre votre propre compétition ? Ça tombe bien ! La Coupe du MSI aura lieu sur la Faille de l'invocateur lors de ce patch ! Alors rassemblez vos amis et préparez-vous à en découdre !

Début des inscriptions : 13 juillet à 11h (heure locale)

Dates du tournoi : 18 et 19 juillet (~16h-19h heure locale, varie selon la région)

Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet du Clash 2026, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.

T1 Vainqueurs des Worlds 2025

En l'honneur des premiers champions du monde à réaliser un triplé dans League of Legends, les skins des vainqueurs des Worlds T1 feront l'objet d'une approche de sortie légèrement différente. Les packs Signature incluront le skin, l'icone et la bordure signature, le skin de balise et le chroma d'élite. En bonus spécial, chaque pack inclura également une emote exclusive inspirée par les pros et le skin auquel ils ont contribué. Le méga-pack des vainqueurs des Worlds inclura tous les packs Signature, ainsi que trois objets exclusifs : icone d'équipe doré, bannière de salon T1 vainqueurs des Worlds 2025, et le titre « 3 victoires consécutives, 1 dynastie ». Tous les packs seront disponibles à l'achat pendant deux patchs et disparaîtront au début du patch 26.16.

Tous les skins seront également disponibles à l'achat individuel avec des RP. T1 Ambessa, Xin Zhao, Galio, Yunara et Séraphine coûteront chacun 1350 RP. Le skin MVP de cette année, MVP T1 Miss Fortune, sera également disponible à l'achat individuel pour 1820 RP. Les skins individuels seront disponibles dans la boutique jusqu'au début du patch 26.23.

Une fois que MVP T1 Miss Fortune quittera la boutique, elle sera ajoutée à la réserve de la boutique fantastique dans le premier patch de 2027. Elle aura une chance d'apparaître dans la section À l'affiche ou dans la sélection en rotation, et sera proposée au prix de 200 essences fantastiques. Obtenir MVP T1 Miss Fortune dans la boutique fantastique n'inclura pas son icone signature ni sa bordure. Les autres skins épiques quitteront la boutique et rejoindront le butin à partir du premier patch de 2027.

En plus des chromas d'élite, cinq chromas standard seront également disponibles à l'achat. Le chroma rubis sera exclusif au pack de chromas, et les autres seront disponibles à l'achat individuel.

Enfin, et non des moindres, passez par la boutique fantastique pour obtenir le coup de grâce du Nexus T1 pour 250 essences fantastiques. Cela figurera dans la section À l'affiche pendant deux patchs et quittera cette section au début du patch 26.16.

Riot reversera une partie des bénéfices aux équipes LoL Esports.

Corrections de bugs et améliorations

Au fil des années, la barre de buffs a accumulé de nombreuses informations peu pertinentes, ce qui peut rendre plus difficile l'identification rapide des effets réellement importants en jeu. Nous procédons donc à un nettoyage du système, ainsi que des buffs et débuffs liés à la carte et aux objets, afin de mieux mettre en avant les informations dont les joueurs ont le plus besoin à l'instant T.

Quels sont les changements ?

Suppression des buffs redondants qui répètent des informations déjà clairement communiquées ailleurs dans l'interface ou l'état de jeu (par exemple, la progression des quêtes de rôle et autre changement d'état évident).

Déplacement de la plupart des buffs d'objets avec une durée dans l'inventaire, directement sur l'objet concerné.

Réduction de l'encombrement de la barre de buffs causé par les effets de système, de carte et d'objets à faible impact qui n'influencent pas de manière significative la prise de décision des joueurs.

Suppression de l'affichage des débuffs et effets de très courte durée (≤ 0,25 sec), y compris les ralentissements mineurs provenant des Fruits revigorants.

Si vous estimez qu'une information importante manque désormais ou devient plus difficile à suivre en raison de ces changements, nous souhaitons avoir votre avis.

Correction d'un bug à cause duquel le Tir dans la tête de Caitlyn pouvait ne pas se déclencher lorsqu'elle se trouvait dans les hautes herbes.

Les votes de remake débuteront désormais automatiquement dès qu'ils seront éligibles, sans qu'il soit nécessaire qu'un joueur saisisse /remake dans la messagerie. Le contexte de la messagerie indique désormais quel joueur a déclenché le vote de remake et pour quelle raison.

La fonctionnalité de sourdine ne peut désormais être activée qu'une fois toutes les 60 sec afin de prévenir le spam et une communication unilatérale perturbatrice.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

T1 Galio, T1 Xin Zhao, T1 Séraphine, T1 Ambessa et T1 Yunara

MVP T1 Miss Fortune

Rengar héros de guerre





