LoL : La saison 2 de 2026 s'annonce démoniaque et amènera plusieurs changements, surtout pour l'Arena

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 avril 2026 à 19h01
Riot Games a levé les voiles au sujet des grandes nouveautés à venir en saison 2 de LoL en 2026. Des surprises vous attendent au niveau du gameplay, du mode Arena et des cosmétiques.
LoL : La saison 2 de 2026 s'annonce démoniaque et amènera plusieurs changements, surtout pour l'Arena
La première saison de 2026 de League of Legends plaçait la région de Demacia sous les feux des projecteurs, et Riot Games entend bien continué dans cette direction avec la suivante. Le développeur a présenté les grandes lignes de ce nouveau chapitre le 14 avril, et cette fois, vous vous rendrez aux abords de la cité pour en apprendre un peu plus sur Vayne. En plus de cela, 

La saison 2 de 2026 de LoL se dévoile

Vayne & cosmétiques

Si vous avez toujours souhaité en apprendre plus sur ce personnage mystérieux qu'est Vayne, la seconde saison de LoL en 2026 viendra combler vos attentes. En effet, des bandes dessinées animées seront consacrées à cette ADC pendant cette saison, qui ne durera d'ailleurs que 6 patchs au lieu de 8.

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Les skins du passe saisonnier non-prestige seront également disponibles à l'achat direct : les emplacements habituellement associés à cela seront remplacés par des orbes de butin Mystère démoniaque, qui vous accorderont un skin épique suivant la thématique des démons. Notez que les prochains skins prestige seront attribués à Shaco et LeBlanc, puis Veigar en saison 3. La saison 2 vous permettra enfin de récupérer de nouvelles apparences, en particulier :
  • Ivern berger de la pluie
  • PROJET : Quinn
  • Irelia gressin
  • Vel'Koz spaghetti

Gameplay

Au niveau du gameplay, les quêtes de rôle, arrivées en saison 1, vont bénéficier de quelques améliorations, et Riot Games entend apporter davantage de diversité en matière de builds des champions, par exemple avec Kennen ADC. Pour ce faire, des runes vont être réintroduites, et des changements sont au programme concernant les objets (ajouts et suppressions).

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La quête de la voie du haut et du milieu deviendra moins punitive pour ceux qui roam, car vous ne serez plus pénalisé si vous effectuez des ganks ou du proxy. Les récompenses de la quête du top vont être ajustées, en offrant plus d'expérience lors des combats en épique. Le rappel amélioré de la voie du milieu proposera désormais un bonus de 6% de dégâts d'attaque et de puissance. 

Arena

Le mode Arena s'apprête à vivre un tournant en saison 2 de 2026 de LoL, puisque les parties classiques seront remplacées par des événements, qui viendront modifier la manière d'y jouer au cours de la saison :
  • 3x6 → lobby composé de 6 équipes de 3
  • Arena rapide → 4 équipes de 2
Le Bosquet de pétricite, une nouvelle carte, va faire son entrée, et des modifications seront apportées aux Bois ancestraux. Par ailleurs, le système de niveaux d'optimisation vous donnera la possibilité de surcharger vos optimisations préférées, en leur octroyant plus de puissance et en ajoutant des effets.

bosquet-petricite
Des invités d'honneur inédits seront de la partie, par exemple Shaco, qui rendra tous vos choix d'augment de paliers aléatoires.

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ZQSD

Le système de déplacement ZQSD sera accessible en mode classé avec le patch 26.9. Riot Games prévoit en outre des raccourcis clavier spécifiques aux champions dans ce patch, « afin que vous puissiez configurer des raccourcis différents pour chacun de vos champions principaux ». 

Vote de reddition 

Plus tard dans la saison 2, il sera possible de voter plus tôt qu'à l'ordinaire pour mettre fin à une partie dans le cas où un comportement nuisible serait détecté. Si vous faites partie de l'équipe concernée, vous ne perdrez pas de LP. Au contraire, vos adversaires obtiendront l'intégralité des LP qu'ils auraient dû gagner avec la victoire. Le seul véritable puni dans cette histoire sera le joueur problématique, qui perdra des LP et recevra une sanction.

Pour conclure cette présentation de la saison 2 de 2026 de LoL, Riot Games a aussi précisé que le prochain champion sera un assassin AP, prévu pour la voie du milieu. Son identité est alors encore un mystère pour le moment, mais nous devrions en apprendre davantage au cours des semaines à l'avenir. Restez donc à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité du MOBA de Riot Games.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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Zrotrux (invité) Le 15/04/2026 à 13:13

Excellent